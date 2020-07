Mathieu van der Poel debuteert in de Strade aan de zijde van twee Belgen

10:23 10 uur 23. Mathieu van der Poel krijgt twee Belgen in steun bij Alpecin-Fenix. De Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Strade Bianche. Van der Poel is op de Toscaanse grindwegen uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix. In zijn jacht op zijn eerste zege in de Strade kan hij rekenen op de steun van 2 Belgen: Floris De Tier en Gianni Vermeersch. De rest van de selectie bestaat uit de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli. . Mathieu van der Poel krijgt twee Belgen in steun bij Alpecin-Fenix De Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Strade Bianche. Van der Poel is op de Toscaanse grindwegen uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix.

In zijn jacht op zijn eerste zege in de Strade kan hij rekenen op de steun van 2 Belgen: Floris De Tier en Gianni Vermeersch.

De rest van de selectie bestaat uit de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli.



18:42 18 uur 42. Philippe Gilbert kopman van jonge Lotto Soudal-selectie. Lotto-Soudal kiest voor de ervaring van Philippe Gilbert om zaterdag een jonge selectie van de ploeg aan te voeren. Hij komt als kopman aan de start in Siena. Ondertussen is het al de vierde keer dat de 38-jarige renner deelneemt. In 2011 won hij nog de Strade Bianche, voor de Italianen Alessandro Ballan en Damiano Cunego. Gilbert kan rekenen op ploegmaats Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goossens en Florian Vermeersch. Ook de Italiaan Stefano Oldani en Brit Matthew Holmes krijgen van Lotto-Soudal een plaats in de selectie. Vorige week ondertekende de 21-jarige Vermeersch nog zijn eerste contract bij de ploeg, nu al maakt hij zijn profdebuut in Italië. Voor Goossens en Oldani is het hun eerste WorldTour-koers.

Gilbert kan rekenen op ploegmaats Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goossens en Florian Vermeersch. Ook de Italiaan Stefano Oldani en Brit Matthew Holmes krijgen van Lotto-Soudal een plaats in de selectie.

Vorige week ondertekende de 21-jarige Vermeersch nog zijn eerste contract bij de ploeg, nu al maakt hij zijn profdebuut in Italië. Voor Goossens en Oldani is het hun eerste WorldTour-koers.

14:22 14 uur 22. Team INEOS rekent op Kwiatkowski en Moscon. Bij Team INEOS is Michal Kwiatkowski de kopman zaterdag. De Poolse ex-wereldkampioen won de grindklassieker al twee keer: in 2014 en 2017. Ook Gianni Moscon is één van de schaduwfavorieten.

12:52 12 uur 52. Oliver Naesen kijkt uit naar eerste deelname: "Uitgelezen kans". Voor Oliver Naesen is het komende zaterdag de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden omwille van de coronacrisis. "Ik ben blij dat ik de Stade Bianche voor het eerst kan rijden", stelt het speerpunt van AG2R La Mondiale. "Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv. Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest." "Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze", vervolgt Naesen. "Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn."

"Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv. Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest."

"Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze", vervolgt Naesen. "Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn."



12:51 12 uur 51. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn. Oliver Naesen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn. Oliver Naesen

