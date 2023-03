LIVESTREAM Strade Bianche: Tijd voor de sleutelstroken! Actie in het peloton?

clock 14:30 14 uur 30. Mathieu van der Poel wordt in de loges gezet door enkele ploegmaats. Op deze waardemeter zullen we het kaf van het koren scheiden. . Mathieu van der Poel wordt in de loges gezet door enkele ploegmaats. Op deze waardemeter zullen we het kaf van het koren scheiden.

clock 14:30 14 uur 30. Wie nu achteraan zit, kan niet zeggen dat hij zich heeft laten verrassen. Dan voel je vooral je benen. . José De Cauwer. Wie nu achteraan zit, kan niet zeggen dat hij zich heeft laten verrassen. Dan voel je vooral je benen. José De Cauwer

clock 14:30 14 uur 30. Peter Sagan is voorlopig vooral achteraan te zien

clock 14:27 7/11. De kopgroep tackelt San Martino in Grania, een van de pikante ingrediënten. Deze koers kan wel een beetje mosterd en tabasco gebruiken. Ook het peloton zet een sprintje in. . 14 uur 27. unpaved strip 7/11 De kopgroep tackelt San Martino in Grania, een van de pikante ingrediënten. Deze koers kan wel een beetje mosterd en tabasco gebruiken. Ook het peloton zet een sprintje in.

clock 14:23 Het is blijkbaar een vloek vandaag. . 14 uur 23. Het is blijkbaar een vloek vandaag.

clock 14:22 14 uur 22. Dit intermezzo is ook voor de volgwagens een zegen. Achteraan het peloton is het een concert van claxons. Wie kledij wil afgeven of nog wat proviand wil aannemen, moet nu zijn vinger opsteken. . Dit intermezzo is ook voor de volgwagens een zegen. Achteraan het peloton is het een concert van claxons. Wie kledij wil afgeven of nog wat proviand wil aannemen, moet nu zijn vinger opsteken.

clock 14:20 14 uur 20. Zoetjesaan sluipen we richting San Martino in Grania, een ankerpunt. Tom Pidcock maakt zich nog geen zorgen en rijdt met een klein verzetje in de achterhoede. . Zoetjesaan sluipen we richting San Martino in Grania, een ankerpunt. Tom Pidcock maakt zich nog geen zorgen en rijdt met een klein verzetje in de achterhoede.

clock 14:18 14 uur 18. Matej Mohoric wordt in beeld genomen. De Sloveen gaf aan dat hij zijn dropper post nog wel eens van stal wilde halen, maar het is niet duidelijk of hij effectief zijn stoeltje zal laten zakken in de finale. . Matej Mohoric wordt in beeld genomen. De Sloveen gaf aan dat hij zijn dropper post nog wel eens van stal wilde halen, maar het is niet duidelijk of hij effectief zijn stoeltje zal laten zakken in de finale.

clock 14:16 14 uur 16. In het peloton nemen de blokken van de favorieten de koers nog niet in handen. Het zijn nu zowaar de Tudor-mannen van Fabian Cancellara die de meute aanvoeren. Tim Wellens laat zich afzakken tot de volgwagens om wat kledij af te staan. . In het peloton nemen de blokken van de favorieten de koers nog niet in handen. Het zijn nu zowaar de Tudor-mannen van Fabian Cancellara die de meute aanvoeren. Tim Wellens laat zich afzakken tot de volgwagens om wat kledij af te staan.

clock 14:15 14 uur 15. De vrouwen? Ik blijf toch een beetje met een raar gevoel zitten. Ik zou graag eens de versie van Lotte Kopecky horen, off the record. . José De Cauwer. De vrouwen? Ik blijf toch een beetje met een raar gevoel zitten. Ik zou graag eens de versie van Lotte Kopecky horen, off the record. José De Cauwer

clock 14:15 14 uur 15. Het peloton houdt een rustig tempo aan. Stilte voor de storm?

clock 14:10 14 uur 10. Mirakels bestaan niet, ook niet in dit sprookjesachtige landschap. Peter Sagan wordt in de achterste gelederen gemeld. De kopgroep entert de bevoorradingszone. Over 4 minuten zal de grote bende dat ook doen. . Mirakels bestaan niet, ook niet in dit sprookjesachtige landschap. Peter Sagan wordt in de achterste gelederen gemeld. De kopgroep entert de bevoorradingszone. Over 4 minuten zal de grote bende dat ook doen.

clock 14:09 14 uur 09. Ook het peloton draait na de 6e van 11 stroken weer het asfalt op. We krijgen een tussenstuk waarin gelosten nog eens kunnen aanpikken. Voorlopig blijft iedereen braaf op zijn stoeltje zitten. . Ook het peloton draait na de 6e van 11 stroken weer het asfalt op. We krijgen een tussenstuk waarin gelosten nog eens kunnen aanpikken. Voorlopig blijft iedereen braaf op zijn stoeltje zitten.

clock 14:05 14 uur 05. Groupama-FDJ heeft de fakkel van EF-EasyPost al overgenomen. In 5e positie zit een alerte Tiesj Benoot. In de staart zien we enkele harkende ploegmaats van Mathieu van der Poel. . Groupama-FDJ heeft de fakkel van EF-EasyPost al overgenomen. In 5e positie zit een alerte Tiesj Benoot. In de staart zien we enkele harkende ploegmaats van Mathieu van der Poel.

clock 14:04 14 uur 04. De slang rekt zich uit en er ontstaan bresjes. Of die definitief zijn, is twijfelachtig. . De slang rekt zich uit en er ontstaan bresjes. Of die definitief zijn, is twijfelachtig.

clock 14:03 14 uur 03. We zien toch meer stof dan gisteren tijdens de verkenning. De wegen zijn nog wat meer opgedroogd. . Karl Vannieuwkerke. We zien toch meer stof dan gisteren tijdens de verkenning. De wegen zijn nog wat meer opgedroogd. Karl Vannieuwkerke

clock 14:02 14 uur 02. De chasse patate van Erik Fetter staat stilaan in de boeken, maar hij heeft nog net de rechtstreekse uitzending gehaald. De Hongaar zit op een dalende strook en dan zwelt de stofwolk heel snel aan. Een mondmasker is niet overbodig. . De chasse patate van Erik Fetter staat stilaan in de boeken, maar hij heeft nog net de rechtstreekse uitzending gehaald. De Hongaar zit op een dalende strook en dan zwelt de stofwolk heel snel aan. Een mondmasker is niet overbodig.

clock 14:01 De drie koplopers maken er een gezellig tochtje van. 14 uur 01. De drie koplopers maken er een gezellig tochtje van

clock 14:00 14 uur . Nog 92 kilometer. Het koptrio huppelt door de wondermooie Crete Senesi, al valt het terrein dik tegen. De achterstand van het peloton is teruggevallen tot 4'42". . Nog 92 kilometer Het koptrio huppelt door de wondermooie Crete Senesi, al valt het terrein dik tegen. De achterstand van het peloton is teruggevallen tot 4'42".

clock 13:57 13 uur 57. Het Toscaanse paard in Alberto Bettiol begint te galopperen. Of toch zijn ploegmaats: EF-EasyPost neemt het peloton op sleeptouw. . Het Toscaanse paard in Alberto Bettiol begint te galopperen. Of toch zijn ploegmaats: EF-EasyPost neemt het peloton op sleeptouw.

clock 13:55 6/11. Het zal nu niet meer stilvallen. Tussen zone 5 en 6 ligt een strook asfalt van amper 1 kilometer. Op naar Pieve a Salti, een sector van 8 kilometer. Hier kan de uitdunning in gang gezet worden. . 13 uur 55. unpaved strip 6/11 Het zal nu niet meer stilvallen. Tussen zone 5 en 6 ligt een strook asfalt van amper 1 kilometer. Op naar Pieve a Salti, een sector van 8 kilometer. Hier kan de uitdunning in gang gezet worden.

clock 13:52 42,2 km/u. Het is voorlopig geen pijlsnelle editie, al mag je dit terrein natuurlijk nooit onderschatten. Na 2 uur klokken we af op een gemiddelde van 42,2 km/u. Er wordt ook net een val gemeld in het peloton. . 13 uur 52. average speed 42,2 km/u Het is voorlopig geen pijlsnelle editie, al mag je dit terrein natuurlijk nooit onderschatten. Na 2 uur klokken we af op een gemiddelde van 42,2 km/u. Er wordt ook net een val gemeld in het peloton.

clock 13:51 13 uur 51. Eén en livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer halen nog eens diep adem en beginnen aan de uitzending. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer halen nog eens diep adem en beginnen aan de uitzending. Veel kijkplezier!

clock 13:45 13 uur 45. Het aantal pechmeldingen viel zeer goed mee tot dusver, maar de noodhulp moet nu toch vol aan de bak. Onder meer bij Bahrain Victorious is er schade. . Het aantal pechmeldingen viel zeer goed mee tot dusver, maar de noodhulp moet nu toch vol aan de bak. Onder meer bij Bahrain Victorious is er schade.

clock 13:43 13 uur 43. Ook in het peloton beseffen ze dat de sleutelstroken om de hoek loeren. Het tempo wordt de hoogte ingejaagd. . Ook in het peloton beseffen ze dat de sleutelstroken om de hoek loeren. Het tempo wordt de hoogte ingejaagd.

clock 13:37 5/11. Na de klim naar Montalcino is het tijd voor de zwaardere gerechten. De volgende gang is die van Lucignano d'Asso, een schotel van liefst 11,9 kilometer. . 13 uur 37. unpaved strip 5/11 Na de klim naar Montalcino is het tijd voor de zwaardere gerechten. De volgende gang is die van Lucignano d'Asso, een schotel van liefst 11,9 kilometer.

clock 13:32 13 uur 32. Sven Erik Bystrom is misschien de verkenner van Rui Costa. De herboren Portugees eindigde dit seizoen al 12 keer in de top 10 en boekte 3 zeges, veruit de beste qua cijfers in dit pak. . Sven Erik Bystrom is misschien de verkenner van Rui Costa. De herboren Portugees eindigde dit seizoen al 12 keer in de top 10 en boekte 3 zeges, veruit de beste qua cijfers in dit pak.

clock 13:26 13 uur 26. Terug naar de mannen. Na de waanzinnige ontknoping bij de vrouwen switchen we weer naar de mannen. Nog eens de situatie: Bystrom, De Marchi en Romeo zetten Fetter op 2'03" en het peloton op 5'52". We hebben al 4 van de 11 stroken weggetikt. . Terug naar de mannen Na de waanzinnige ontknoping bij de vrouwen switchen we weer naar de mannen. Nog eens de situatie: Bystrom, De Marchi en Romeo zetten Fetter op 2'03" en het peloton op 5'52". We hebben al 4 van de 11 stroken weggetikt.

clock 13:24 13 uur 24. Demi Vollering wordt uitgeroepen tot winnares! Nu zouden we toch een vlieg willen zijn in de ploegbus en het hotel van SD Worx... . Demi Vollering wordt uitgeroepen tot winnares! Nu zouden we toch een vlieg willen zijn in de ploegbus en het hotel van SD Worx...

clock 13:20 13 uur 20. Een echte sprint tussen ploeggenotes! Wat een ontknoping bij de vrouwen: Lotte Kopecky en Demi Vollering sprinten gewoon voor de zege op de Piazza del Campo. Geen gemarchandeer en het is een millimetersprint geworden. . Een echte sprint tussen ploeggenotes! Wat een ontknoping bij de vrouwen: Lotte Kopecky en Demi Vollering sprinten gewoon voor de zege op de Piazza del Campo. Geen gemarchandeer en het is een millimetersprint geworden.

clock 13:18 13 uur 18. Elk jaar presteer ik hier beter. Vorig jaar was ik 5e, dit jaar mag het nog wat meer zijn. . Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Elk jaar presteer ik hier beter. Vorig jaar was ik 5e, dit jaar mag het nog wat meer zijn. Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

clock 13:15 13 uur 15. Het peloton laat het tempo zakken: 5'52".

clock 13:12 13 uur 12. Het is niet dat we u willen wegjagen, maar deze tip is gratis: stem nu af op Canvas voor de spannende ontknoping van de koers bij de vrouwen. Lotte Kopecky steekt haar hand uit naar een bisnummer. . Het is niet dat we u willen wegjagen, maar deze tip is gratis: stem nu af op Canvas voor de spannende ontknoping van de koers bij de vrouwen. Lotte Kopecky steekt haar hand uit naar een bisnummer.

clock 13:08 4'10". Na bijna 60 kilometer zitten we op een lang tussenstuk richting de stevige en vooral ellenlange grinddobbers. Het peloton doet nog een klein dutje en dat zien we aan de voorgift: 4'10". . 13 uur 08. time difference 4'10" Na bijna 60 kilometer zitten we op een lang tussenstuk richting de stevige en vooral ellenlange grinddobbers. Het peloton doet nog een klein dutje en dat zien we aan de voorgift: 4'10".

clock 13:05 13 uur 05. Bij Erik Fetter lijkt het vet al van de soep. De Hongaar verliest terrein en zal de oversteek niet kunnen maken. . Bij Erik Fetter lijkt het vet al van de soep. De Hongaar verliest terrein en zal de oversteek niet kunnen maken.

clock 13:01 13 uur 01. Opvallend "Ik was zo bang": losgeslagen paard doet Demi Vollering krijsen en vol in de remmen gaan

clock 12:58 12 uur 58. Alessandro De Marchi (36) mocht niet meer blijven bij het bejaardentehuis van Israel-Premier Tech, maar werd nog opgevangen door Jayco-AlUla. De veteraan won ritten in de Giro en de Vuelta, maar zijn beste dagen liggen - ook na enkele valpartijen - toch al een tijdje achter de rug. Sven Erik Bystrom (31) wacht sinds zijn wereldtitel bij de beloften in 2014 eigenlijk nog altijd op zijn echte doorbraak. Misschien gebeurt dat nu hij eindelijk gescheiden is van "broer" Alexander Kristoff? . Alessandro De Marchi (36) mocht niet meer blijven bij het bejaardentehuis van Israel-Premier Tech, maar werd nog opgevangen door Jayco-AlUla. De veteraan won ritten in de Giro en de Vuelta, maar zijn beste dagen liggen - ook na enkele valpartijen - toch al een tijdje achter de rug. Sven Erik Bystrom (31) wacht sinds zijn wereldtitel bij de beloften in 2014 eigenlijk nog altijd op zijn echte doorbraak. Misschien gebeurt dat nu hij eindelijk gescheiden is van "broer" Alexander Kristoff?

clock 12:55 12 uur 55. Terwijl de vrouwen worden opgeschrikt door een losgeslagen paard, blijven ze in het peloton voorlopig nog op stal. De wedstrijd ligt even vast, zo lijkt het: 3 leiders, 1 achtervolger en daarna het peloton. . Terwijl de vrouwen worden opgeschrikt door een losgeslagen paard, blijven ze in het peloton voorlopig nog op stal. De wedstrijd ligt even vast, zo lijkt het: 3 leiders, 1 achtervolger en daarna het peloton.

clock 12:51 Was er pech mee gemoeid? Mathieu van der Poel moet even een inhaalbeweging maken. . 12 uur 51. Was er pech mee gemoeid? Mathieu van der Poel moet even een inhaalbeweging maken.

clock 12:49 4/11. Piano, piano? Niets van dattum. Bij het enteren van La Piana (5,5 km) houdt het trio 15 seconden over op Erik Fetter (Eolo-Kometa). Het peloton zit een stukje verder: 1'28". . 12 uur 49. unpaved strip 4/11 Piano, piano? Niets van dattum. Bij het enteren van La Piana (5,5 km) houdt het trio 15 seconden over op Erik Fetter (Eolo-Kometa). Het peloton zit een stukje verder: 1'28".

clock 12:45 12 uur 45. Tiesj (Benoot) is onze kopman, maar ik ben trots dat ik ook een leider mag zijn. Dit is een van mijn lievelingskoersen. . Attila Valter (Jumbo-Visma) werd hier vorig jaar 4e. Tiesj (Benoot) is onze kopman, maar ik ben trots dat ik ook een leider mag zijn. Dit is een van mijn lievelingskoersen. Attila Valter (Jumbo-Visma) werd hier vorig jaar 4e

clock 12:42 12 uur 42. Astana en Eolo-Kometa zijn bedrijvige partijen, maar ze bijten op zone 3 voorlopig in het stof. Voorin is Sven Erik Bystrom de man met een prima seizoensstart. Hij werd 7e in de Tour Down Under en werd in de Cadel Evans Road Race pas in de laatste hectometers gegrepen. . Astana en Eolo-Kometa zijn bedrijvige partijen, maar ze bijten op zone 3 voorlopig in het stof. Voorin is Sven Erik Bystrom de man met een prima seizoensstart. Hij werd 7e in de Tour Down Under en werd in de Cadel Evans Road Race pas in de laatste hectometers gegrepen.

clock 12:38 30". Het koptrio bouwt de bonus uit tot een halve minuut, maar het peloton wordt niet monddood gemaakt. Het blijft er onrustig. . 12 uur 38. time difference 30" Het koptrio bouwt de bonus uit tot een halve minuut, maar het peloton wordt niet monddood gemaakt. Het blijft er onrustig.

clock 12:32 12 uur 32. Alessandro De Marchi werd eind vorig jaar nog 7e op het WK gravel. Hij voelt zich duidelijk in zijn sas op deze wegen.

clock 12:31 12 uur 31. De 3 leiders. Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) Ivan Romeo (Movistar) Hun leeftijden? 36, 31 en 19. Hun voorsprong? 15 seconden. . De 3 leiders Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) Ivan Romeo (Movistar) Hun leeftijden? 36, 31 en 19. Hun voorsprong? 15 seconden.

clock 12:28 12 uur 28. De Noor en de Italiaan verzamelen 12 seconden. Er is nog een speelkameraadje op komst: met Ivan Romeo roert de benjamin van het peloton zich. De lange Spanjaard is amper 19 jaar (en 200 dagen) en heeft een voorliefde voor deze klassiekers. . De Noor en de Italiaan verzamelen 12 seconden. Er is nog een speelkameraadje op komst: met Ivan Romeo roert de benjamin van het peloton zich. De lange Spanjaard is amper 19 jaar (en 200 dagen) en heeft een voorliefde voor deze klassiekers.

clock 12:25 2/11. De queeste naar een kopgroep verloopt moeizaam. De uitloper van Bagnaia, waar we voor het eerst met de dubbele cijfers flirten (pentes tot 15 procent), nodigt enkele dappere zielen toch uit. Het is weer Sven Erik Bystrom, deze keer met Alessandro De Marchi. . 12 uur 25. unpaved strip 2/11 De queeste naar een kopgroep verloopt moeizaam. De uitloper van Bagnaia, waar we voor het eerst met de dubbele cijfers flirten (pentes tot 15 procent), nodigt enkele dappere zielen toch uit. Het is weer Sven Erik Bystrom, deze keer met Alessandro De Marchi.

clock 12:22 12 uur 22. De voorbije dagen heeft zowat elke deelnemer verkend, al heeft niemand echt veel bijgeleerd, zo concluderen we uit de startgesprekken. Veel geheimen zijn er niet meer. Greg Van Avermaet is recordhouder: hij koerst hier voor de 13e keer mee. Daniel Oss (12) en Maciej Bodnar (11) staan op dat podium. De Pool was er in 2007 al bij. . De voorbije dagen heeft zowat elke deelnemer verkend, al heeft niemand echt veel bijgeleerd, zo concluderen we uit de startgesprekken. Veel geheimen zijn er niet meer. Greg Van Avermaet is recordhouder: hij koerst hier voor de 13e keer mee. Daniel Oss (12) en Maciej Bodnar (11) staan op dat podium. De Pool was er in 2007 al bij.

clock 12:17 12 uur 17. Quinn Simmons was hier vorig jaar 7e. De Amerikaan, ritwinnaar in San Juan, heeft zijn baard weer laten groeien en kan met zijn 21 jaar de jongste laureaat worden. Dat lijstje wordt voorlopig aangevoerd door Moreno Moser: de telg uit de wielerfamilie was 22 jaar bij zijn zege in 2013. . Quinn Simmons was hier vorig jaar 7e. De Amerikaan, ritwinnaar in San Juan, heeft zijn baard weer laten groeien en kan met zijn 21 jaar de jongste laureaat worden. Dat lijstje wordt voorlopig aangevoerd door Moreno Moser: de telg uit de wielerfamilie was 22 jaar bij zijn zege in 2013.

clock 12:15 12 uur 15. Ik was hier de voorbije week met mijn ouders. We hebben samen wat verkenningen gedaan. Onze ploeg heeft een Italiaanse sponsor: uiteraard is deze koers zeer belangrijk. . Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Ik was hier de voorbije week met mijn ouders. We hebben samen wat verkenningen gedaan. Onze ploeg heeft een Italiaanse sponsor: uiteraard is deze koers zeer belangrijk. Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

clock 12:14 12 uur 14. Bij het enteren van de commentaarcabine moest Karl Vannieuwkerke nog enkele technische klusjes opknappen, maar als de kabels juist geschakeld zijn, dan begint hij er op Eén met José De Cauwer om 13.50 u aan. . Bij het enteren van de commentaarcabine moest Karl Vannieuwkerke nog enkele technische klusjes opknappen, maar als de kabels juist geschakeld zijn, dan begint hij er op Eén met José De Cauwer om 13.50 u aan.

clock 12:13 1/11. De groep draait af bij de eerste strook. Het peloton is op een lang lint getrokken, maar van een concrete afscheiding is geen sprake. . 12 uur 13. unpaved strip 1/11 De groep draait af bij de eerste strook. Het peloton is op een lang lint getrokken, maar van een concrete afscheiding is geen sprake.

clock 12:12 12 uur 12. Wat kan de Lotto-ploeg, met kopman Andreas Kron, na een geslaagde Vlaamse opener?

clock 12:07 12 uur 07. Met een rotvaart stormt het peloton richting de eerste lading grind. Dat is de strook van Vidritta, een portie van 2.100 meter hoofdzakelijk in dalende lijn. . Met een rotvaart stormt het peloton richting de eerste lading grind. Dat is de strook van Vidritta, een portie van 2.100 meter hoofdzakelijk in dalende lijn.

clock 12:05 12 uur 05. Ik heb afgezien in het Vlaamse openingsweekend, maar dat was ook nodig om beter te worden. De verkenning heeft me geleerd dat het geen technische uitdaging wordt. Die bagage kan ik dus niet gebruiken. Het wordt een kwestie van vorm en tactiek. . Zdenek Stybar (Jayco-AlUla). Ik heb afgezien in het Vlaamse openingsweekend, maar dat was ook nodig om beter te worden. De verkenning heeft me geleerd dat het geen technische uitdaging wordt. Die bagage kan ik dus niet gebruiken. Het wordt een kwestie van vorm en tactiek. Zdenek Stybar (Jayco-AlUla)

clock 12:03 12 uur 03. Gruppo compatto. Het initiatief van Bystrom en enkele andere kornuiten wordt in de kiem gesmoord. . Gruppo compatto. Het initiatief van Bystrom en enkele andere kornuiten wordt in de kiem gesmoord.

clock 11:56 11 uur 56. De top 3 van vorig jaar heeft de startlijst niet getekend: Tadej Pogacar, Alejandro Valverde en Kasper Asgreen zijn er door diverse redenen niet bij. Intussen noteren we een eerste aanvaller: Sven Erik Bystrom is de eerste artiest van Intermarché-Circus-Wanty. . De top 3 van vorig jaar heeft de startlijst niet getekend: Tadej Pogacar, Alejandro Valverde en Kasper Asgreen zijn er door diverse redenen niet bij. Intussen noteren we een eerste aanvaller: Sven Erik Bystrom is de eerste artiest van Intermarché-Circus-Wanty.

clock 11:53 11 uur 53. Tom Pidcock: "Mijn eerste echte doel van het seizoen? Dat kun je wel zeggen". Tom Pidcock: "Mijn eerste echte doel van het seizoen? Dat kun je wel zeggen"

clock 11:52 11 uur 52. Dit is misschien wel mijn favoriete koers. . Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Dit is misschien wel mijn favoriete koers. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

clock 11:51 11 uur 51. De wedstrijdleiding laat nog enkele lieden terugkeren voor we beginnen te vlammen. Die fase ligt bij de vrouwen al lang achter de rug. Kijk nu op Eén naar de lange finale van hun Strade Bianche! . De wedstrijdleiding laat nog enkele lieden terugkeren voor we beginnen te vlammen. Die fase ligt bij de vrouwen al lang achter de rug. Kijk nu op Eén naar de lange finale van hun Strade Bianche!

clock 11:49 11 uur 49. Welke ex-winnaars zijn vandaag van de partij? Mathieu van der Poel (2021) Julian Alaphilippe (2019) Tiesj Benoot (2018) Michal Kwiatkowski (2017 en 2014) Zdenek Stybar (2015) . Welke ex-winnaars zijn vandaag van de partij? Mathieu van der Poel (2021) Julian Alaphilippe (2019) Tiesj Benoot (2018) Michal Kwiatkowski (2017 en 2014) Zdenek Stybar (2015)

clock 11:47 11 uur 47. Voor Mathieu van der Poel is dit zijn eerste schooldag. Zeg dat vooral niet tegen Sjoerd Bax, Laurens Huys en Pello Bilbao. Hun teller staat al op 18 koersdagen. . Voor Mathieu van der Poel is dit zijn eerste schooldag. Zeg dat vooral niet tegen Sjoerd Bax, Laurens Huys en Pello Bilbao. Hun teller staat al op 18 koersdagen.

clock 11:46 11 uur 46. Pech en lekke banden gaan hand in hand met deze koers. Andrey Amador (EF-EasyPost) is het eerste slachtoffer dat een verzoekje bij zijn volgwagen indient. . Pech en lekke banden gaan hand in hand met deze koers. Andrey Amador (EF-EasyPost) is het eerste slachtoffer dat een verzoekje bij zijn volgwagen indient.

clock 11:39 11 uur 39 match begonnen start time Si parte! De aftelklok is gestopt: de Strade Bianche is op gang gevlagd aan het Fortezza Medicea. Over een vijftal minuten volgt het officiële startschot.

clock 11:37 11 uur 37. Tiesj Benoot: "Ik denk dat ik iets langer kan of moet wachten". Tiesj Benoot: "Ik denk dat ik iets langer kan of moet wachten"

clock 11:36 11 uur 36. Ik wil een constant voorjaar rijden. Ik heb niet getraind voor 2 wedstrijden en om het daarna rustig te doen. Ik start hier met dezelfde motivatie, misschien nog meer dan vorig weekend. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik wil een constant voorjaar rijden. Ik heb niet getraind voor 2 wedstrijden en om het daarna rustig te doen. Ik start hier met dezelfde motivatie, misschien nog meer dan vorig weekend. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 11:32 11 uur 32. Voor velen meer dan een schaduwfavoriet vandaag, wat vermag het Amerikaanse toptalent Quinn Simmons op de witte wegen?

clock 11:29 11 uur 29. Julian Alaphilippe is net gepasseerd bij onze reporter. "Of dit het moment is om te reageren op de kritiek (van ploegbaas Patrick Lefevere)? Er is geen kritiek geweest", reageert de Fransman wat kort. . Julian Alaphilippe is net gepasseerd bij onze reporter. "Of dit het moment is om te reageren op de kritiek (van ploegbaas Patrick Lefevere)? Er is geen kritiek geweest", reageert de Fransman wat kort.

clock 11:26 11 uur 26. Nog een kwartiertje tot de start. Bij de ploegvoorstelling zien we alleen maar lachende gezichten. Dat heeft te maken met de schoonheid van deze koers, maar ook met het lentesfeertje in Siena. De renners worden wat dat betreft verwend. . Nog een kwartiertje tot de start. Bij de ploegvoorstelling zien we alleen maar lachende gezichten. Dat heeft te maken met de schoonheid van deze koers, maar ook met het lentesfeertje in Siena. De renners worden wat dat betreft verwend.

clock 11:22 11 uur 22. Tim Wellens: "Ik sta hier met ambitie aan de start, maar ik ben niet alleen in onze ploeg". Tim Wellens: "Ik sta hier met ambitie aan de start, maar ik ben niet alleen in onze ploeg"

clock 11:22 11 uur 22. Dat Tadej Pogacar niet start, is geen voordeel voor mij. Hij valt graag van ver aan en als ik dan achter hem zit, is dat fijn. Dat Wout van Aert niet start, is dan weer wel een groot voordeel. . Tim Wellens (UAE). Dat Tadej Pogacar niet start, is geen voordeel voor mij. Hij valt graag van ver aan en als ik dan achter hem zit, is dat fijn. Dat Wout van Aert niet start, is dan weer wel een groot voordeel. Tim Wellens (UAE)

clock 11:17 Amper wind. Vorig jaar werden Julian Alaphilippe en co nog weggeblazen door een windstoot (en door Tadej Pogacar). Vandaag is er amper wind. "Het zijn ideale omstandigheden", lachte Tim Wellens. "Niet te warm, niet te koud. We mogen niet klagen." . 11 uur 17. wind Amper wind Vorig jaar werden Julian Alaphilippe en co nog weggeblazen door een windstoot (en door Tadej Pogacar). Vandaag is er amper wind. "Het zijn ideale omstandigheden", lachte Tim Wellens. "Niet te warm, niet te koud. We mogen niet klagen."

clock 11:16 11 uur 16. Mathieu van der Poel: "Bandendruk? 4.2, denk ik". Mathieu van der Poel: "Bandendruk? 4.2, denk ik"

clock 11:12 11 uur 12. De verkenning donderdag? Het parcours ken ik redelijk goed, maar er is minder grind en stof dan gewoonlijk. Sommige stroken zijn ook heraangelegd, dat maakt het iets gemakkelijker. Ik hoop dat ik sta waar ik moet staan, maar trainen is nog iets anders dan koersen. Ik voel me goed en heb kunnen doen wat ik wilde doen. Van mijn rug heb ik geen last. . Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). De verkenning donderdag? Het parcours ken ik redelijk goed, maar er is minder grind en stof dan gewoonlijk. Sommige stroken zijn ook heraangelegd, dat maakt het iets gemakkelijker. Ik hoop dat ik sta waar ik moet staan, maar trainen is nog iets anders dan koersen. Ik voel me goed en heb kunnen doen wat ik wilde doen. Van mijn rug heb ik geen last. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 11:07 11 uur 07. Een gunstig voorteken? Mathieu van der Poel won de Strade Bianche in 2021 kort nadat hij wereldkampioen veldrijden was geworden. Op 5 februari heeft hij een 5e streepje in het veld gezet in Hoogerheide. Wordt die titel gevolgd door een nieuwe triomf in Siena? . Een gunstig voorteken? Mathieu van der Poel won de Strade Bianche in 2021 kort nadat hij wereldkampioen veldrijden was geworden. Op 5 februari heeft hij een 5e streepje in het veld gezet in Hoogerheide. Wordt die titel gevolgd door een nieuwe triomf in Siena?

clock 11:06 De grote vedette trekt naar het startpodium. . 11 uur 06. De grote vedette trekt naar het startpodium.

clock 11:04 11 uur 04. Wellens en het dubbele ticket. Door de afwezigheid van Tadej Pogacar kan Tim Wellens zich helemaal uitleven in de Strade Bianche, al is er ook interne concurrentie bij UAE met Diego Ulissi, Alessandro Covi, Davide Formolo en Brandon McNulty. Wellens is overigens het enige baasje dat deze Strade Bianche combineert met Parijs-Nice, de rittenkoers die morgen van start gaat. UAE heeft twee tickets voor Wellens geboekt: een vliegreis vanavond of morgenvroeg, afhankelijk van zijn resultaat in Siena. . Wellens en het dubbele ticket Door de afwezigheid van Tadej Pogacar kan Tim Wellens zich helemaal uitleven in de Strade Bianche, al is er ook interne concurrentie bij UAE met Diego Ulissi, Alessandro Covi, Davide Formolo en Brandon McNulty. Wellens is overigens het enige baasje dat deze Strade Bianche combineert met Parijs-Nice, de rittenkoers die morgen van start gaat. UAE heeft twee tickets voor Wellens geboekt: een vliegreis vanavond of morgenvroeg, afhankelijk van zijn resultaat in Siena.

clock 11:00 11 uur . Mathieu van der Poel rijdt zijn eerste wedstrijd. Zijn moreel is top na dat tactische WK veldrijden. We weten dat hij er kan staan bij zijn eerste wedstrijd. Vorig jaar werd hij als raspaard meteen 3e bij zijn entree in Milaan-Sanremo na een moeilijke winter. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Mathieu van der Poel rijdt zijn eerste wedstrijd. Zijn moreel is top na dat tactische WK veldrijden. We weten dat hij er kan staan bij zijn eerste wedstrijd. Vorig jaar werd hij als raspaard meteen 3e bij zijn entree in Milaan-Sanremo na een moeilijke winter. Christophe Vandegoor (Radio 1)

clock 10:48 Beloftewereldkampioen niet aan de start. De puzzel zal bij de start al niet volledig zijn: Astana meldt het forfait van Jevgeni Fedorov door griep. De Kazach werd in Wollongong wereldkampioen bij de beloften. . 10 uur 48. give up Beloftewereldkampioen niet aan de start De puzzel zal bij de start al niet volledig zijn: Astana meldt het forfait van Jevgeni Fedorov door griep. De Kazach werd in Wollongong wereldkampioen bij de beloften.

clock 10:41 10 uur 41. In deze klassieker is er straks geen tijd om rustig bij te praten of om de Toscaanse sfeer op te snuiven. Na 17 kilometer duikt straks de eerste grindpartij op, de strook van Vidritta. De gunstige weeromstandigheden maken het natuurlijk minder complex, maar een ondernemende ploeg kan hier de koers ook al kapen. In de uitgeregende editie van 2018 deed de ploeg van piepkuiken Wout van Aert dat ook. Toenmalige ploegleider Michiel Elijzen getuigde deze week nog eens in de podcast "In Het Wiel" hoe hij zijn jongens keihard liet vlammen van bij de start, waardoor ingeduffelde slaapkopjes nog voor het eerste modderbadje al ontploft en dus uitgeschakeld waren. . In deze klassieker is er straks geen tijd om rustig bij te praten of om de Toscaanse sfeer op te snuiven. Na 17 kilometer duikt straks de eerste grindpartij op, de strook van Vidritta. De gunstige weeromstandigheden maken het natuurlijk minder complex, maar een ondernemende ploeg kan hier de koers ook al kapen. In de uitgeregende editie van 2018 deed de ploeg van piepkuiken Wout van Aert dat ook. Toenmalige ploegleider Michiel Elijzen getuigde deze week nog eens in de podcast "In Het Wiel" hoe hij zijn jongens keihard liet vlammen van bij de start, waardoor ingeduffelde slaapkopjes nog voor het eerste modderbadje al ontploft en dus uitgeschakeld waren.

clock 10:21 10 uur 21. Wielermanager! Last call! De wielermanagers moeten knopen doorhakken. Wie spelen ze uit als kopman? Wie mag in de bus blijven? Nog een halfuurtje voor het stemkantoor sluit. . Wielermanager! Last call! De wielermanagers moeten knopen doorhakken. Wie spelen ze uit als kopman? Wie mag in de bus blijven? Nog een halfuurtje voor het stemkantoor sluit.

clock 09:44 09 uur 44. Het wordt een strijd tussen Van der Poel, Pidcock en ik hoop ook op Alaphilippe. Ik gebruik "hoop", want Alaphilippe is het type dat het dichtst aanleunt bij hoe ik was. . Paolo Bettini. Het wordt een strijd tussen Van der Poel, Pidcock en ik hoop ook op Alaphilippe. Ik gebruik "hoop", want Alaphilippe is het type dat het dichtst aanleunt bij hoe ik was. Paolo Bettini

clock 09:30 09 uur 30. José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke gingen gisteren op ontdekkingstocht in Toscane. José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke gingen gisteren op ontdekkingstocht in Toscane

clock 09:12 Geen regen. Na regen komt zonneschijn? In Siena gaat die vlieger alleszins op. De voorbije dagen heeft het gedruppeld en dat heeft ook het gravel beïnvloed. Verwacht geen typische stofeditie, maar wel een versie waarin de renners behoorlijk veel grip zullen hebben op de uitgeharde paden. Vanmorgen is het nog frisjes in Toscane, 's namiddags en tijdens de finale komt het zonnetje piepen en mikken we op een graad of 13. . 09 uur 12. rain Geen regen Na regen komt zonneschijn? In Siena gaat die vlieger alleszins op. De voorbije dagen heeft het gedruppeld en dat heeft ook het gravel beïnvloed. Verwacht geen typische stofeditie, maar wel een versie waarin de renners behoorlijk veel grip zullen hebben op de uitgeharde paden. Vanmorgen is het nog frisjes in Toscane, 's namiddags en tijdens de finale komt het zonnetje piepen en mikken we op een graad of 13.

clock 09:08 09 uur 08. Het Toscaanse elftal: Monte Sante Marie is de zwaarste strook.