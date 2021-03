LIVESTREAM: Grote namen luiden nu al de trom in de Strade Bianche

15:23 15 uur 23. Geen dertigers. Simmons is met zijn 19 de jongste van het pak vooraan, maar van alle leiders is er niemand die ouders is dan 30. Alaphilippe is de nestor met zijn 28, daarna volgen Gogl en Van Aert. . Geen dertigers Simmons is met zijn 19 de jongste van het pak vooraan, maar van alle leiders is er niemand die ouders is dan 30. Alaphilippe is de nestor met zijn 28, daarna volgen Gogl en Van Aert.

15:17 15 uur 17. Van der Poel laat zich niet onbetuigd, waardoor onder meer Geniets moet lossen. Simmons en Gogl zijn de enige ietwat kleinere namen in de kopgroep. We zitten overigens nog altijd op die ellenlange 8e grindstrook. . Van der Poel laat zich niet onbetuigd, waardoor onder meer Geniets moet lossen. Simmons en Gogl zijn de enige ietwat kleinere namen in de kopgroep. We zitten overigens nog altijd op die ellenlange 8e grindstrook.

15:15 15 uur 15. Wat een groep! Sven Nys. Wat een groep! Sven Nys

15:13 15 uur 13. Wie zit waar? In de kopgroep zitten Van der Poel, Alaphilippe en Van Aert, de verwachte grote drie, maar voor de rest ook Pogacar, Bernal, Pidcock, Simmons, Gogl en Geniets. Van Avermaet (met een leegloper?) moet een kloofje laten. Hij wordt voorbijgestoken door een trio met Wellens, Bilbao en Fuglsang. . Wie zit waar? In de kopgroep zitten Van der Poel, Alaphilippe en Van Aert, de verwachte grote drie, maar voor de rest ook Pogacar, Bernal, Pidcock, Simmons, Gogl en Geniets. Van Avermaet (met een leegloper?) moet een kloofje laten. Hij wordt voorbijgestoken door een trio met Wellens, Bilbao en Fuglsang.

15:11 15 uur 11. De kopgroep is al ingerekend, maar Van Avermaet kan er wel blijven aanhangen. Er blijven nog zo'n 10 renners over en er zitten geen sukkelaars meer bij. . De kopgroep is al ingerekend, maar Van Avermaet kan er wel blijven aanhangen. Er blijven nog zo'n 10 renners over en er zitten geen sukkelaars meer bij.

15:11 15 uur 11. Van Aert is dik in orde! Michel Wuyts. Van Aert is dik in orde! Michel Wuyts

15:09 15 uur 09. Fuglsang. Alaphilippe legt de rest nog eens aan de rekker. Van der Poel lijkt het even wat lastiger te krijgen. Op een 100-tal meter hangt Fuglsang, die doorgaans goed is in de Strade maar nu toch een mindere dag lijkt te hebben. Of heeft hij materiaalpech gehad? . Fuglsang Alaphilippe legt de rest nog eens aan de rekker. Van der Poel lijkt het even wat lastiger te krijgen. Op een 100-tal meter hangt Fuglsang, die doorgaans goed is in de Strade maar nu toch een mindere dag lijkt te hebben. Of heeft hij materiaalpech gehad?

15:08 15 uur 08. Strijd tussen de toppers. Alaphilippe jaagt het tempo nog wat meer de hoogte in. Van Aert en Van der Poel volgen vlot. Ook Pogacar, Pidcock en Stybar zijn bij de les. Het zijn alleen maar grote namen die overblijven. . Strijd tussen de toppers Alaphilippe jaagt het tempo nog wat meer de hoogte in. Van Aert en Van der Poel volgen vlot. Ook Pogacar, Pidcock en Stybar zijn bij de les. Het zijn alleen maar grote namen die overblijven.

15:07 15 uur 07. Het wordt stilaan man tegen man, Sven! Michel Wuyts. Het wordt stilaan man tegen man, Sven! Michel Wuyts

15:06 Van Aert laat zijn team werken. In het peloton laat Wout van Aert zijn jongens werken. Bernal en Pidcock van Ineos zitten ook goed vooraan in het peloton, net als Alaphilippe en Van der Poel, die niet uit de top 5 weg te branden zijn. . 15 uur 06. Van Aert laat zijn team werken In het peloton laat Wout van Aert zijn jongens werken. Bernal en Pidcock van Ineos zitten ook goed vooraan in het peloton, net als Alaphilippe en Van der Poel, die niet uit de top 5 weg te branden zijn.

15:04 15 uur 04. Wie zit in de kopgroep? Samenstelling van de kopgroep: Van Avermaet, Foss, Vakoc, Vermeersch, Gorka Izagirre, Bilbao, Serrano, Asgreen, Geniets, Seigle, Doull, Kron, Stannard, Formolo, Schmid en Simmons. Daar kun je mee naar de oorlog! . Wie zit in de kopgroep? Samenstelling van de kopgroep: Van Avermaet, Foss, Vakoc, Vermeersch, Gorka Izagirre, Bilbao, Serrano, Asgreen, Geniets, Seigle, Doull, Kron, Stannard, Formolo, Schmid en Simmons.

15:02 15 uur 02. Van Avermaet kiest toch vrij vroeg voor de aanval. Sven Nys. Van Avermaet kiest toch vrij vroeg voor de aanval. Sven Nys

15:00 15 uur . Van Avermaet in de spits. Een groep met Van Avermaet, Asgreen en Simmons komt bij de 3 leiders. De groep is zo'n 15 renners sterk, dus dit kan een gevaarlijke situatie worden. . Van Avermaet in de spits Een groep met Van Avermaet, Asgreen en Simmons komt bij de 3 leiders. De groep is zo'n 15 renners sterk, dus dit kan een gevaarlijke situatie worden.

14:57 14 uur 57. Het valt niet stil in het peloton, maar het is ook geen georganiseerde jacht. Küng probeert er de gang in te houden en ook Van Avermaet reageert op een impuls van een collega. . Het valt niet stil in het peloton, maar het is ook geen georganiseerde jacht. Küng probeert er de gang in te houden en ook Van Avermaet reageert op een impuls van een collega.

