LIVESTREAM Strade Bianche: Faulkner is eenzame vluchter, favorieten trekken zich op gang

clock 12:49 12 uur 49. Van Vleuten. Daar is de eerste move van Annemiek van Vleuten! De wereldkampioene versnelt, maar kan voorlopig nog niemand lossen. Kopecky gaat goed mee. Ook Pieterse maakt indruk. . Van Vleuten Daar is de eerste move van Annemiek van Vleuten! De wereldkampioene versnelt, maar kan voorlopig nog niemand lossen. Kopecky gaat goed mee. Ook Pieterse maakt indruk.

clock 12:48 12 uur 48. In het peloton trekt Balsamo eens door. Het Italiaanse publiek ziet het graag gebeuren. . In het peloton trekt Balsamo eens door. Het Italiaanse publiek ziet het graag gebeuren.

clock 12:46 12 uur 46. Faulkner is indrukwekkend. De Amerikaanse loopt nog een beetje uit, terwijl de favorieten al versneld zijn. . Faulkner is indrukwekkend. De Amerikaanse loopt nog een beetje uit, terwijl de favorieten al versneld zijn.

clock 12:44 12 uur 44. De koers lijkt nu definitief opengebroken. Swinkels wordt ingelopen door de favorieten. Vollering, Kopecky, Van Vleuten, Moolman, Balsamo, Lippert en Uttrup Ludwig zijn allemaal nog aanwezig. . De koers lijkt nu definitief opengebroken. Swinkels wordt ingelopen door de favorieten. Vollering, Kopecky, Van Vleuten, Moolman, Balsamo, Lippert en Uttrup Ludwig zijn allemaal nog aanwezig.

clock 12:43 12 uur 43. Verbrokkeling tot en met in het peloton. Ruben Van Gucht. Verbrokkeling tot en met in het peloton. Ruben Van Gucht

clock 12:43 12 uur 43. De eerste grote versnelling in het peloton, met een glansrol voor Puck Pieterse. De eerste grote versnelling in het peloton, met een glansrol voor Puck Pieterse

clock 12:42 12 uur 42. Puck Pieterse is ook prima in orde. De Nederlandse is bezig aan haar eerste WorldTour-etappe en laat een goede indruk na. . Puck Pieterse is ook prima in orde. De Nederlandse is bezig aan haar eerste WorldTour-etappe en laat een goede indruk na.

clock 12:41 12 uur 41. De favorieten schuiven mee op. Ook Kopecky gaat makkelijk mee. . De favorieten schuiven mee op. Ook Kopecky gaat makkelijk mee.

clock 12:40 12 uur 40. Van Vleuten voelt zich prima. Movistar zet zich op kop van het peloton en rijdt meteen een stevig gat dicht. . Van Vleuten voelt zich prima. Movistar zet zich op kop van het peloton en rijdt meteen een stevig gat dicht.

clock 12:38 12 uur 38.

clock 12:36 1'52". Faulkner heeft al een voorgift van bijna 2 minuten. De Amerikaanse is dus allesbehalve stilgevallen! Houdt ze ook stand op de stroken? Die eerste komt er nu aan. . 12 uur 36. time difference 1'52" Faulkner heeft al een voorgift van bijna 2 minuten. De Amerikaanse is dus allesbehalve stilgevallen! Houdt ze ook stand op de stroken? Die eerste komt er nu aan.

clock 12:35 12 uur 35. Het groepje dat zwemt tussen de koploper en het peloton lijkt zich klaar te stomen voor de strook. SD Worx heeft met Bredewold een ideale pion mee. . Het groepje dat zwemt tussen de koploper en het peloton lijkt zich klaar te stomen voor de strook. SD Worx heeft met Bredewold een ideale pion mee.

clock 12:32 12 uur 32. Ik verwacht een bom van de favorieten op de eerstvolgende strook. Ine Beyen. Ik verwacht een bom van de favorieten op de eerstvolgende strook. Ine Beyen

clock 12:28 12 uur 28. SD Worx neutraliseert alle aanvallen. Het groepje van Persico is alweer gegrepen. . SD Worx neutraliseert alle aanvallen. Het groepje van Persico is alweer gegrepen.

clock 12:26 12 uur 26. Faulkner is een stoomtrein. Het tempo van de Amerikaanse is te hard voor Swinkels. De Nederlandse moet lossen. . Faulkner is een stoomtrein. Het tempo van de Amerikaanse is te hard voor Swinkels. De Nederlandse moet lossen.

clock 12:25 12 uur 25. Nieuw groepje. Een nieuwe aanvalspoging zorgt voor een nieuw groepje van 7 met onder meer Persico. De grote ploegen sturen allemaal een renster mee. . Nieuw groepje Een nieuwe aanvalspoging zorgt voor een nieuw groepje van 7 met onder meer Persico. De grote ploegen sturen allemaal een renster mee.

clock 12:23 12 uur 23. Het tijdsverschil loopt op en in het peloton zien ze dat niet graag gebeuren. Er ontstaan een aantal nieuwe aanvalspogingen en zo slinkt het verschil weer een beetje. . Het tijdsverschil loopt op en in het peloton zien ze dat niet graag gebeuren. Er ontstaan een aantal nieuwe aanvalspogingen en zo slinkt het verschil weer een beetje.

clock 12:21 Emma Norsgaard. Opgave voor Norsgaard. De renster was daarstraks betrokken bij een valpartij en moet verstek geven. . 12 uur 21. give up Emma Norsgaard Opgave voor Norsgaard. De renster was daarstraks betrokken bij een valpartij en moet verstek geven.

clock 12:18 12 uur 18. SD Worx moeit zich momenteel niet. Ze behouden de controle. Ruben Van Gucht. SD Worx moeit zich momenteel niet. Ze behouden de controle. Ruben Van Gucht

clock 12:17 12 uur 17. Er worden prikjes uitgedeeld. 9 rensters gaan in de tegenaanval en zoeken het duo op. . Er worden prikjes uitgedeeld. 9 rensters gaan in de tegenaanval en zoeken het duo op.

clock 12:15 12 uur 15. Twee vluchters. Swinkels krijgt het gezelschap van Faulkner. Het duo krijgt de vrijheid van het peloton. . Twee vluchters Swinkels krijgt het gezelschap van Faulkner. Het duo krijgt de vrijheid van het peloton.

clock 12:13 12 uur 13. Het merendeel van de vluchters wordt weer gegrepen. . Het merendeel van de vluchters wordt weer gegrepen.

clock 12:11 12 uur 11. Het peloton blijft alert en geeft weinig ruimte aan de vluchters. Van Vleuten rukt op richting de kop. . Het peloton blijft alert en geeft weinig ruimte aan de vluchters. Van Vleuten rukt op richting de kop.

clock 12:09 12 uur 09. Pieterse voelt de benen kriebelen. Een groep van een 12-tal rensters weet zich los te scheuren uit het peloton. Achter hen probeert ook Pieterse de oversteek te maken. . Pieterse voelt de benen kriebelen Een groep van een 12-tal rensters weet zich los te scheuren uit het peloton. Achter hen probeert ook Pieterse de oversteek te maken.

clock 12:09 12 uur 09. De nervositeit neemt toe. In het peloton proberen enkele rensters naar Swinkels toe te vlammen. . De nervositeit neemt toe. In het peloton proberen enkele rensters naar Swinkels toe te vlammen.

clock 12:07 Moolman. Achteraan het peloton moet Moolman haar fiets vervangen. De Zuid-Afrikaanse schaduwfavoriete zal normaal weer makkelijk kunnen aansluiten. . 12 uur 07. mechanical breakdown Moolman Achteraan het peloton moet Moolman haar fiets vervangen. De Zuid-Afrikaanse schaduwfavoriete zal normaal weer makkelijk kunnen aansluiten.

clock 12:03 12 uur 03. Geen Marianne Vos bij Jumbo-Visma, waardoor de ploeg heel aanvallend wil koersen. Ine Beyen. Geen Marianne Vos bij Jumbo-Visma, waardoor de ploeg heel aanvallend wil koersen. Ine Beyen

clock 12:00 12 uur . De rust is teruggekeerd en daar maakt Swinkels van Jumbo-Visma gebruik van. De Nederlandse gaat er op haar eentje vandoor, maar krijgt niet al te veel vrijheid. . De rust is teruggekeerd en daar maakt Swinkels van Jumbo-Visma gebruik van. De Nederlandse gaat er op haar eentje vandoor, maar krijgt niet al te veel vrijheid.

clock 11:51 11 uur 51. LIVESTREAM. Het peloton is weer samengesmolten. Vanaf nu kan u in de livestream op deze pagina (of op één) kijken naar de ontknoping van de Strade Bianche. Commentaroren met dienst: Ruben Van Gucht en Ine Beyen. . LIVESTREAM Het peloton is weer samengesmolten. Vanaf nu kan u in de livestream op deze pagina (of op één) kijken naar de ontknoping van de Strade Bianche. Commentaroren met dienst: Ruben Van Gucht en Ine Beyen.



clock 11:45 11 uur 45. Het peloton versplintert dan toch op de zware strook. Het verschil tussen de twee delen schommelt rond een halve minuut. . Het peloton versplintert dan toch op de zware strook. Het verschil tussen de twee delen schommelt rond een halve minuut.

clock 11:37 11 uur 37. Het stevige tempo begint zo zijn slachtoffers te eisen. Achteraan het peloton moeten er nu wel wat rensters de rol lossen. . Het stevige tempo begint zo zijn slachtoffers te eisen. Achteraan het peloton moeten er nu wel wat rensters de rol lossen.

clock 11:33 11 uur 33. Einde verhaal voor de vluchters. Het verhaaltje van de vluchters is al uit. De 4 worden weer ingerekend. . Einde verhaal voor de vluchters Het verhaaltje van de vluchters is al uit. De 4 worden weer ingerekend.

clock 11:26 San Martino in Grania. Daar is de San Martino in Grania: de zwaarste en langste strook van de de dag. De strook is vooral zo zwaar omdat hij eigenlijk alleen maar stijgt. De lengte is 9,5 kilometer. . 11 uur 26. unpaved strip San Martino in Grania Daar is de San Martino in Grania: de zwaarste en langste strook van de de dag. De strook is vooral zo zwaar omdat hij eigenlijk alleen maar stijgt. De lengte is 9,5 kilometer.



clock 11:25 11 uur 25. De vluchters zijn al een groot deel van hun voorsprong kwijt. Hoelang overleven ze op de volgende strook? . De vluchters zijn al een groot deel van hun voorsprong kwijt. Hoelang overleven ze op de volgende strook?

clock 11:20 11 uur 20. Het viertal krijgt een voorgift van 40 seconden van het peloton en daarmee kennen we ook de eerste succesvolle ontsnapping van de dag. . Het viertal krijgt een voorgift van 40 seconden van het peloton en daarmee kennen we ook de eerste succesvolle ontsnapping van de dag.

clock 11:16 11 uur 16. Een ontsnapping. 4 rensters spelen op de verrassing en proberen nu al weg te glippen. De vier vluchters zijn: Zanardi (Bepink), Coston (Cofidis), Blanco (Laboral Kutxa) en Vigilia (Top Girls). . Een ontsnapping 4 rensters spelen op de verrassing en proberen nu al weg te glippen. De vier vluchters zijn: Zanardi (Bepink), Coston (Cofidis), Blanco (Laboral Kutxa) en Vigilia (Top Girls).

clock 11:15 11 uur 15. De zwaarste strook nadert met rasse schreden. Worden daar de debatten echt geopend? . De zwaarste strook nadert met rasse schreden. Worden daar de debatten echt geopend?

clock 11:07 11 uur 07. Onder impuls van het beulwerk van Mischa Bredewold (SD Worx) vliegt het tempo de hoogte in. Een afsplitsing lijkt er zo stilaan aan te komen. . Onder impuls van het beulwerk van Mischa Bredewold (SD Worx) vliegt het tempo de hoogte in. Een afsplitsing lijkt er zo stilaan aan te komen.

clock 11:05 11 uur 05. Het peloton blijft lang in gesloten orde

clock 11:03 11 uur 03. Daar is SD Worx. De ploeg van Kopecky en co zet zich op kop van het peloton en wil in controle zijn als de volgende gravelstrook opdoemt. . Daar is SD Worx. De ploeg van Kopecky en co zet zich op kop van het peloton en wil in controle zijn als de volgende gravelstrook opdoemt.

clock 10:58 10 uur 58. Een overzicht. De eerste 50 kilometers zijn achter de kiezen. Voorlopig is het wachten op aanvalspogingen. De favorieten kijken de kat uit de boom. We naderen nu een rustige en vlakke asfaltstrook, maar binnen 15 kilometer komt de zwaarste gravelstrook eraan! . Een overzicht De eerste 50 kilometers zijn achter de kiezen. Voorlopig is het wachten op aanvalspogingen. De favorieten kijken de kat uit de boom. We naderen nu een rustige en vlakke asfaltstrook, maar binnen 15 kilometer komt de zwaarste gravelstrook eraan!

clock 10:57 10 uur 57. Puck Pieterse rijdt vandaag haar eerste WorldTour-koers. Gisteren postte ze de beelden van haar verkenning van de, toen nog, natte witte wegen. Puck Pieterse rijdt vandaag haar eerste WorldTour-koers. Gisteren postte ze de beelden van haar verkenning van de, toen nog, natte witte wegen.

clock 10:51 10 uur 51. Vollering: "Kopecky en ik zullen elkaar nodig hebben". Vollering: "Kopecky en ik zullen elkaar nodig hebben"

clock 10:47 10 uur 47. Kopecky: "Het vertrouwen is er, de hele ploeg is er klaar voor". Kopecky: "Het vertrouwen is er, de hele ploeg is er klaar voor"

clock 10:44 10 uur 44.

clock 10:39 10 uur 39. Slechts een tiental rensters konden het tempo van het peloton op de vorige strook niet volgen. Dat doet vermoeden dat de echte toppers hun krachten nog even sparen. . Slechts een tiental rensters konden het tempo van het peloton op de vorige strook niet volgen. Dat doet vermoeden dat de echte toppers hun krachten nog even sparen.

clock 10:33 10 uur 33. De tactische beginfase is nog niet afgelopen. Het peloton is uitgesmeerd over de hele breedte van de weg. . De tactische beginfase is nog niet afgelopen. Het peloton is uitgesmeerd over de hele breedte van de weg.

clock 10:26 Platte banden. Het peloton is uitgerokken, maar blijft wel samen. Intussen zien we ook de eerste slachtoffers van de gravelstroken. Meerdere rensters hebben al te kampen met een platte band. . 10 uur 26. mechanical breakdown Platte banden Het peloton is uitgerokken, maar blijft wel samen. Intussen zien we ook de eerste slachtoffers van de gravelstroken. Meerdere rensters hebben al te kampen met een platte band.

clock 10:23 10 uur 23. Ook de troepen van Canyon//SRAM melden zich nu aan de voorposten. . Ook de troepen van Canyon//SRAM melden zich nu aan de voorposten.

clock 10:19 10 uur 19. Stilte voor de storm? We naderen twee nieuwe stroken die op het eerste zicht weinig gevaar herbergen. Nadien komen de rensters op het makkelijkste stuk van het parcours. 13 kilometer op glad asfalt. . Stilte voor de storm? We naderen twee nieuwe stroken die op het eerste zicht weinig gevaar herbergen. Nadien komen de rensters op het makkelijkste stuk van het parcours. 13 kilometer op glad asfalt.

clock 10:18 10 uur 18. Het peloton is heel snel begonnen aan de etappe, wat ontsnappingen nog wat lastiger maakt. De rensters hebben bovendien de wind in de rug en ook de stroken liggen er nagenoeg droog bij. . Het peloton is heel snel begonnen aan de etappe, wat ontsnappingen nog wat lastiger maakt. De rensters hebben bovendien de wind in de rug en ook de stroken liggen er nagenoeg droog bij.

clock 10:14 10 uur 14. Voorlopig blijft het peloton samen. Een aanvalspoging is er al geweest, maar die leverde niets op. Maken er nog rensters gebruik van de beklimming om een sprong te wagen? . Voorlopig blijft het peloton samen. Een aanvalspoging is er al geweest, maar die leverde niets op. Maken er nog rensters gebruik van de beklimming om een sprong te wagen?

clock 10:05 Bagnaia (3 sterren). Deze tweede strook is al meteen klimmen geblazen. De Bagnaia is 5,8 kilometer lang en de steilste stukken stijgen met 10%. . 10 uur 05. unpaved strip Bagnaia (3 sterren) Deze tweede strook is al meteen klimmen geblazen. De Bagnaia is 5,8 kilometer lang en de steilste stukken stijgen met 10%.



clock 10:02 10 uur 02. Van Vleuten: "Het kan hier een slagveld worden". Van Vleuten: "Het kan hier een slagveld worden"

clock 10:01 10 uur 01. Jumbo-Visma is de ploeg die het voortouw neemt op de stroken. . Jumbo-Visma is de ploeg die het voortouw neemt op de stroken.

clock 09:58 Vidritta . Het peloton begeeft zich op de eerste strook van de dag. De Vidritta is een opwarmertje van iets meer dan twee kilometer. . 09 uur 58. unpaved strip Vidritta Het peloton begeeft zich op de eerste strook van de dag. De Vidritta is een opwarmertje van iets meer dan twee kilometer.

clock 09:57 09 uur 57. Moolman: "Ik heb vertrouwen, de Strade zou me moeten liggen". Moolman: "Ik heb vertrouwen, de Strade zou me moeten liggen"

clock 09:55 09 uur 55. Pieterse: "Goede vorm nog wat doortrekken". Pieterse: "Goede vorm nog wat doortrekken"

clock 09:52 09 uur 52. Een eerste keer opwinding in het peloton. Drie rensters proberen zich los te weken maar ze krijgen geen vrijgeleide en worden weer ingerekend. . Een eerste keer opwinding in het peloton. Drie rensters proberen zich los te weken maar ze krijgen geen vrijgeleide en worden weer ingerekend.

clock 09:48 09 uur 48. Van Vleuten verscheen ontspannen aan de start. Van Vleuten verscheen ontspannen aan de start

clock 09:44 09 uur 44. Na 7 kilometer is het peloton nog compleet. Binnen enkele kilometers volgt een eerste gravelstrook, maar dat is een opwarmertje. Strook nummer twee is wel al meteen een pittige opgave. . Na 7 kilometer is het peloton nog compleet. Binnen enkele kilometers volgt een eerste gravelstrook, maar dat is een opwarmertje. Strook nummer twee is wel al meteen een pittige opgave.

clock 09:39 09 uur 39. Karl en José nemen u mee op parcoursverkenning. Karl en José nemen u mee op parcoursverkenning

clock 09:34 09 uur 34. Veel tijd voor een babbeltje is er niet. Binnen 15 kilometer volgt namelijk al de eerste grindstrook. . Veel tijd voor een babbeltje is er niet. Binnen 15 kilometer volgt namelijk al de eerste grindstrook.

clock 09:32 09 uur 32 match begonnen start time Siamo partiti! De vlag wappert in Toscane. We zijn vertrokken!

clock 09:29 09 uur 29. De rensters zijn onderweg naar de officiële start. . De rensters zijn onderweg naar de officiële start.

clock 09:21 Slaat Van Vleuten nog voor een laatste keer toe op de Toscaanse grindwegen? 09 uur 21. Slaat Van Vleuten nog voor een laatste keer toe op de Toscaanse grindwegen?

clock 09:11 09 uur 11.

clock 08:43 08 uur 43. Strade Bianche De sterren voor de Strade Bianche: een nieuwe tweestrijd tussen Kopecky en Van Vleuten?

clock 08:32 08 uur 32. Er is meer dan de strijd tussen Lotte en mezelf. Anders doe je het vrouwenwielrennen tekort. Annemiek van Vleuten. Er is meer dan de strijd tussen Lotte en mezelf. Anders doe je het vrouwenwielrennen tekort. Annemiek van Vleuten

clock 08:24 Het strijdtoneel van vandaag. 08 uur 24. Het strijdtoneel van vandaag.

clock 08:20 08 uur 20. Het parcours. Goeiemorgen! Binnen iets meer dan een uur weerklinkt het startschot van de Strade Bianche Donne in Sienna. De 136 kilometer lange race herbergt acht ongeplaveide stroken en 2.647 hoogtemeters. In totaal gaat het 31,4 kilometer over grindpaden, vaak stevig omhoog, terwijl de slotkilometer in Siena ook nog eens stroken tot 16% serveert. . Het parcours Goeiemorgen! Binnen iets meer dan een uur weerklinkt het startschot van de Strade Bianche Donne in Sienna. De 136 kilometer lange race herbergt acht ongeplaveide stroken en 2.647 hoogtemeters. In totaal gaat het 31,4 kilometer over grindpaden, vaak stevig omhoog, terwijl de slotkilometer in Siena ook nog eens stroken tot 16% serveert.

clock 04-03-2023 04-03-2023.

clock 17:56 17 uur 56. Ik kom na mijn zege in de Omloop zonder druk aan de start van de Strade Bianche. Dezelfde wedstrijd twee keer op rij winnen is moeilijk, maar ik ga het toch proberen. Ik houd van het parcours. Deze koers ligt me en het vertrouwen is er. . Lotte Kopecky (SD Worx). Ik kom na mijn zege in de Omloop zonder druk aan de start van de Strade Bianche. Dezelfde wedstrijd twee keer op rij winnen is moeilijk, maar ik ga het toch proberen. Ik houd van het parcours. Deze koers ligt me en het vertrouwen is er. Lotte Kopecky (SD Worx)

clock 15:50 15 uur 50. De koers bij de vrouwen gaat zaterdag al om 9.25 u van start. De rechtstreekse uitzending begint om 11.50 u op Eén en gaat om 12.55 u over naar Canvas. . De koers bij de vrouwen gaat zaterdag al om 9.25 u van start. De rechtstreekse uitzending begint om 11.50 u op Eén en gaat om 12.55 u over naar Canvas.