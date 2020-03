RETRO: Benoot wint heroïsche editie van Strade Bianche (2018)

Strade Bianche 2018 in een notendop:

Van Aert kleurt de wedstrijd

De wereldkampioen veldrijden voelde zich prima in zijn sas in de modder. Dat bleek toen Romain Bardet vanuit de achtergrond naar voren schoot en er meteen vandoor ging. Van Aert schoof gezwind mee en met zijn tweeën reden ze een minuut weg van de anderen.

Sagan had de slag gemist en probeerde samen met Benoot de oversteek te maken. Onze landgenoot slaagde daar in, Sagan viel even later terug en moest zich tevreden stellen met een rol in de achtergrond.

Door de regen werden de witte grindwegen van Toscane herschapen in modderpoelen. In die zware en koude omstandigheden veranderde de koerssituatie voortdurend. Op zo'n 60 kilometer van de streep ontstond een kopgroep met onder meer Valverde, Kwiatkowski en Wout van Aert.

Benoot komt een 2e keer terug uit de achtergrond

Benoot voelde de bui al hangen en zette samen met Pieter Serry de achtervolging in. Op de voorlaatste grindstrook was het vat van Serry af, waarop Benoot alleen doortrok. De man van Lotto-Soudal reed in 1 ruk naar Van Aert en Bardet toe.

Een inspanning waar je even van moet bekomen, zou je denken. Maar niet voor Benoot. Hij liet Van Aert en Bardet prompt ter plaatse op 12 kilometer van de streep en bouwde zijn voorsprong snel uit tot een halve minuut.

De overwinning kwam nooit in het gevaar voor Benoot, die in de straten van Siena naar zijn eerste profzege reed. In de slotkilometer moest Van Aert zijn meerdere erkennen in Bardet, maar de veldrijder mocht bij zijn eerste optreden meteen als 3e op het podium.