LIVE: Krijgen we de verwachte titanenstrijd in de Strade Bianche?

12:10 12 uur 10. Voorlopig zijn er nog geen ontsnappingen gemeld. Wordt het wachten tot de eerste grindstrook van de dag?

12:08 12 uur 08. Er zijn heel wat favorieten vandaag, ikzelf hoor daar wellicht ook bij. Laat ons hopen dat ik een topdag heb. Julian Alaphilippe.

12:07 12 uur 07. Alaphilippe: "Hopen op een topdag". Alaphilippe: "Hopen op een topdag"

12:00 12 uur . Wie gaat mee in de vroege vlucht? De neutrale zone van meer dan 3 kilometer zit er al op, we kijken reikhalzend uit naar de eerste aanvallers.

11:58 11 uur 58. In Parijs-Roubaix krijgen we steeds een kasseiloze aanloop van de wedstrijd, maar in de Strade Bianche zitten er ook in het eerste deel van de race al enkele grindstroken. Na een 15-tal kilometer komt de eerste er al aan!

11:54 Het elfgangenmenu van de dag. 11 uur 54. Het elfgangenmenu van de dag

11:53 11 uur 53. Vertrek van de renners in Siena. Vertrek van de renners in Siena

11:43 11 uur 43 match begonnen Avanti! De renners zijn van start gegaan, met Mathieu van der Poel helemaal als laatste. Zal de laatste de eerste zijn als ze straks terugkeren in Siena?

11:42 11 uur 42. 3 keer gereden en 3 keer podium gehaald. Dan is het logisch dat je denkt dat dat opnieuw kan lukken. Dat ik niet in vorm ben is overdreven, ik ben zeker goed in orde. Maar ik heb niet de supervorm van vorige zomer. Wout van Aert.

11:41 11 uur 41. Van Aert: "Nog geen topvorm, maar al goed in orde". Van Aert: "Nog geen topvorm, maar al goed in orde"

11:32 11 uur 32. Een triootje? Dat zou kunnen, maar ik zie zoveel grote namen op de deelnemerslijst dat het toch meer dan dat zou kunnen zijn. Ik denk dat dit net op het randje van mijn kunnen is, met al die hoogtemeters. Maar ik heb zin om die finale eens te rijden. Mathieu van der Poel.

11:31 11 uur 31. Van der Poel: "Zin om de finale te rijden". Van der Poel: "Zin om de finale te rijden"

11:19 11 uur 19. 4 ex-winnaars. 4 renners gaan zo dadelijk van start met een mooie herinnering aan de Strade in hun gedachten. Wout van Aert won vorig jaar, Julian Alaphilippe deed het hem een jaar eerder voor. Michal Kwiatkowski heeft zelfs al 2 overwinningen op zak, terwijl Zdenek Stybar in 2015 in Siena mocht juichen. Twee ex-winnaars zijn nog actief, maar kozen ervoor om toch niet te starten dit jaar: Tiesj Benoot en Philippe Gilbert. Ook niet aan de start: Peter Sagan, ooit een gedoodverfde laureaat van de Strade, maar uiteindelijk nog niet verder gekomen dan 2 tweede plaatsen.

Twee ex-winnaars zijn nog actief, maar kozen ervoor om toch niet te starten dit jaar: Tiesj Benoot en Philippe Gilbert. Ook niet aan de start: Peter Sagan, ooit een gedoodverfde laureaat van de Strade, maar uiteindelijk nog niet verder gekomen dan 2 tweede plaatsen.

11:16 11 uur 16. Strade Bianche Komt het grootste gevaar voor de Grote Drie van de Tourwinnaars?

10:08 10 uur 08. Wellicht geen regen. De laatste weersvoorspellingen zijn gunstig voor de renners. De kans dat het vandaag regent in Siena en omstreken is bijzonder klein. De temperatuur is voor Italië niet al te hoog, zo rond de 10 graden.