Greg Van Avermaet werd al 2 keer 2 in Strade Bianche: "Mijn beste kansen zijn hier gepasseerd"

18:20

18 uur 20. Van Avermaet: "Meer klimmers aan de start maakt het er niet gemakkelijker op". Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) eindigde al 2 keer 2e in de Strade Bianche (in 2015 en 2017). Aan winnen denkt hij niet meteen. "Mijn beste kansen zijn hier gepasseerd", zegt Van Avermaet. "Vroeger stonden er heel veel klassieke renners aan de start, maar de laatste jaren doen ook heel wat goede klimmers mee die ook goed voor de dag komen in het eendagswerk. Dat maakt het er niet gemakkelijker op voor mij." "Ik blijf toch een renner van 75 à 77 kg. Je moet dat gewicht telkens meesleuren op die hellingen. Maar dat neemt niet weg dat ik het een heel mooie koers blijf vinden. Daarom keer ik jaarlijks terug naar de Strade Bianche." .