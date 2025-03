De leerlinge klopt de lerares: Demi Vollering wint de Strade Bianche na titanenduel met Anna van der Breggen

za 8 maart 2025 13:41

Strade Bianche (vrouwen) Strade Bianche (vrouwen) helling 136 km 09:50 Siena - 13:41 Siena Demi Vollering einde 0 20 40 60 80 100 120 136

Demi Vollering (28) heeft voor de tweede keer in haar carrière de Strade Bianche gewonnen na een finale waar iedereen op gehoopt had. De Nederlandse topfavoriete versloeg Anna van der Breggen (34), tot vorig seizoen haar ploegleidster, na een ultieme uitbarsting in de straten van Siena en met dank aan uitstekend ploegwerk.



De finale werd geopend op 50 kilometer van Siena, toen de Poolse Katarzyna Niewiadoma van Canyon/SRAM, zwaar in contact kwam met het asfalt. In het peloton trokken ze zich er niet veel van aan, en ging het tempo meteen de hoogte in.



De eerste die vertrok was Femke Gerritse, luitenante van Anna van der Breggen bij SD Worx-Protime. Op de uitloper van de eerste keer Le Tolfe, kreeg ze het gezelschap van een interessant gezelschap.



De grote ploegen stuurden hun pionnen vooruit. Met 7, Kim Le Court, Évita Muzic, Yara Kastelijn, Mavi Garcia, Pauline Ferrand-Prévot, Marte Berg Edseth en Gerritse, reden ze al snel een voorsprong van 1'30" bijeen.



Titanenduel op Piazza del Campo

Even leek het erop dat het groepje zou strijden om de zege, maar toen zette Juliette Labous zich in een fel uitgedund peloton op kop. De Française reed in sneltempo het gat dicht voor kopvrouw Demi Vollering.



Voor thuishoop Elisa Longo Borghini (UAE-Team ADQ) werd het ondertussen al snel duidelijk dat het niet haar dagje zou zijn.

Toen Le Tolfe, voor de tweede maal werd gerond, schudde Vollering serieus aan de boom. Enkel Van der Breggen kon volgen. Samen reden ze naar de Piazza del Campo in Siena.



Daar was het een explosieve Vollering die haar lerares aftroefde. Goed voor haar 2e zege in deze Strade Bianche Donne en haar 1e grote zege bij FDJ - SUEZ. Op het podium werden de twee Nederlandse rensters vergezeld door Pauline Ferrand Prevot (Visma-Lease a Bike).

Uitslag Strade Bianche (vrouwen) ranking naam resultaat ploeg 1 Demi Vollering 2 Anna van der Breggen op 17" 3 Pauline Ferrand Prevot 1'42" 4 Juliette Labous 5 Mavi García 1'47" 6 Yara Kastelijn 1'48" 7 Puck Pieterse 1'49" 8 Niamh Fisher-Black 1'51" 9 Noemi Rüegg 1'55" 10 Silke Smulders 1'59"