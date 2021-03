Alaphilippe krijgt Giro-revelatie mee in Strade Bianche, Wellens kopman Lotto-Soudal

16:34 16 uur 34. Wolfpack met 2 Belgen naar grindwegen. Deceuninck-Quick Step heeft zijn ijzersterke selectie onthuld. Oud-winnaars Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar krijgen de ondersteuning van onder meer Omloop-winnaar Davide Ballerini en meesterknecht Kasper Asgreen. Met Dries Devenyns en Pieter Serry kan Alaphilippe ook 2 sterke Belgen voor zijn kar spannen. Kleine verrassing in de selectie is João Almeida. De Portugees droeg vorig jaar 15 dagen de roze trui in de Giro en eindigde 4e in het klassement. In de UAE Tour bewees Almeida dit seizoen al over goede benen te beschikken. Hij moest enkel Pogacar en Adam Yates voor zich dulden in de eindstand. . Wolfpack met 2 Belgen naar grindwegen Deceuninck-Quick Step heeft zijn ijzersterke selectie onthuld. Oud-winnaars Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar krijgen de ondersteuning van onder meer Omloop-winnaar Davide Ballerini en meesterknecht Kasper Asgreen. Met Dries Devenyns en Pieter Serry kan Alaphilippe ook 2 sterke Belgen voor zijn kar spannen.

Kleine verrassing in de selectie is João Almeida. De Portugees droeg vorig jaar 15 dagen de roze trui in de Giro en eindigde 4e in het klassement. In de UAE Tour bewees Almeida dit seizoen al over goede benen te beschikken. Hij moest enkel Pogacar en Adam Yates voor zich dulden in de eindstand.

16:34 De 7 strijders van de Deceuninck-Quick Step voor de Strade Bianche. 16 uur 34. De 7 strijders van de Deceuninck-Quick Step voor de Strade Bianche Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367454836711710721

16:30 16 uur 30. Lotto Soudal zet alle ballen op Wellens. Bij Lotto-Soudal zijn er zaterdag 4 Strade-debutanten: onze landgenoten Frederik Frison en Brent Van Moer, de Deen Andreas Kron en de Italiaan Filippo Conca. Kopman is Tim Wellens (3e in 2017). Tosh Van der Sande en Tomasz Marczynski vervolledigen de selectie. "Pech is altijd een onderdeel van de wedstrijd, maar doorgaans minder bepalend dan in pakweg Parijs-Roubaix", zegt ploegleider Mario Aerts. "De ploeg zal Tim Wellens zo goed en zo lang mogelijk bijstaan. We willen in de eerste plaats een goede koers rijden en hopelijk hangt daar op het einde een mooi resultaat aan vast." . Lotto Soudal zet alle ballen op Wellens Bij Lotto-Soudal zijn er zaterdag 4 Strade-debutanten: onze landgenoten Frederik Frison en Brent Van Moer, de Deen Andreas Kron en de Italiaan Filippo Conca. Kopman is Tim Wellens (3e in 2017). Tosh Van der Sande en Tomasz Marczynski vervolledigen de selectie.

"Pech is altijd een onderdeel van de wedstrijd, maar doorgaans minder bepalend dan in pakweg Parijs-Roubaix", zegt ploegleider Mario Aerts. "De ploeg zal Tim Wellens zo goed en zo lang mogelijk bijstaan. We willen in de eerste plaats een goede koers rijden en hopelijk hangt daar op het einde een mooi resultaat aan vast."

16:29 16 uur 29. Normaal breekt de wedstrijd open op 50 km van de streep. Maar met renners zoals Van der Poel, Van Aert of Alaphilippe weet je natuurlijk nooit. We moeten voortdurend aandachtig zijn. Mario Aerts, ploegleider Lotto-Soudal. Normaal breekt de wedstrijd open op 50 km van de streep. Maar met renners zoals Van der Poel, Van Aert of Alaphilippe weet je natuurlijk nooit. We moeten voortdurend aandachtig zijn. Mario Aerts, ploegleider Lotto-Soudal

16:28 Het zevental van Lotto-Soudal. 16 uur 28. Het zevental van Lotto-Soudal Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367433915007459330

16:27 Intermarché-Wanty-Gobert stuurt 3 Belgen, 3 Italianen en 1 Fransman naar de Strade Bianche. 16 uur 27. Intermarché-Wanty-Gobert stuurt 3 Belgen, 3 Italianen en 1 Fransman naar de Strade Bianche Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367459825001648132

04-03-2021 04-03-2021.

11:22 11 uur 22. Zo was het vorig jaar: Van Aert triomfeert in Siena. Na twee podiumplaatsen in 2018 en 2019 is het "eindelijk" raak voor Wout van Aert in de Strade Bianche. Onze landgenoot rijdt op de laatste grindstrook weg uit de kopgroep en houdt stand op weg naar de Piazza del Campo in Siena. . Zo was het vorig jaar: Van Aert triomfeert in Siena Na twee podiumplaatsen in 2018 en 2019 is het "eindelijk" raak voor Wout van Aert in de Strade Bianche. Onze landgenoot rijdt op de laatste grindstrook weg uit de kopgroep en houdt stand op weg naar de Piazza del Campo in Siena.

11:21 11 uur 21.