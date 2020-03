LIVE: Beresterke Wout van Aert in de aanval met Romain Bardet in Strade Bianche (retro)

15:16 15 uur 16. Als er nog 1 renner is die de kloof kan dichten, is het Benoot. Het podium is weg! Sven Nys. Als er nog 1 renner is die de kloof kan dichten, is het Benoot. Het podium is weg! Sven Nys

15:14 15 uur 14. Benoot alleen. Op de steile stroken van 15 procent krijgt Serry het moeilijk om de tempoversnelling van Benoot te volgen. De Belg van Lotto-Soudal gaat dan maar in zijn eentje op zoek naar de 2 leiders. Benoot alleen Op de steile stroken van 15 procent krijgt Serry het moeilijk om de tempoversnelling van Benoot te volgen. De Belg van Lotto-Soudal gaat dan maar in zijn eentje op zoek naar de 2 leiders.

15:11 15 uur 11. Visconti en Power zijn weggereden uit de 3e groep en hangen op 1'13". Moscon en co. volgen even verderop. Sagan en zijn trawanten hebben al een achterstand van 1'50" en zien hun kansen op de zege slinken. Visconti en Power zijn weggereden uit de 3e groep en hangen op 1'13". Moscon en co. volgen even verderop. Sagan en zijn trawanten hebben al een achterstand van 1'50" en zien hun kansen op de zege slinken.

15:09 15 uur 09. De eerste Quick-Stepper in de wedstrijd is enigszins verrassend Pieter Serry, in de eerste achtervolgende groep. Ex-winnaar Zdenek Stybar zit in de groep met Sagan, van de rest van de ploeg is geen spoor. De eerste Quick-Stepper in de wedstrijd is enigszins verrassend Pieter Serry, in de eerste achtervolgende groep. Ex-winnaar Zdenek Stybar zit in de groep met Sagan, van de rest van de ploeg is geen spoor.

15:05 15 uur 05. Monteaperti. De 2 koplopers snijden de 9e sector van de dag aan. De Monteaperti is amper 800 meter lang, maar schotelt de renners wel een helling van 10% procent voor. Monteaperti De 2 koplopers snijden de 9e sector van de dag aan. De Monteaperti is amper 800 meter lang, maar schotelt de renners wel een helling van 10% procent voor.

15:04 15 uur 04. 25 kilometer. De situatie op 25 kilometer van de streep: Van Aert en Bardet hebben 37 seconden voorsprong op Benoot en Serry. De groep met Moscon en Küng volgt op 1'18", de groep met Sagan wordt op 1'50" gemeld. 25 kilometer De situatie op 25 kilometer van de streep: Van Aert en Bardet hebben 37 seconden voorsprong op Benoot en Serry. De groep met Moscon en Küng volgt op 1'18", de groep met Sagan wordt op 1'50" gemeld

15:02 15 uur 02. Van Aert is echt gemaakt voor dit werk. Hij heeft het lichaam van een echte flandrien. Sven Nys. Van Aert is echt gemaakt voor dit werk. Hij heeft het lichaam van een echte flandrien. Sven Nys

15:00 15 uur . In mijn ogen maakt Wout van Aert kans om de wedstrijd te winnen. Sven Nys. In mijn ogen maakt Wout van Aert kans om de wedstrijd te winnen. Sven Nys

14:55 14 uur 55. Benoot en Serry. Benoot krijgt het op zijn heupen in de achtervolging. Hij neemt Pieter Serry op sleeptouw en knabbelt snel 15 seconden af van hun achterstand. Benoot en Serry Benoot krijgt het op zijn heupen in de achtervolging. Hij neemt Pieter Serry op sleeptouw en knabbelt snel 15 seconden af van hun achterstand.

14:53 14 uur 53. 1 minuut. De voorsprong van Van Aert en Bardet op de groep met Benoot en Serry stijgt tot boven de minuut. De groep met Sagan, Valverde en Kwiatkowski volgt op 1'35". 1 minuut De voorsprong van Van Aert en Bardet op de groep met Benoot en Serry stijgt tot boven de minuut. De groep met Sagan, Valverde en Kwiatkowski volgt op 1'35".

14:52 14 uur 52. Het opspattend vocht maakt het zicht moeilijk. Wout van Aert spuit zijn drinkbus dan maar leeg in zijn ogen toch iets te kunnen zien. Het opspattend vocht maakt het zicht moeilijk. Wout van Aert spuit zijn drinkbus dan maar leeg in zijn ogen toch iets te kunnen zien.

14:50 14 uur 50. Versnelling Sagan. Sagan vindt het welletjes en versnelt uit het 3e groepje waarin hij verzeild was geraakt. Zijn volgende doel is de groep met Moscon, Latour, Küng, Puccio, Visconti, Mühlberger, Madouas, Amador, Benoot en Serry. Versnelling Sagan Sagan vindt het welletjes en versnelt uit het 3e groepje waarin hij verzeild was geraakt. Zijn volgende doel is de groep met Moscon, Latour, Küng, Puccio, Visconti, Mühlberger, Madouas, Amador, Benoot en Serry.

14:48 14 uur 48. Boze Benoot. Bardet en Van Aert hebben elkaar gevonden en leggen zich plat om hun voorsprong uit te diepen. In de achtervolgende groep maakt Benoot zich boos over het gebrek aan samenwerking. Boze Benoot Bardet en Van Aert hebben elkaar gevonden en leggen zich plat om hun voorsprong uit te diepen. In de achtervolgende groep maakt Benoot zich boos over het gebrek aan samenwerking.

14:46 14 uur 46. 43 seconden, dat is de voorsprong van Van Aert en Bardet. De achtervolging loopt stroef, van samenwerking is geen sprake. 43 seconden, dat is de voorsprong van Van Aert en Bardet. De achtervolging loopt stroef, van samenwerking is geen sprake.

14:42 14 uur 42. De impuls van Mohoric krijgt navolging. Onder meer Moscon en Serry sluiten aan bij de Sloveen en ook de rest keert snel terug. Vooraan doen Bardet en Van Aert intussen een jasje uit. De impuls van Mohoric krijgt navolging. Onder meer Moscon en Serry sluiten aan bij de Sloveen en ook de rest keert snel terug. Vooraan doen Bardet en Van Aert intussen een jasje uit.

14:40 14 uur 40. Op 40 kilometer van de streep glipt Mohoric weg uit de achtervolgende groep. Hij krijgt het gezelschap van Oss. Op 40 kilometer van de streep glipt Mohoric weg uit de achtervolgende groep. Hij krijgt het gezelschap van Oss.

14:37 14 uur 37. Samensmelting in de achtergrond. Van Aert en Bardet hebben 25 seconden voorsprong op de achtervolgende groep, waar volk kan terugkeren uit de achtergrond. Samensmelting in de achtergrond Van Aert en Bardet hebben 25 seconden voorsprong op de achtervolgende groep, waar volk kan terugkeren uit de achtergrond.

14:36 14 uur 36. Het is man tegen man, ze hebben geen helpers meer. Sven Nys. Het is man tegen man, ze hebben geen helpers meer. Sven Nys

14:35 14 uur 35. Bardet trekt door en Van Aert gaat vlot mee. Bardet trekt door en Van Aert gaat vlot mee

14:34 14 uur 34. Wout van Aert rijdt samen met Bardet 22 seconden voor de achtervolgende groep uit. In dat groepje is Benoot de enige Belg. Van Greg Van Avermaet is er voorlopig geen spoor. Wout van Aert rijdt samen met Bardet 22 seconden voor de achtervolgende groep uit. In dat groepje is Benoot de enige Belg. Van Greg Van Avermaet is er voorlopig geen spoor.

14:32 14 uur 32. Geen adempauze voor Romain Bardet na zijn achtervolging, hij trekt meteen door. Wout van Aert lijkt nog wat overschot te hebben en gaat vlot mee met de Franse klimgeit. Geen adempauze voor Romain Bardet na zijn achtervolging, hij trekt meteen door. Wout van Aert lijkt nog wat overschot te hebben en gaat vlot mee met de Franse klimgeit.

14:27 14 uur 27. Kwiatkowski, Bardet, Küng, Oss, Sagan, Benoot, Van Aert, Kragh Andersen. Dat is op dit moment de samenstelling van de kopgroep. Kwiatkowski, Bardet, Küng, Oss, Sagan, Benoot, Van Aert, Kragh Andersen. Dat is op dit moment de samenstelling van de kopgroep

14:27 14 uur 27. Opnieuw Van Aert op kop. Valverde laat zich weer uitzakken tot bij de andere koplopers. Het is opnieuw Van Aert die de koppositie voor zijn rekening neemt. Intussen is Romain Bardet op komst, hij staat op het punt de aansluiting te maken. Opnieuw Van Aert op kop Valverde laat zich weer uitzakken tot bij de andere koplopers. Het is opnieuw Van Aert die de koppositie voor zijn rekening neemt. Intussen is Romain Bardet op komst, hij staat op het punt de aansluiting te maken.

14:25 14 uur 25. Versnelling Valverde. Voor Valverde gaat het niet snel genoeg. Hij perst een versnelling uit zijn benen en gaat een tiental meter voor zijn kompanen rijden. Vorige week won Valverde nog de Ronde van Abu Dhabi, maar daarna kreeg de Spanjaard af te rekenen met ziekte, al lijkt hij daar wel van hersteld. Versnelling Valverde Voor Valverde gaat het niet snel genoeg. Hij perst een versnelling uit zijn benen en gaat een tiental meter voor zijn kompanen rijden. Vorige week won Valverde nog de Ronde van Abu Dhabi, maar daarna kreeg de Spanjaard af te rekenen met ziekte, al lijkt hij daar wel van hersteld.

14:21 14 uur 21. Het is trekken en sleuren om een paar meter vooruit te komen. Michel Wuyts. Het is trekken en sleuren om een paar meter vooruit te komen. Michel Wuyts

14:21 14 uur 21. Motoren. Het is voor de motorrijders niet evident om zich een weg te banen over de grindwegen. In de kopgroep maken een paar renners zich druk over een motor die niet genoeg afstand neemt. Motoren Het is voor de motorrijders niet evident om zich een weg te banen over de grindwegen. In de kopgroep maken een paar renners zich druk over een motor die niet genoeg afstand neemt.

14:19 14 uur 19. Van Aert houdt het tempo hoog in de kopgroep en maakt het zo moeilijk voor avonturiers om de sprong naar voren te maken. Benoot en Sagan slagen daar wel in en komen vooraan piepen. Van Aert houdt het tempo hoog in de kopgroep en maakt het zo moeilijk voor avonturiers om de sprong naar voren te maken. Benoot en Sagan slagen daar wel in en komen vooraan piepen.

14:12 14 uur 12. Bij het aansnijden van de 8e sector voelen een aantal renners in de 2e groep hun benen kriebelen. Onder meer Stybar, Vanmarcke, Benoot en Sagan willen naar voren. Bij het aansnijden van de 8e sector voelen een aantal renners in de 2e groep hun benen kriebelen. Onder meer Stybar, Vanmarcke, Benoot en Sagan willen naar voren.

14:12 14 uur 12. Mooie kopgroep. De samenstelling van de kopgroep: Oss, Küng, Latour, Power, Kragh Andersen, Madouas, Rojas, Kwiatkowski, Valverde en Van Aert. Een interessante groep dus, maar het is wel nog ruim 53 kilometer tot de streep. Mooie kopgroep De samenstelling van de kopgroep: Oss, Küng, Latour, Power, Kragh Andersen, Madouas, Rojas, Kwiatkowski, Valverde en Van Aert. Een interessante groep dus, maar het is wel nog ruim 53 kilometer tot de streep.

14:12 14 uur 12. Wout van Aert wordt in de kopgroep gesignaleerd, maar een volgende, grotere groep met de favorieten zit hen op de hielen. Wout van Aert wordt in de kopgroep gesignaleerd, maar een volgende, grotere groep met de favorieten zit hen op de hielen.

14:06 14 uur 06. Het is het soort wedstrijd waar je niet kunt voorspellen waar het gaat gebeuren. Michel Wuyts. Het is het soort wedstrijd waar je niet kunt voorspellen waar het gaat gebeuren. Michel Wuyts

14:06 14 uur 06. De 3 koplopers hebben vooraan gezelschap gekregen van een handvol renners die de sprong gewaagd hebben vanuit het peloton. De 3 koplopers hebben vooraan gezelschap gekregen van een handvol renners die de sprong gewaagd hebben vanuit het peloton.

14:04 14 uur 04. De man van Movistar die daarnet vooraan is verschenen, is José Joaquin Rojas, ondertussen ook een man van vele oorlogen. De man van Movistar die daarnet vooraan is verschenen, is José Joaquin Rojas, ondertussen ook een man van vele oorlogen.

14:01 14 uur 01. Je zal vaak kleine groepjes zien, splitsingen in het peloton. Er is altijd iets te beleven. Sven Nys. Je zal vaak kleine groepjes zien, splitsingen in het peloton. Er is altijd iets te beleven. Sven Nys

14:01 14 uur 01. 2 leiders. Op 63 kilometer van de streep hebben we 2 leiders. De Fransen Pierre Latour (AG2R) en Valentin Madouas (FDJ) hebben een kleine voorsprong op een achtervolger van Movistar. 2 leiders Op 63 kilometer van de streep hebben we 2 leiders. De Fransen Pierre Latour (AG2R) en Valentin Madouas (FDJ) hebben een kleine voorsprong op een achtervolger van Movistar.

13:57 13 uur 57. Exit Durbridge. Luke Durbridge moeten we schrappen van onze deelnemerslijst. Zijn ploeg Mitchelton-Scott meldt dat hij eerder op de dag ten val is gekomen en moest opgeven. "Maar hij is oké", klinkt het nog. Exit Durbridge Luke Durbridge moeten we schrappen van onze deelnemerslijst. Zijn ploeg Mitchelton-Scott meldt dat hij eerder op de dag ten val is gekomen en moest opgeven. "Maar hij is oké", klinkt het nog.

13:52 13 uur 52. Rechtstreekse uitzending. U kunt nu op onze livestream terecht voor de rechtstreekse uitzending met Michel Wuyts en Sven Nys. Veel plezier! Rechtstreekse uitzending U kunt nu op onze livestream terecht voor de rechtstreekse uitzending met Michel Wuyts en Sven Nys. Veel plezier!

13:44 13 uur 44. 37,5 kilometer per uur. Na 3 uur wedstrijd ligt het algemene gemiddelde op 37,5 kilometer per uur. Daarmee zitten we net boven het traagste schema, niet geheel verwonderlijk gezien de omstandigheden. 37,5 kilometer per uur Na 3 uur wedstrijd ligt het algemene gemiddelde op 37,5 kilometer per uur. Daarmee zitten we net boven het traagste schema, niet geheel verwonderlijk gezien de omstandigheden.

13:37 13 uur 37. Victor Campenaerts maakt de sprong naar Jauregui en Madouas, die eerder waren weggesprongen uit de kopgroep. Hun voorsprong op eerste achtervolgers bedraagt 15 seconden, het peloton volgt op 1'20". Victor Campenaerts maakt de sprong naar Jauregui en Madouas, die eerder waren weggesprongen uit de kopgroep. Hun voorsprong op eerste achtervolgers bedraagt 15 seconden, het peloton volgt op 1'20".

13:33 13 uur 33. Bij de mannen laat het peloton de vluchters niet begaan. Op weg naar de 7e sector van de dag, San Martino in Grania, zakt het verschil tot 1'20". Bij de mannen laat het peloton de vluchters niet begaan. Op weg naar de 7e sector van de dag, San Martino in Grania, zakt het verschil tot 1'20".

12:56 12 uur 56. Nog 2 namen van de kopgroep: Pierre Latour en Quentin Jauregui van AG2R zijn allebei van de partij vooraan. De voorsprong van de vluchters bedraagt 4 minuten. Nog 2 namen van de kopgroep: Pierre Latour en Quentin Jauregui van AG2R zijn allebei van de partij vooraan. De voorsprong van de vluchters bedraagt 4 minuten.

12:42 12 uur 42. Samensmelting achter de kopgroep. De kopgroep is herleid tot 8 renners in plaats van 10. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) wordt vooraan gemeld, net als Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo), over de andere namen is er nog geen duidelijkheid. Hun voorsprong bedraagt 6 minuten op het peloton, dat op het punt staat om weer samen te smelten. Samensmelting achter de kopgroep De kopgroep is herleid tot 8 renners in plaats van 10. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) wordt vooraan gemeld, net als Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo), over de andere namen is er nog geen duidelijkheid. Hun voorsprong bedraagt 6 minuten op het peloton, dat op het punt staat om weer samen te smelten.

12:32 12 uur 32. 11 grindstroken. De mannen krijgen vandaag in totaal 11 grindstroken op hun boterham, goed voor 63 kilometer. Wat die stroken extra lastig maakt, zijn de stijgingspercentages, die oplopen tot 18 procent. De Monte Sante Marie (sector 8) is de zwaarste strook en draagt de naam van drievoudig winnaar Fabian Cancellara. 11 grindstroken De mannen krijgen vandaag in totaal 11 grindstroken op hun boterham, goed voor 63 kilometer. Wat die stroken extra lastig maakt, zijn de stijgingspercentages, die oplopen tot 18 procent. De Monte Sante Marie (sector 8) is de zwaarste strook en draagt de naam van drievoudig winnaar Fabian Cancellara.

12:20 12 uur 20. 10 renners zijn weggesprongen uit het eerste peloton. Hun voorsprong op die grote groep: 45 seconden. 10 renners zijn weggesprongen uit het eerste peloton. Hun voorsprong op die grote groep: 45 seconden.

12:05 12 uur 05. De renners hebben zo'n 50 kilometer achter de rug. Het eerste peloton, dat uit een 70-tal renners bestaat, heeft 2'30" voorsprong op de 2e groep. De meeste favorieten zouden in het eerste peloton zitten, maar een samenstelling hebben we op dit moment jammer genoeg nog niet. De renners hebben zo'n 50 kilometer achter de rug. Het eerste peloton, dat uit een 70-tal renners bestaat, heeft 2'30" voorsprong op de 2e groep. De meeste favorieten zouden in het eerste peloton zitten, maar een samenstelling hebben we op dit moment jammer genoeg nog niet.

11:46 11 uur 46. Belgische troefkaarten. Aan Belgische zijde is het onder anderen uitkijken naar Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven en Wout van Aert. Vooral die laatste zal wellicht nauwlettend in de gaten gehouden worden, als wereldkampioen veldrijden moet hij op deze wegen uitstekend uit de voeten kunnen. Belgische troefkaarten Aan Belgische zijde is het onder anderen uitkijken naar Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven en Wout van Aert. Vooral die laatste zal wellicht nauwlettend in de gaten gehouden worden, als wereldkampioen veldrijden moet hij op deze wegen uitstekend uit de voeten kunnen.

11:43 11 uur 43. Internationale toppers. De deelnemerslijst is er eentje om van te watertanden. Naast titelverdediger Kwiatkowski en wereldkampioen Sagan wagen ook onder meer Bardet, Loetsenko, Nibali, Durbridge, Valverde, Stybar, Boasson Hagen, Kruijswijk, G. Bennett, Dumoulin,, Felline en Ulissi hun kans. Internationale toppers De deelnemerslijst is er eentje om van te watertanden. Naast titelverdediger Kwiatkowski en wereldkampioen Sagan wagen ook onder meer Bardet, Loetsenko, Nibali, Durbridge, Valverde, Stybar, Boasson Hagen, Kruijswijk, G. Bennett, Dumoulin,, Felline en Ulissi hun kans.

11:40 11 uur 40. Peloton in stukken. Het peloton is in stukken gebroken. Een 70-tal renners heeft een halve minuut voorsprong op de rest van het pak. Peloton in stukken Het peloton is in stukken gebroken. Een 70-tal renners heeft een halve minuut voorsprong op de rest van het pak.

11:37 11 uur 37. 12e editie. De Strade Bianche is pas aan zijn 12e editie toe, maar heeft op korte tijd de status van klassieker verworven. Op de erelijst prijken dan ook grote namen als Fabian Cancellara, Philippe Gilbert en Michal Kwiatkowski. 12e editie De Strade Bianche is pas aan zijn 12e editie toe, maar heeft op korte tijd de status van klassieker verworven. Op de erelijst prijken dan ook grote namen als Fabian Cancellara, Philippe Gilbert en Michal Kwiatkowski.

11:35 11 uur 35. We zullen zien hoe ver ik kom, ik ben mentaal voorbereid. Het is een koers die ik wil winnen, het was liefde op het eerste gezicht. Ik hoop van pech gespaard te blijven en mee te doen in de finale. Het zal voor sterke mannen zijn. Greg Van Avermaet (BMC). We zullen zien hoe ver ik kom, ik ben mentaal voorbereid. Het is een koers die ik wil winnen, het was liefde op het eerste gezicht. Ik hoop van pech gespaard te blijven en mee te doen in de finale. Het zal voor sterke mannen zijn. Greg Van Avermaet (BMC)

11:34 11 uur 34. Van Avermaet: "Zal voor sterke mannen zijn". Van Avermaet: "Zal voor sterke mannen zijn"

11:33 11 uur 33. Vanmarcke: "Alle hens aan dek vanaf kilometer 10". Vanmarcke: "Alle hens aan dek vanaf kilometer 10"

11:33 11 uur 33. We hebben dikke kledij, maar tijdens de koers is dat ook te warm. Alle hens aan dek en gefocust zijn vanaf kilometer 10. Ik denk dat het pittig wordt, het is bruin water. Sep Vanmarcke (EF-Drapac). We hebben dikke kledij, maar tijdens de koers is dat ook te warm. Alle hens aan dek en gefocust zijn vanaf kilometer 10. Ik denk dat het pittig wordt, het is bruin water. Sep Vanmarcke (EF-Drapac)

11:30 11 uur 30. Zal cruciaal zijn om een goede positie te hebben richting de eerste stroken. . Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan). Zal cruciaal zijn om een goede positie te hebben richting de eerste stroken. Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan)

11:29 11 uur 29. Van Aert: "Mijn voordeel door het crossen wordt overschat". Van Aert: "Mijn voordeel door het crossen wordt overschat"

11:28 11 uur 28. Ik kijk er wel naar uit, maar het is een wedstrijd die op mijn limiet ligt. Ik heb hier al een paar jaren serieus afgezien. Het zal snel uit elkaar liggen en je zult veel stervende zwanen over de streep zien komen. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik kijk er wel naar uit, maar het is een wedstrijd die op mijn limiet ligt. Ik heb hier al een paar jaren serieus afgezien. Het zal snel uit elkaar liggen en je zult veel stervende zwanen over de streep zien komen. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

11:27 11 uur 27. Stuyven: "Je zal veel stervende zwanen over de streep zien komen". Stuyven: "Je zal veel stervende zwanen over de streep zien komen"

11:24 11 uur 24. Aanvalspogingen. De mannen hebben de eerste grindsector achter de rug. Een aantal renners probeert een kloofje te slaan, maar het peloton laat voorlopig niet begaan. Aanvalspogingen De mannen hebben de eerste grindsector achter de rug. Een aantal renners probeert een kloofje te slaan, maar het peloton laat voorlopig niet begaan.

11:21 11 uur 21. Debusschere: "Hopelijk niet te veel zotte toeren in het peloton". Debusschere: "Hopelijk niet te veel zotte toeren in het peloton"

11:21 11 uur 21. Hopelijk blijft alles veilig en zijn er niet te veel zotte toeren in het peloton. Maar het is goed berijdbaar. De eerste stroken zullen heel belangrijk zijn om Tiesj (Benoot) vooraan te krijgen. Jens Debusschere (Lotto-Soudal). Hopelijk blijft alles veilig en zijn er niet te veel zotte toeren in het peloton. Maar het is goed berijdbaar. De eerste stroken zullen heel belangrijk zijn om Tiesj (Benoot) vooraan te krijgen. Jens Debusschere (Lotto-Soudal)

11:20 11 uur 20. 10 renners zijn weggesprongen uit het eerste peloton. Hun voorsprong op die grote groep: 45 seconden. 10 renners zijn weggesprongen uit het eerste peloton. Hun voorsprong op die grote groep: 45 seconden.

10:47 10 uur 47. Heel wat renners zitten ongetwijfeld met kriebels in de buik in het vooruitzicht naar de eerste grindstroken. De eerste onverharde sector doemt op na 20 kilometer wedstrijd. Dat is een opwarmertje, van "amper" 2,1 kilometer. Heel wat renners zitten ongetwijfeld met kriebels in de buik in het vooruitzicht naar de eerste grindstroken. De eerste onverharde sector doemt op na 20 kilometer wedstrijd. Dat is een opwarmertje, van "amper" 2,1 kilometer.

10:38 10 uur 38. Het zal cruciaal zijn om richting de eerste stroken een goede positie te hebben. Ik word ook niet vrolijk van de regen, maar misschien kan ik daar wel voordeel uit halen. Wout van Aert. Het zal cruciaal zijn om richting de eerste stroken een goede positie te hebben. Ik word ook niet vrolijk van de regen, maar misschien kan ik daar wel voordeel uit halen. Wout van Aert