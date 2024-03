LIVE: Zware stroken in het middenrif wenken, barst de koers hier al los?

Wie moeten we dan nog in de gaten houden naast die 3 sterke blokken en de al vernoemde Belgen?



Zeker wereldkampioen gravel Matej Mohoric, die in oktober vorig jaar dus nog triomfeerde op de Italiaanse grindstroken. Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe kwamen in het verleden al goed uit de verf in de Strade Bianche, blijven zij vandaag van pech gespaard?



Toms Skujins bewees vorig weekend al dat hij in goeden doen is, zijn ploegmaat Quinn Simons kan altijd net iets meer op de Toscaanse onverharde wegen. Bij EF-EasyPost is Alberto Bettiol de regionale met interessante mannen in zijn gidsgroepje (Ben Healy, Richard Carapaz, Neilson Powless).



Groupama-FDJ heeft in de persoon van Romain Grégoire de revelatie van vorig jaar in de gelederen. Ook Lenny Martinez bewees zijn topvorm al, bij Valentin Madouas lijkt die vooralsnog niet aanwezig. Tot slot is de Colombiaanse tandem Daniel Felipe Martinez-Sergio Higuita nog het vermelden waard.