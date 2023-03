Strade Bianche: Elisa Longo Borghini is ziek, Lotte Kopecky: "2 op een rij is moeilijk"

clock 17:56

17 uur 56. Ik kom na mijn zege in de Omloop zonder druk aan de start van de Strade Bianche. Dezelfde wedstrijd twee keer op rij winnen is moeilijk, maar ik ga het toch proberen. Ik houd van het parcours. Deze koers ligt me en het vertrouwen is er. . Lotte Kopecky (SD Worx).