LIVE: Kopecky en Vollering dromen van nieuw een-tweetje in Strade Bianche, eerste grindstrook komt er al aan

Puck Pieterse was vorig jaar, in amper haar tweede wegkoers bij de profs, meteen 5e in de Strade Bianche. "Mijn vorm is nu beter dan toen. Ik denk dat ik er alles aan gedaan heb."



"Maar wedstrijden op de weg zijn toch onvoorspelbaarder dan een veldrit. Je hebt een valpartij niet altijd zelf in de hand. Dat wordt met deze omstandigheden nog extra aangewakkerd."



"Ik hoop op een goeie dag. Dan denk ik dat er veel mogelijk is."