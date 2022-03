Strade Bianche: Na Tom Dumoulin en Tom Pidcock haakt ook Romain Bardet af

10:20

10 uur 20. Tom Dumoulin niet in de Strade Bianche. Jumbo-Visma mist een pion in de Strade Bianche. Tom Dumoulin haakt af. In de UAE Tour zou hij al met rugpijn gekampt hebben. Kopman Tiesj Benoot wordt gesteund door onder meer Sepp Kuss en Milan Vader. Benoot: "De Strade is een speciale koers voor mij. Ik behaalde hier in 2018 mijn eerste profzege en ik heb hier altijd goed gereden. Ik houd van Toscane. Mijn gevoel is opnieuw goed. Ik zal met veel vertrouwen aan de start staan, want de ploeg rijdt geweldig." .