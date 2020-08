LIVE: Snel en stoffig wedstrijdbegin bij de vrouwen, storm gaat even liggen

De rensters naderen de vijfde strook van de dag, meteen ook de langste. 9.5 kilometer vliegen over de gravelstrook, hopend dat de banden niet leeglopen.

13 uur 54. De rensters naderen de vijfde strook van de dag, meteen ook de langste. 9.5 kilometer vliegen over de gravelstrook, hopend dat de banden niet leeglopen. .

Net alsof je bril is aangedampt door je mondmasker. 13 uur 52.

Tempo zakt weer wat. Na een goeie en snelle 50 kilometer op de teller is het tempo weer even gaan liggen. Alles lijkt weer wat samen te komen bij het ingaan van de bevoorradingszone. . 13 uur 33.

13 uur 16. Hoog tempo. Op de derde gravelstrook van de dag ligt het tempo verschroeiend hard. Er ontstaan enkele breukjes in het peloton en 13 rensters hebben een voorsprong. Enkele kilometers later telt het 13-koppig groepje al een 40-tal rensters. .

12 uur 25. Melissa van Neck en Giorgia Vettorello zijn de eerste 2 vrouwen die de benen testen. Zij kiezen voor de vroege aanval. Ze rijden 50" bij elkaar, Kseniya Dobrynina is de eenzame achtervolgster. .

Voorlopig moet u het doen met onze tekstupdates, maar vanaf 15.10u kan u hier terecht met live beelden van de wedstrijd. Of u kan uiteraard ook afstemmen op één.

12 uur 13. Livestream om 15.10u. Voorlopig moet u het doen met onze tekstupdates, maar vanaf 15.10u kan u hier terecht met live beelden van de wedstrijd. Of u kan uiteraard ook afstemmen op één. .

12 uur . START! De rensters zijn vertrokken voor een tocht van 136 kilometer. Krijgen we meteen een vroege ontsnapping, of tasten de vrouwen eerst nog wat af? .

We zijn vertrokken! 11 uur 59.

Geen Ashleigh Moolman vandaag, die ook een favorietensterretje achter haar naam had staan. 11 uur 57.

11 uur 52. Beperkt lijstje met Belgen. De Belgische rensters aan de start in Italië kunnen we op 1 hand tellen. Met Lone Meertens en Julie Van de Velde zitten de enige 2 landgenoten bij Lotto-Soudal Ladies. .

11 uur 49. Favorietenlijstje. Dé topfavoriete voor vandaag is ongetwijfeld Annemiek Van Vleuten, die ook vorig jaar won. Andere namen om zeker in de gaten te houden zijn onder anderen Anna van der Breggen, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Mavi Garcia en Marta Bastianelli. .

11 uur 17. Ik kijk ontzettend uit naar de Strade Bianche! Het vertrouwen uit de Spaanse koersen heb ik meegenomen, maar ik ben ook realistisch en weet dat er heel wat concurrentie is. Topfavoriete Annemiek Van Vleuten op haar website.

11 uur 05. Dieven gaan aan de haal met fietsen van vrouwenteam Trek. De vrouwenploeg van Trek-Segafredo zal de Strade Bianche vandaag niet op de normale fietsen kunnen afwerken. Dieven gingen vrijdagnacht immers aan de haal met 6 exemplaren. "Slecht begin van de dag voor het team in Italië", tweet de Amerikaanse ploeg. "6 fietsen (Trek Émonda) van het vrouwenteam werden vannacht gestolen. De dieven braken in via het dak van de truck en stalen de fietsen. De rensters zullen de Strade Bianche rijden met reservefietsen." .