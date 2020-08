"Wakker worden met het besef dat er vandaag gekoerst wordt op Toscaans grind 😍"

10:30 10 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:27 10 uur 27. Strade Bianche Van der Poel en Van Avermaet krijgen 3 sterren van Sporza-jury

Livé op Eén en sporza.be! Ook de vrouwen rijden vandaag hun Strade. U kunt die wedstrijd live bekijken op Eén, vanaf 15.10u. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix verzorgen het commentaar. Daarna is het aan de mannen. Die uitzending gaat van start om 16.52u, ook op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer geven uitleg en duiding bij wat ze zien. Stem straks dus zeker af op Eén, of schakel de livestream in dit artikel aan! U kunt beide wedstrijden op onze site van start tot finish ook live met tekstupdates volgen.



Daarna is het aan de mannen. Die uitzending gaat van start om 16.52u, ook op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer geven uitleg en duiding bij wat ze zien. Stem straks dus zeker af op Eén, of schakel de livestream in dit artikel aan!



U kunt beide wedstrijden op onze site van start tot finish ook live met tekstupdates volgen.

Ruim 35 graden straks in Siena. Met de Strade Bianche is de wielerwereld vandaag toe aan zijn eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden. De Strade ontpopte zich in korte tijd tot klassieker en wordt hoog ingeschat in het peloton. Dit jaar moeten de renners 184 kilometer afleggen, waarvan 63 kilometer over grindwegen. De renners krijgen straks te maken met temperaturen van ruim 35 graden, wat de wedstrijd nog zwaarder zal maken. De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, na een slotklimmetje over de Via Santa Caterina met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Wegens het coronavirus wordt geen publiek toegelaten in de startzone en aan de finish. De aankomst wordt verwacht rond 18.30u.



De Strade ontpopte zich in korte tijd tot klassieker en wordt hoog ingeschat in het peloton. Dit jaar moeten de renners 184 kilometer afleggen, waarvan 63 kilometer over grindwegen.



De renners krijgen straks te maken met temperaturen van ruim 35 graden, wat de wedstrijd nog zwaarder zal maken.



De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, na een slotklimmetje over de Via Santa Caterina met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Wegens het coronavirus wordt geen publiek toegelaten in de startzone en aan de finish. De aankomst wordt verwacht rond 18.30u.

Ploegmaat van broers Naesen test vlak voor Strade positief. De Zwitser Silvan Dillier heeft een dag voor de Strade Bianche positief getest op het coronavirus. De renner van AG2R moet daarom 10 dagen in quarantaine. "Ik baal hier verschrikkelijk van", zegt Dillier in de Zwitserse krant Blick. "Ik ben de gezondste persoon ter wereld." Vorig jaar kwam Dillier als 14e over de streep in Siena. De ploegmaat van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh vertoont geen symptomen van het coronavirus en twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed." AG2R heeft nog niet gecommuniceerd over de besmetting binnen de ploeg. Oliver en Lawrence Naesen rijden zaterdag wel de Strade voor het Franse team.

Vorig jaar kwam Dillier als 14e over de streep in Siena. De ploegmaat van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh vertoont geen symptomen van het coronavirus en twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed."

AG2R heeft nog niet gecommuniceerd over de besmetting binnen de ploeg. Oliver en Lawrence Naesen rijden zaterdag wel de Strade voor het Franse team.

Van Aert op zijn hoede voor de hitte. "Zo warm zal ik het waarschijnlijk nooit meer meemaken", vertelt Wout van Aert. "Het zal misschien wel voor een andere koers zorgen. Je zal net iets minder pijlen op je boog hebben en dus zullen er wel wat renners zichzelf tegenkomen door te vroeg alles te geven. Dat kan voor verrassingen zorgen. Het valt hier nooit stil en neem daar de warmte bij, dan krijg je een zware wedstrijd."

