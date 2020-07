Julian Alaphilippe: "Mijn doelen komen later, dat ga ik niet wegsteken"

17:32

17 uur 32. Alaphilippe: "Mijn doelen komen later". Julian Alaphilippe ziet zichzelf niet als een kanshebber voor de zege morgen. De winnaar van vorig jaar heeft "niet hetzelfde gevoel in de benen als vorig jaar". "Toen heb ik echt toegewerkt naar de Italiaanse wedstrijden, nu is mijn conditie niet exceptioneel. Natuurlijk ben ik gemotiveerd, maar mijn doelen komen later. Dat ga ik niet wegsteken." De Fransman van Deceuninck-Quick Step kon in 2020 nog geen enkele keer vieren. Vorig seizoen versloeg hij Fuglsang en Van Aert in Siena. Morgen wordt het bakken in Siena. Alaphilippe verwacht een slijtageslag. "Op training voelden we vandaag al dat het lastig was, anders koersen dan vorig jaar ook. Het wordt een factor waar we rekening mee moeten houden en we zullen genoeg moeten drinken." "Bij zo'n hitte moet je ook opletten. Als je één keer diep gaat, heb je meer tijd nodig om te herstellen, maar dat geldt voor iedereen. We zullen ook gewoon allemaal klaar moeten zijn om stof te happen." .