LIVESTREAM: Niewiadoma crasht in groep van de favorieten, peloton schiet meteen in actie

Internationale vrouwendag



Naast de Italiaanse hoogmis vandaag, is het ook Internationale Vrouwendag.



En er zijn veel gegadigden die op een dag als vandaag, willen meestrijden om de zege. Titelverdediger en wereldkampioene Lotte Kopecky ontbreekt dan wel, maar voor de rest zijn alle grote namen aanwezig.



Krijgen we een Nederlands onderonsje tussen Demi Vollering (FDJ-SUEZ) en haar voormalig ploegleider Anna van der Breggen (SD Worx-Protime)? Of gaat een veldrijdster als Fem van Empel (Visma-Lease a Bike), Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) of Blanka Vas (SD Worx-Protime) met de zege aan de haal op de grindwegen in Siena?



Ook anderen zoals: Lizzie Deignan en Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), Tour-winnares Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), thuisrijdster Elisa Longo Borghini (UAE-Team ADQ) en Kimberley Le Court (AG Insurance-Soudal) hopen op een rijker gevuld palmares.



Meer dan genoeg om naar uit te kijken dus.