LIVESTREAM Strade Bianche: Zware val van Alaphilippe, opgave Benoot

14:24 14 uur 24. Opa Valverde zal zich iets anders voorgesteld hebben van zijn laatste Strade. Na de val moet ook hij jagen. . Opa Valverde zal zich iets anders voorgesteld hebben van zijn laatste Strade. Na de val moet ook hij jagen.

14:22 14 uur 22. Bahrain Victorious wil wel, maar de handrem staat nog op. Er zitten ook geen volgwagens achter de grote groep. Onze commentatoren vermoeden dat de accordeon nog zal dichtplooien, maar hoe gehavend is het frêle lichaam van Alaphilippe? . Bahrain Victorious wil wel, maar de handrem staat nog op. Er zitten ook geen volgwagens achter de grote groep. Onze commentatoren vermoeden dat de accordeon nog zal dichtplooien, maar hoe gehavend is het frêle lichaam van Alaphilippe?

14:20 14 uur 20. Alaphilippe wordt nu op een minuut van het peloton geklokt. Daar lijken ze een beetje te verpozen en zelfs te wachten. Al is dat natuurlijk relatief op dit parcours. . Alaphilippe wordt nu op een minuut van het peloton geklokt. Daar lijken ze een beetje te verpozen en zelfs te wachten. Al is dat natuurlijk relatief op dit parcours.

14:19 14 uur 19. In het peloton hinken ze op twee gedachten. UAE gaf wel even van jetje, Quick Step-Alpha Vinyl probeert hun goesting te temperen. . In het peloton hinken ze op twee gedachten. UAE gaf wel even van jetje, Quick Step-Alpha Vinyl probeert hun goesting te temperen.

14:18 14 uur 18. Benoot

14:17 Opgave Benoot! Lang niet alle slachtoffers van de vreselijke val zijn bekend, maar ook de naam van Tiesj Benoot sijpelt nu door. Hij zou de koers verlaten hebben. Zijn team bevestigt helaas. . 14 uur 17. Opgave Benoot! Lang niet alle slachtoffers van de vreselijke val zijn bekend, maar ook de naam van Tiesj Benoot sijpelt nu door. Hij zou de koers verlaten hebben. Zijn team bevestigt helaas.

14:14 14 uur 14. Nog 90 kilometer. We zijn halfweg dit gekkenhuis. Het verhaal van de vluchters is bijna geschreven. Het peloton gunt hen nog slechts een half minuutje. . Nog 90 kilometer We zijn halfweg dit gekkenhuis. Het verhaal van de vluchters is bijna geschreven. Het peloton gunt hen nog slechts een half minuutje.

14:13 14 uur 13. Ik zou toch willen weten wat er bij die val gebeurd is. Was het wel een windstoot? . José De Cauwer. Ik zou toch willen weten wat er bij die val gebeurd is. Was het wel een windstoot? José De Cauwer

14:12 14 uur 12. De wereldkampioen raapt wel enkele jongens op, maar dat zijn soldaten die al uitgepraat zijn. Hij zal een huzarenstukje moeten opvoeren. . De wereldkampioen raapt wel enkele jongens op, maar dat zijn soldaten die al uitgepraat zijn. Hij zal een huzarenstukje moeten opvoeren.

14:10 14 uur 10. De jacht van Alaphilippe zal bijzonder veel energie kosten, zoveel is duidelijk. Ook Mohoric wordt in de achterhoede gemeld. . De jacht van Alaphilippe zal bijzonder veel energie kosten, zoveel is duidelijk. Ook Mohoric wordt in de achterhoede gemeld.

14:08 Stevige achterstand. Het peloton, of wat daar nog van rest, wacht niet. Ze volgen op 39 tellen van de kopgroep, Alaphilippe wordt op 2'23" gesignaleerd. . 14 uur 08. Stevige achterstand Het peloton, of wat daar nog van rest, wacht niet. Ze volgen op 39 tellen van de kopgroep, Alaphilippe wordt op 2'23" gesignaleerd.

14:06 14 uur 06. Van sector 5 gaat het onmiddellijk naar sector 6. Tim Wellens zit ook in het eerste trosje van Jakob Fuglsang. Er keert nog volk terug, maar voor sommigen zal het toch einde verhaal zijn. . Van sector 5 gaat het onmiddellijk naar sector 6. Tim Wellens zit ook in het eerste trosje van Jakob Fuglsang. Er keert nog volk terug, maar voor sommigen zal het toch einde verhaal zijn.

14:05 14 uur 05. Favoriet Alaphilippe valt zwaar: "Dat is een ferme valpartij, hoor". Favoriet Alaphilippe valt zwaar: "Dat is een ferme valpartij, hoor"

14:04 14 uur 04. Het is al straf dat Alaphilippe nog op zijn fiets zit na die kwak van enkele minuten geleden! José De Cauwer. Het is al straf dat Alaphilippe nog op zijn fiets zit na die kwak van enkele minuten geleden! José De Cauwer

14:03 14 uur 03. Het peloton is alleszins volledig uit elkaar geranseld door het soepje van zonet. Fuglsang zit in een eerste achtervolgend groepje, Schmid en Honoré zetten met rugnummer 1 een wilde achtervolging in. . Het peloton is alleszins volledig uit elkaar geranseld door het soepje van zonet. Fuglsang zit in een eerste achtervolgend groepje, Schmid en Honoré zetten met rugnummer 1 een wilde achtervolging in.

14:02 Was de wind of een helikopter de boosdoener? Alaphilippe en co waren kansloos. 14 uur 02. Was de wind of een helikopter de boosdoener? Alaphilippe en co waren kansloos.

14:01 14 uur 01. We krijgen een herhaling van de crash. Alaphilippe zat in tweede positie, maar werd gewoon van zijn fiets geblazen. Zijn tuimeling doet pijn aan onze ogen. . We krijgen een herhaling van de crash. Alaphilippe zat in tweede positie, maar werd gewoon van zijn fiets geblazen. Zijn tuimeling doet pijn aan onze ogen.

14:00 14 uur . Bij Quick Step-Alpha Vinyl is er veel paniek. Julian Alaphilippe staat erg lang stil. Hij checkt zijn blutsen en builen en wacht lange tijd op een nieuwe fiets. . Bij Quick Step-Alpha Vinyl is er veel paniek. Julian Alaphilippe staat erg lang stil. Hij checkt zijn blutsen en builen en wacht lange tijd op een nieuwe fiets.

13:59 Wind veroorzaakt zware val! We vallen met de deur in huis. Het peloton wordt opgeschrikt door een fameuze valpartij. De wind blaast een flink pakket met onder meer de wereldkampioen richting de velden. . 13 uur 59. Wind veroorzaakt zware val! We vallen met de deur in huis. Het peloton wordt opgeschrikt door een fameuze valpartij. De wind blaast een flink pakket met onder meer de wereldkampioen richting de velden.

13:58 13 uur 58. Tadej Pogacar zag er ontspannen uit bij de start. Als het vandaag niet lukt, dan zal hij nog altijd dezelfde Pogacar blijven. . José De Cauwer. Tadej Pogacar zag er ontspannen uit bij de start. Als het vandaag niet lukt, dan zal hij nog altijd dezelfde Pogacar blijven. José De Cauwer

13:55 13 uur 55. In het peloton geeft UAE gas, maar ook Lotto-Soudal trekt de kar. Heeft Tim Wellens een signaal gegeven? . In het peloton geeft UAE gas, maar ook Lotto-Soudal trekt de kar. Heeft Tim Wellens een signaal gegeven?

13:52 13 uur 52. Eén en livestream. Hier gaan we: Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer nemen u bij de hand voor de finale bij de mannen. De koers moet (gelukkig) nog volledig ontploffen. . Eén en livestream Hier gaan we: Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer nemen u bij de hand voor de finale bij de mannen. De koers moet (gelukkig) nog volledig ontploffen.

13:50 13 uur 50. Matej Mohoric: "Zonder Van Aert en Van der Poel is het een meer open koers". Matej Mohoric: "Zonder Van Aert en Van der Poel is het een meer open koers"

13:49 13 uur 49. Het is voorlopig geen vliegmeeting. Met een gemiddelde van 37,4 km/u na twee uur zitten we op de marstabel van het traagste schema. Dan verwachten we de aankomst rond 16.35 u. . Het is voorlopig geen vliegmeeting. Met een gemiddelde van 37,4 km/u na twee uur zitten we op de marstabel van het traagste schema. Dan verwachten we de aankomst rond 16.35 u.

13:46 13 uur 46. Lucignano d'Asso. De kopgroep verkent de eerste meters van settore 5, met 11,9 kilometer de langste van de dag. De bonus van de 9 vluchters smelt weg: 1'48". . Lucignano d'Asso De kopgroep verkent de eerste meters van settore 5, met 11,9 kilometer de langste van de dag. De bonus van de 9 vluchters smelt weg: 1'48".

13:38 13 uur 38. Tadej Pogacar kan als eerste Tour-winnaar op de erelijst staan, Julian Alaphilippe kan dat als eerste wereldkampioen realiseren. Vorig jaar werd hij 2e, Peter Sagan eindigde in zijn regenboogtrui 2 keer in de top 10. . Tadej Pogacar kan als eerste Tour-winnaar op de erelijst staan, Julian Alaphilippe kan dat als eerste wereldkampioen realiseren. Vorig jaar werd hij 2e, Peter Sagan eindigde in zijn regenboogtrui 2 keer in de top 10.

13:35 2'55". Het peloton knabbelt tijdens het lunchuur aan de achterstand. Nog zo'n 10 kilometer en we snijden een monsterstrook aan. . 13 uur 35. 2'55" Het peloton knabbelt tijdens het lunchuur aan de achterstand. Nog zo'n 10 kilometer en we snijden een monsterstrook aan.

13:29 13 uur 29. De kopgroep. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Davide Martinelli (Astana Qazaqstan) Marco Brenner (DSM) Leon Heinschke (DSM) Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) Simone Bevilacqua (Eolo-Kometa) Sergio Garcia (Eolo-Kometa) Samuele Zoccarato (Bardiani) . De kopgroep Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Davide Martinelli (Astana Qazaqstan) Marco Brenner (DSM) Leon Heinschke (DSM) Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) Simone Bevilacqua (Eolo-Kometa) Sergio Garcia (Eolo-Kometa) Samuele Zoccarato (Bardiani)

13:26 13 uur 26. De slotfase van de Strade Bianche Donne: kippenvel! De slotfase van de Strade Bianche Donne: kippenvel!

13:23 13 uur 23. De uitzending van de mannenkoers begint rond 13.50 u, maar zo meteen krijgt u na Het Journaal op Eén nog een herkansing om de zinderende finale van de vrouwenkoers te bekijken. Een aanrader! . De uitzending van de mannenkoers begint rond 13.50 u, maar zo meteen krijgt u na Het Journaal op Eén nog een herkansing om de zinderende finale van de vrouwenkoers te bekijken. Een aanrader!

13:18 13 uur 18. Lotte Kopecky! Als we een petje op hadden, we zouden het met veel plezier afnemen: Lotte Kopecky wint de Strade Bianche! Wat een knalprestatie. . Lotte Kopecky! Als we een petje op hadden, we zouden het met veel plezier afnemen: Lotte Kopecky wint de Strade Bianche! Wat een knalprestatie.

13:17 13 uur 17. Strade Bianche Fenomenale Lotte Kopecky klopt Annemiek van Vleuten en wint Strade Bianche

13:14 4/11. We hebben al 4 streepjes getrokken. Op de volgende zone moeten we nu zo'n 20 kilometer wachten. Dat wordt andere koek: zone 5 (11,9 km) en zone 6 (8 km) gaan naadloos in elkaar over. . 13 uur 14. 4/11 We hebben al 4 streepjes getrokken. Op de volgende zone moeten we nu zo'n 20 kilometer wachten. Dat wordt andere koek: zone 5 (11,9 km) en zone 6 (8 km) gaan naadloos in elkaar over.

13:06 13 uur 06. In het peloton is de regie in handen van de blokken van de grote favorieten. UAE, Movistar en Quick Step-Alpha Vinyl zetten een mannetje aan het werk. . In het peloton is de regie in handen van de blokken van de grote favorieten. UAE, Movistar en Quick Step-Alpha Vinyl zetten een mannetje aan het werk.

13:03 13 uur 03. Tim Wellens: "De grote favoriet? De meeste renners denken aan Tadej Pogacar". Tim Wellens: "De grote favoriet? De meeste renners denken aan Tadej Pogacar"

13:03 13 uur 03. Ik ben benieuwd of de wind een rol zal spelen. Tim Wellens (Lotto-Soudal). Ik ben benieuwd of de wind een rol zal spelen. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

12:56 12 uur 56. Bij de vrouwen schittert de Belgische kampioene Lotte Kopecky, bij de mannen is het voorlopig niet veel soeps. 9 vluchters zijn heel snel weggereden en het peloton spaart alles op. We hebben nog geen schermutselingen gezien: 3'56". . Bij de vrouwen schittert de Belgische kampioene Lotte Kopecky, bij de mannen is het voorlopig niet veel soeps. 9 vluchters zijn heel snel weggereden en het peloton spaart alles op. We hebben nog geen schermutselingen gezien: 3'56".

12:50 Gemiddelde snelheid. Het eerste koersuur is achter de rug. We klokken af op een gemiddelde van 39,4 km/u. Het laatste tijdsverschil tussen de 9 vluchters en de kudde: 3'56". . 12 uur 50. Gemiddelde snelheid Het eerste koersuur is achter de rug. We klokken af op een gemiddelde van 39,4 km/u. Het laatste tijdsverschil tussen de 9 vluchters en de kudde: 3'56".

12:48 12 uur 48. Lekke banden, er zullen er nog genoeg volgen. Op de derde strook van de dag zet Gianni Moscon voet aan de grond. Het woelwater wordt weer naar het peloton gebracht door zijn Kazachse makkers. . Lekke banden, er zullen er nog genoeg volgen. Op de derde strook van de dag zet Gianni Moscon voet aan de grond. Het woelwater wordt weer naar het peloton gebracht door zijn Kazachse makkers.

12:43 12 uur 43. Nog 150 kilometer. Schijn bedriegt: de Strade Bianche is een vrij korte eendagsklassieker, maar er liggen nog zoveel kruimels op de renners te wachten. De vrouwen zijn intussen begonnen aan hun finale. . Nog 150 kilometer Schijn bedriegt: de Strade Bianche is een vrij korte eendagsklassieker, maar er liggen nog zoveel kruimels op de renners te wachten. De vrouwen zijn intussen begonnen aan hun finale.

12:37 12 uur 37. Gianni Vermeersch: "Dit is een kans om me te tonen". Gianni Vermeersch: "Dit is een kans om me te tonen"

12:37 12 uur 37. Ik heb vorig jaar de koers mee opengebroken. Misschien doe ik dat vandaag opnieuw. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). Ik heb vorig jaar de koers mee opengebroken. Misschien doe ik dat vandaag opnieuw. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

12:36 12 uur 36. Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, is er dus niet bij, maar bij Alpecin-Fenix blijven ze niet bij de pakken zitten. Michael Gogl werd vorig jaar 6e en ook Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse willen zich tonen. . Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, is er dus niet bij, maar bij Alpecin-Fenix blijven ze niet bij de pakken zitten. Michael Gogl werd vorig jaar 6e en ook Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse willen zich tonen.

12:33 12 uur 33. Op de 2e van 11 stroken zat Leon Heinschke even te krasselen, maar het DSM-duo is weer compleet. De achterstand van het peloton dikt snel aan: 5'32". . Op de 2e van 11 stroken zat Leon Heinschke even te krasselen, maar het DSM-duo is weer compleet. De achterstand van het peloton dikt snel aan: 5'32".

12:29 Opgave Pozzovivo. We hadden hem daarstraks nog vermeld: Domenico Pozzovivo was er al bij tijdens de première in 2007, maar deze aflevering zit er bijzonder snel op. De Italiaanse veteraan zou de wedstrijd al verlaten hebben. . 12 uur 29. Opgave Pozzovivo We hadden hem daarstraks nog vermeld: Domenico Pozzovivo was er al bij tijdens de première in 2007, maar deze aflevering zit er bijzonder snel op. De Italiaanse veteraan zou de wedstrijd al verlaten hebben.

12:21 12 uur 21. Martinelli. De kleinere Italiaanse teams hebben een mannetje aan boord, met Davide Martinelli is er ook een azzurro van Astana vertegenwoordigd. De Italiaan reed enkele jaren bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar koerst sinds 2020 voor Astana, waar hij zijn vader en ploegleider Giuseppe Martinelli terugvond. . Martinelli De kleinere Italiaanse teams hebben een mannetje aan boord, met Davide Martinelli is er ook een azzurro van Astana vertegenwoordigd. De Italiaan reed enkele jaren bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar koerst sinds 2020 voor Astana, waar hij zijn vader en ploegleider Giuseppe Martinelli terugvond.

12:19 12 uur 19. Quinten Hermans: "Ik heb mijn topvorm zeker nog niet te pakken". Quinten Hermans: "Ik heb mijn topvorm zeker nog niet te pakken"

12:19 12 uur 19. Samensmelting: 9 leiders. Kort na de eerste grindstrook klitten de kopgroep en de achtervolgers samen. We hebben dus 9 leiders. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Davide Martinelli (Astana Qazaqstan) Marco Brenner (DSM) Leon Heinschke (DSM) Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) Simone Bevilacqua (Eolo-Kometa) Sergio Garcia (Eolo-Kometa) Samuele Zoccarato (Bardiani) . Samensmelting: 9 leiders Kort na de eerste grindstrook klitten de kopgroep en de achtervolgers samen. We hebben dus 9 leiders. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Davide Martinelli (Astana Qazaqstan) Marco Brenner (DSM) Leon Heinschke (DSM) Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) Simone Bevilacqua (Eolo-Kometa) Sergio Garcia (Eolo-Kometa) Samuele Zoccarato (Bardiani)

12:17 12 uur 17. In de ploeg van Taco van der Hoorn heeft crosser Quinten Hermans het rugnummer 1. Hij sneed woensdag zijn wegseizoen aan in de Trofeo Laigueglia. Crossers en de Strade, het is een goed huwelijk, maar Hermans vertelde bij de start dat hij geen hoge verwachtingen koestert. Na zijn gemiste WK door een "positieve" coronatest nam hij een langere rustperiode. "Een beetje vakantie en iets te veel gegeten", knipoogde hij een uurtje geleden. . In de ploeg van Taco van der Hoorn heeft crosser Quinten Hermans het rugnummer 1. Hij sneed woensdag zijn wegseizoen aan in de Trofeo Laigueglia. Crossers en de Strade, het is een goed huwelijk, maar Hermans vertelde bij de start dat hij geen hoge verwachtingen koestert. Na zijn gemiste WK door een "positieve" coronatest nam hij een langere rustperiode. "Een beetje vakantie en iets te veel gegeten", knipoogde hij een uurtje geleden.

12:11 12 uur 11. De achtervolgers zijn Samuele Zoccarato (Bardiani) en Sergio Garcia (Eolo-Kometa). Zij staan 43" in het krijt. De achterstand van het peloton: 2'48". . De achtervolgers zijn Samuele Zoccarato (Bardiani) en Sergio Garcia (Eolo-Kometa). Zij staan 43" in het krijt. De achterstand van het peloton: 2'48".

12:11 12 uur 11. Greg Van Avermaet: "Geen Van Aert en Van der Poel? Er staan nog veel mooie namen aan de start". Greg Van Avermaet: "Geen Van Aert en Van der Poel? Er staan nog veel mooie namen aan de start"

12:10 12 uur 10. Ik moet strook 8 overleven. Als ik er dan nog bij ben en nog jus in mijn benen heb, dan kan ik ver geraken. . Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Ik moet strook 8 overleven. Als ik er dan nog bij ben en nog jus in mijn benen heb, dan kan ik ver geraken. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

12:05 12 uur 05. Twee renners zijn iets te laat ontwaakt en proberen nog richting de kopgroep te jumpen. Het peloton toont weinig interesse. . Twee renners zijn iets te laat ontwaakt en proberen nog richting de kopgroep te jumpen. Het peloton toont weinig interesse.

12:04 12 uur 04. Ontsnappingskoning Taco van der Hoorn was in Kuurne al bijzonder gul in zijn inspanningen en werd pas in de laatste hectometers overspoeld door de sprinters. Ook nu fietst hij dus weer met zijn snufferd in de wind. Met Marco Brenner krijgt hij voorin overigens het gezelschap van de jongste spruit in dit peloton. De Duitser is amper 19 jaar. . Ontsnappingskoning Taco van der Hoorn was in Kuurne al bijzonder gul in zijn inspanningen en werd pas in de laatste hectometers overspoeld door de sprinters. Ook nu fietst hij dus weer met zijn snufferd in de wind. Met Marco Brenner krijgt hij voorin overigens het gezelschap van de jongste spruit in dit peloton. De Duitser is amper 19 jaar.

12:00 12 uur . De 7 leiders. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Davide Martinelli (Astana Qazaqstan) Marco Brenner (DSM) Leon Heinschke (DSM) Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) Simone Bevilacqua (Eolo-Kometa) . De 7 leiders Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Davide Martinelli (Astana Qazaqstan) Marco Brenner (DSM) Leon Heinschke (DSM) Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) Simone Bevilacqua (Eolo-Kometa)

11:58 46". Het is voor het peloton nog wat te vroeg om lang te discussiëren. Het zevental wordt geen strobreed in de weg gelegd. . 11 uur 58. 46" Het is voor het peloton nog wat te vroeg om lang te discussiëren. Het zevental wordt geen strobreed in de weg gelegd.

11:58 11 uur 58. Tadej Pogacar: "De wind is een complex element, zeker in de afdalingen". Tadej Pogacar: "De wind is een complex element, zeker in de afdalingen"

11:57 11 uur 57. Ik hoef mezelf niet onder druk te zetten, maar het zou geweldig zijn om hier als eerste Tour-winnaar te winnen. Tadej Pogacar (UAE). Ik hoef mezelf niet onder druk te zetten, maar het zou geweldig zijn om hier als eerste Tour-winnaar te winnen. Tadej Pogacar (UAE)

11:55 11 uur 55. Naast Van der Hoorn, Calmejane en Martinelli identificeert Radio Corsa ook Zardini, Bevilacqua, Brenner en Heinschke in de kop van de koers. . Naast Van der Hoorn, Calmejane en Martinelli identificeert Radio Corsa ook Zardini, Bevilacqua, Brenner en Heinschke in de kop van de koers.

11:54 Het parcours van deze Strade Bianche. 11 uur 54. Het parcours van deze Strade Bianche

11:53 11 uur 53. Het Taco-alarm gaat al af. De Nederlandse hardrijder Taco van der Hoorn slaat zijn vleugels uit met een 6-tal kompanen. Ook onder meer Lilian Calmejane en Davide Martinelli roeren zich. . Het Taco-alarm gaat al af. De Nederlandse hardrijder Taco van der Hoorn slaat zijn vleugels uit met een 6-tal kompanen. Ook onder meer Lilian Calmejane en Davide Martinelli roeren zich.

11:51 11 uur 51. Il via ufficiale. Wie nu nog aan zijn schoentjes zit te friemelen, zet zichzelf buitenspel. De eerste kandidaten voor een vlucht mogen zich voorstellen. Bij Bahrain Victorious is er nog een laattijdige afzegging: Alejandro Osorio heeft de start niet gehaald. . Il via ufficiale Wie nu nog aan zijn schoentjes zit te friemelen, zet zichzelf buitenspel. De eerste kandidaten voor een vlucht mogen zich voorstellen. Bij Bahrain Victorious is er nog een laattijdige afzegging: Alejandro Osorio heeft de start niet gehaald.

11:48 11 uur 48. De eerste lading grind wordt na ruim 17 kilometer opgediend. Die eerste stroken zijn borrelnootjes, maar er zal vermoedelijk nog wat meer nervositeit zijn dan gebruikelijk door de windstoten. . De eerste lading grind wordt na ruim 17 kilometer opgediend. Die eerste stroken zijn borrelnootjes, maar er zal vermoedelijk nog wat meer nervositeit zijn dan gebruikelijk door de windstoten.

11:44 11 uur 44. Tiesj Benoot: "Ik kom hier altijd als ex-winnaar en dat geeft vertrouwen: ik weet dat ik het kan". Tiesj Benoot: "Ik kom hier altijd als ex-winnaar en dat geeft vertrouwen: ik weet dat ik het kan"

11:43 11 uur 43. De wind zal het extra gevaarlijk maken, al is die niet nodig voor een lastige wedstrijd. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). De wind zal het extra gevaarlijk maken, al is die niet nodig voor een lastige wedstrijd. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

11:42 11 uur 42. Andiamo! De villaggio partenza in Siena wordt uitgezwaaid door de renners. Over 3 kilometer zal de vlag van de wedstrijdleiding zakken. . Andiamo! De villaggio partenza in Siena wordt uitgezwaaid door de renners. Over 3 kilometer zal de vlag van de wedstrijdleiding zakken.

11:42 11 uur 42 match begonnen Start



11:39 11 uur 39. Topfavoriet Tadej Pogacar is net door de mediazone gepasseerd. Hij heeft geen tijd gehad voor een verkenning, want de Sloveen arriveerde pas gisteren in Toscane na een langer verblijf in de Emiraten. "Maar ik heb hier al 3 keer gereden en ik ken het parcours." . Topfavoriet Tadej Pogacar is net door de mediazone gepasseerd. Hij heeft geen tijd gehad voor een verkenning, want de Sloveen arriveerde pas gisteren in Toscane na een langer verblijf in de Emiraten. "Maar ik heb hier al 3 keer gereden en ik ken het parcours."

11:32 11 uur 32. We zijn op minder dan 10 minuten van de start. Vroege vogels kunnen hun tv-toestel al laten opwarmen: zo dadelijk begint op Eén de uitzending van de Strade Bianche Donne. Veel kijkplezier! . We zijn op minder dan 10 minuten van de start. Vroege vogels kunnen hun tv-toestel al laten opwarmen: zo dadelijk begint op Eén de uitzending van de Strade Bianche Donne. Veel kijkplezier!

11:18 11 uur 18. Onze reporter voelt momenteel in Siena de potentiële protagonisten aan de tand. Bij heel wat renners komt de wind ter sprake. Op sommige stroken zal die in de flank beuken. Het zou misschien wel eens vroeger kunnen scheuren dan gewoonlijk. . Onze reporter voelt momenteel in Siena de potentiële protagonisten aan de tand. Bij heel wat renners komt de wind ter sprake. Op sommige stroken zal die in de flank beuken. Het zou misschien wel eens vroeger kunnen scheuren dan gewoonlijk.

11:07 11 uur 07. Julian Alaphilippe: "Ik weet dat ik nog geen 100 procent ben". Julian Alaphilippe: "Ik weet dat ik nog geen 100 procent ben"

11:06 11 uur 06. Het is jammer dat Van Aert en Van der Poel hier niet zijn, maar er zijn nog renners die van ver zullen aanvallen. De Strade Bianche blijft een veeleisende koers, wie er ook aan de start staat. . Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl). Het is jammer dat Van Aert en Van der Poel hier niet zijn, maar er zijn nog renners die van ver zullen aanvallen. De Strade Bianche blijft een veeleisende koers, wie er ook aan de start staat. Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl)

10:56 10 uur 56. Op het startpodium druppelen de teams binnen. De equipe van Julian Alaphilippe is er vroeg bij. De wereldkampioen heeft rugnummer 1 gekregen bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar. . Op het startpodium druppelen de teams binnen. De equipe van Julian Alaphilippe is er vroeg bij. De wereldkampioen heeft rugnummer 1 gekregen bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar.

10:35 10 uur 35. Docu over de broers Vansteelant. Uw sportnamiddag hoeft na de Strade Bianche nog niet te eindigen. Rond 16.50 u kunt u op Eén namelijk kijken naar de docu rond de broers Vansteelant. Het verhaal van Benny en Joerie, wereldtoppers in duatlon, is meer dan de moeite waard om nog wat in de zetel te blijven hangen. . Docu over de broers Vansteelant Uw sportnamiddag hoeft na de Strade Bianche nog niet te eindigen. Rond 16.50 u kunt u op Eén namelijk kijken naar de docu rond de broers Vansteelant. Het verhaal van Benny en Joerie, wereldtoppers in duatlon, is meer dan de moeite waard om nog wat in de zetel te blijven hangen.

10:35 10 uur 35. Andere sporten Kijktip voor straks na de Strade Bianche: het pakkende verhaal van de broers Vansteelant

10:33 10 uur 33. Het weer is ideaal: blauwe lucht en een zonnetje. Het wordt mooi voor de renners en voor de tv-kijkers. . Tim Wellens (Lotto-Soudal). Het weer is ideaal: blauwe lucht en een zonnetje. Het wordt mooi voor de renners en voor de tv-kijkers. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

10:32 Geen regen, wel wind. Met welk been zijn de weergoden vanochtend uit bed gestapt? Het zonnetje is op de afspraak, al voelt het nog behoorlijk frisjes aan naar Toscaanse normen. Een graad of 9, warmer wordt het vanmiddag niet. Regen, dat zal (helaas?) voor een volgende editie zijn. De wind blaast wel vrij krachtig en zou het wedstrijdbeeld mee kunnen kleuren. . 10 uur 32. Geen regen, wel wind Met welk been zijn de weergoden vanochtend uit bed gestapt? Het zonnetje is op de afspraak, al voelt het nog behoorlijk frisjes aan naar Toscaanse normen. Een graad of 9, warmer wordt het vanmiddag niet. Regen, dat zal (helaas?) voor een volgende editie zijn. De wind blaast wel vrij krachtig en zou het wedstrijdbeeld mee kunnen kleuren.

10:26 10 uur 26. Monumentenzorg . De discussie borrelt elk jaar op: verdient de Strade Bianche het label van monument of niet? Een monument winnen, het is niet zo vanzelfsprekend. Al hebben volgende starters het al geflikt in hun carrière: Alejandro Valverde (4x), Jakob Fuglsang (2x), Tadej Pogacar (2x), Julian Alaphilippe (1x), Thibaut Pinot (1x), Greg Van Avermaet (1x) en Kasper Asgreen (1x). . Monumentenzorg De discussie borrelt elk jaar op: verdient de Strade Bianche het label van monument of niet? Een monument winnen, het is niet zo vanzelfsprekend. Al hebben volgende starters het al geflikt in hun carrière: Alejandro Valverde (4x), Jakob Fuglsang (2x), Tadej Pogacar (2x), Julian Alaphilippe (1x), Thibaut Pinot (1x), Greg Van Avermaet (1x) en Kasper Asgreen (1x).

10:24 10 uur 24. Strade Bianche Moet Strade Bianche het 6e monument worden? 4 redenen die in het voordeel van de Toscaanse grindkoers spreken

10:22 10 uur 22. Gaten op de startlijst. Lang niet alle ploegen zijn "au grand complet". Gisteren haakten Tom Dumoulin, Romain Bardet en Tom Pidcock af, maar ook BikeExchange en EF-EasyPost hebben maar 6 renners ingeschreven. . Gaten op de startlijst Lang niet alle ploegen zijn "au grand complet". Gisteren haakten Tom Dumoulin, Romain Bardet en Tom Pidcock af, maar ook BikeExchange en EF-EasyPost hebben maar 6 renners ingeschreven.

10:12 10 uur 12. Pozzovivo en Van Avermaet. De eerste editie van de Strade Bianche werd in 2007 gereden. De koers heette toen nog de Monte Paschi Eroica. Van dit deelnemersveld stond Domenico Pozzovivo toen al aan de start. De intussen 39-jarige Italiaan werd enkele weken geleden nog op de valreep opgevist door Intermarché-Wanty-Gobert. Giovanni Visconti is de man met het grootste aantal startbewijzen achter zijn naam. Hij begint straks aan zijn 13e Strade, Greg Van Avermaet hijgt in zijn nek met 12 deelnames. . Pozzovivo en Van Avermaet De eerste editie van de Strade Bianche werd in 2007 gereden. De koers heette toen nog de Monte Paschi Eroica. Van dit deelnemersveld stond Domenico Pozzovivo toen al aan de start. De intussen 39-jarige Italiaan werd enkele weken geleden nog op de valreep opgevist door Intermarché-Wanty-Gobert. Giovanni Visconti is de man met het grootste aantal startbewijzen achter zijn naam. Hij begint straks aan zijn 13e Strade, Greg Van Avermaet hijgt in zijn nek met 12 deelnames.

09:51 09 uur 51. Door de afwezigheid van Tom Pidcock valt de houvast een beetje weg. Als lid van de nieuwe generatie zou hij de koers mee opengebroken hebben. Anderen moeten nu het heft in handen nemen. Ik ben vooral benieuwd of Tadej Pogacar weer een nummertje durft op te voeren. . José De Cauwer. Door de afwezigheid van Tom Pidcock valt de houvast een beetje weg. Als lid van de nieuwe generatie zou hij de koers mee opengebroken hebben. Anderen moeten nu het heft in handen nemen. Ik ben vooral benieuwd of Tadej Pogacar weer een nummertje durft op te voeren. José De Cauwer

09:49 09 uur 49. Mannen verlaten Siena om 11.40 u. De profs verlaten stilaan de ontbijttafel, want over minder dan 2 uur worden ze aan de start in Siena verwacht. Op deze pagina volgen we de Strade Bianche van a tot z. Welkom! . Mannen verlaten Siena om 11.40 u De profs verlaten stilaan de ontbijttafel, want over minder dan 2 uur worden ze aan de start in Siena verwacht. Op deze pagina volgen we de Strade Bianche van a tot z. Welkom!

22:55 22 uur 55. Pogacar: "Wil hier graag eens winnen". Tour-winnaar Tadej Pogacar is morgen misschien wel de te kloppen man in en rond Siena. De jonge Sloveen laat niet in zijn kaarten kijken. "Het is geen geheim dat ik hier graag eens wil winnen", zegt hij weinig verrassend. "Maar met Covi, die in bloedvorm is, en Ulissi hebben we nog twee jongens die het hier goed kunnen doen." . Pogacar: "Wil hier graag eens winnen" Tour-winnaar Tadej Pogacar is morgen misschien wel de te kloppen man in en rond Siena. De jonge Sloveen laat niet in zijn kaarten kijken.

22:53 22 uur 53. Ik ben heel hongerig na de UAE Tour. Ik rijd erg graag in Italië. De "tifosi" zijn hier geweldig. Tadej Pogacar (UAE). Ik ben heel hongerig na de UAE Tour. Ik rijd erg graag in Italië. De "tifosi" zijn hier geweldig. Tadej Pogacar (UAE)

13:18 13 uur 18. Strade Bianche Domper voor Ineos: Tom Pidcock moet passen voor Strade Bianche door maagvirus

13:17 Romain Bardet, de nummer 2 van 2018, meldt zich ook af door ziekte. 13 uur 17. Romain Bardet, de nummer 2 van 2018, meldt zich ook af door ziekte.

10:20 10 uur 20. Tom Dumoulin niet in de Strade Bianche. Jumbo-Visma mist een pion in de Strade Bianche. Tom Dumoulin haakt af. In de UAE Tour zou hij al met rugpijn gekampt hebben. Kopman Tiesj Benoot wordt gesteund door onder meer Sepp Kuss en Milan Vader. Benoot: "De Strade is een speciale koers voor mij. Ik behaalde hier in 2018 mijn eerste profzege en ik heb hier altijd goed gereden. Ik houd van Toscane. Mijn gevoel is opnieuw goed. Ik zal met veel vertrouwen aan de start staan, want de ploeg rijdt geweldig." . Tom Dumoulin niet in de Strade Bianche Jumbo-Visma mist een pion in de Strade Bianche. Tom Dumoulin haakt af. In de UAE Tour zou hij al met rugpijn gekampt hebben. Kopman Tiesj Benoot wordt gesteund door onder meer Sepp Kuss en Milan Vader. Benoot: "De Strade is een speciale koers voor mij. Ik behaalde hier in 2018 mijn eerste profzege en ik heb hier altijd goed gereden. Ik houd van Toscane. Mijn gevoel is opnieuw goed. Ik zal met veel vertrouwen aan de start staan, want de ploeg rijdt geweldig."