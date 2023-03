LIVE Strade Bianche: Eerste stroken zijn achter de rug, kopgroep krijgt vorm

clock 12:49 4/11. Piano, piano? Niets van dattum. Bij het enteren van La Piana (5,5 km) houdt het trio 15 seconden over op Erik Fetter (Eolo-Kometa). Het peloton zit niet veel verder. . 12 uur 49. unpaved strip 4/11 Piano, piano? Niets van dattum. Bij het enteren van La Piana (5,5 km) houdt het trio 15 seconden over op Erik Fetter (Eolo-Kometa). Het peloton zit niet veel verder.

clock 12:47 12 uur 47.

clock 12:45 12 uur 45. Tiesj (Benoot) is onze kopman, maar ik ben trots dat ik ook een leider mag zijn. Dit is een van mijn lievelingskoersen. . Attila Valter (Jumbo-Visma) werd hier vorig jaar 4e. Tiesj (Benoot) is onze kopman, maar ik ben trots dat ik ook een leider mag zijn. Dit is een van mijn lievelingskoersen. Attila Valter (Jumbo-Visma) werd hier vorig jaar 4e

clock 12:42 12 uur 42. Astana en Eolo-Kometa zijn bedrijvige partijen, maar ze bijten op zone 3 voorlopig in het stof. Voorin is Sven Erik Bystrom de man met een prima seizoensstart. Hij werd 7e in de Tour Down Under en werd in de Cadel Evans Road Race pas in de laatste hectometers gegrepen. . Astana en Eolo-Kometa zijn bedrijvige partijen, maar ze bijten op zone 3 voorlopig in het stof. Voorin is Sven Erik Bystrom de man met een prima seizoensstart. Hij werd 7e in de Tour Down Under en werd in de Cadel Evans Road Race pas in de laatste hectometers gegrepen.

clock 12:38 30". Het koptrio bouwt de bonus uit tot een halve minuut, maar het peloton wordt niet monddood gemaakt. Het blijft er onrustig. . 12 uur 38. time difference 30" Het koptrio bouwt de bonus uit tot een halve minuut, maar het peloton wordt niet monddood gemaakt. Het blijft er onrustig.

clock 12:32 12 uur 32. Alessandro De Marchi werd eind vorig jaar nog 7e op het WK gravel. Hij voelt zich duidelijk in zijn sas op deze wegen.

clock 12:31 12 uur 31. De 3 leiders. Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) Ivan Romeo (Movistar) Hun leeftijden? 36, 31 en 19. Hun voorsprong? 15 seconden. . De 3 leiders Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) Ivan Romeo (Movistar) Hun leeftijden? 36, 31 en 19. Hun voorsprong? 15 seconden.

clock 12:28 12 uur 28. De Noor en de Italiaan verzamelen 12 seconden. Er is nog een speelkameraadje op komst: met Ivan Romeo roert de benjamin van het peloton zich. De lange Spanjaard is amper 19 jaar (en 200 dagen) en heeft een voorliefde voor deze klassiekers. . De Noor en de Italiaan verzamelen 12 seconden. Er is nog een speelkameraadje op komst: met Ivan Romeo roert de benjamin van het peloton zich. De lange Spanjaard is amper 19 jaar (en 200 dagen) en heeft een voorliefde voor deze klassiekers.

clock 12:25 2/11. De queeste naar een kopgroep verloopt moeizaam. De uitloper van Bagnaia, waar we voor het eerst met de dubbele cijfers flirten (pentes tot 15 procent), nodigt enkele dappere zielen toch uit. Het is weer Sven Erik Bystrom, deze keer met Alessandro De Marchi. . 12 uur 25. unpaved strip 2/11 De queeste naar een kopgroep verloopt moeizaam. De uitloper van Bagnaia, waar we voor het eerst met de dubbele cijfers flirten (pentes tot 15 procent), nodigt enkele dappere zielen toch uit. Het is weer Sven Erik Bystrom, deze keer met Alessandro De Marchi.

clock 12:23 12 uur 23.

clock 12:22 12 uur 22. De voorbije dagen heeft zowat elke deelnemer verkend, al heeft niemand echt veel bijgeleerd, zo concluderen we uit de startgesprekken. Veel geheimen zijn er niet meer. Greg Van Avermaet is recordhouder: hij koerst hier voor de 13e keer mee. Daniel Oss (12) en Maciej Bodnar (11) staan op dat podium. De Pool was er in 2007 al bij. . De voorbije dagen heeft zowat elke deelnemer verkend, al heeft niemand echt veel bijgeleerd, zo concluderen we uit de startgesprekken. Veel geheimen zijn er niet meer. Greg Van Avermaet is recordhouder: hij koerst hier voor de 13e keer mee. Daniel Oss (12) en Maciej Bodnar (11) staan op dat podium. De Pool was er in 2007 al bij.

clock 12:17 12 uur 17. Quinn Simmons was hier vorig jaar 7e. De Amerikaan, ritwinnaar in San Juan, heeft zijn baard weer laten groeien en kan met zijn 21 jaar de jongste laureaat worden. Dat lijstje wordt voorlopig aangevoerd door Moreno Moser: de telg uit de wielerfamilie was 22 jaar bij zijn zege in 2013. . Quinn Simmons was hier vorig jaar 7e. De Amerikaan, ritwinnaar in San Juan, heeft zijn baard weer laten groeien en kan met zijn 21 jaar de jongste laureaat worden. Dat lijstje wordt voorlopig aangevoerd door Moreno Moser: de telg uit de wielerfamilie was 22 jaar bij zijn zege in 2013.

clock 12:15 12 uur 15. Ik was hier de voorbije week met mijn ouders. We hebben samen wat verkenningen gedaan. Onze ploeg heeft een Italiaanse sponsor: uiteraard is deze koers zeer belangrijk. . Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Ik was hier de voorbije week met mijn ouders. We hebben samen wat verkenningen gedaan. Onze ploeg heeft een Italiaanse sponsor: uiteraard is deze koers zeer belangrijk. Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

clock 12:14 12 uur 14. Bij het enteren van de commentaarcabine moest Karl Vannieuwkerke nog enkele technische klusjes opknappen, maar als de kabels juist geschakeld zijn, dan begint hij er op Eén met José De Cauwer om 13.50 u aan. . Bij het enteren van de commentaarcabine moest Karl Vannieuwkerke nog enkele technische klusjes opknappen, maar als de kabels juist geschakeld zijn, dan begint hij er op Eén met José De Cauwer om 13.50 u aan.

clock 12:13 1/11. De groep draait af bij de eerste strook. Het peloton is op een lang lint getrokken, maar van een concrete afscheiding is geen sprake. . 12 uur 13. unpaved strip 1/11 De groep draait af bij de eerste strook. Het peloton is op een lang lint getrokken, maar van een concrete afscheiding is geen sprake.

clock 12:12 12 uur 12. Wat kan de Lotto-ploeg, met kopman Andreas Kron, na een geslaagde Vlaamse opener?

clock 12:07 12 uur 07. Met een rotvaart stormt het peloton richting de eerste lading grind. Dat is de strook van Vidritta, een portie van 2.100 meter hoofdzakelijk in dalende lijn. . Met een rotvaart stormt het peloton richting de eerste lading grind. Dat is de strook van Vidritta, een portie van 2.100 meter hoofdzakelijk in dalende lijn.

clock 12:05 12 uur 05. Ik heb afgezien in het Vlaamse openingsweekend, maar dat was ook nodig om beter te worden. De verkenning heeft me geleerd dat het geen technische uitdaging wordt. Die bagage kan ik dus niet gebruiken. Het wordt een kwestie van vorm en tactiek. . Zdenek Stybar (Jayco-AlUla). Ik heb afgezien in het Vlaamse openingsweekend, maar dat was ook nodig om beter te worden. De verkenning heeft me geleerd dat het geen technische uitdaging wordt. Die bagage kan ik dus niet gebruiken. Het wordt een kwestie van vorm en tactiek. Zdenek Stybar (Jayco-AlUla)