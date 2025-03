LIVE: Wie wordt de opvolger van Lotte Kopecky in de Strade Bianche Donne?

Waar staat Anna van der Breggen?

Sinds het WK van 2021 had Anna van der Breggen niet meer gekoerst, maar die afwezigheid van meer dan 3 jaar lijkt geen vat te hebben op de Nederlandse. In haar eerste koersen maakte de 34-jarige Van der Breggen al meteen indruk, afgelopen zondag nog in het Hageland.



"Dit wordt mijn eerste WT-wedstrijd sinds mijn comeback", blikt Van der Breggen vooruit. "Ik ben realistisch, maar het is wel een goeie graadmeter om te zien waar ik sta. Vollering, Longo Borghini en misschien Pieterse zijn voor mij de favorieten. Ik probeer zo dicht mogelijk bij hen te eindigen."



"De Strade Bianche is sowieso een eerlijke koers. Wie morgen wint, zal zeker over goeie benen beschikken."