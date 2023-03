LIVE Strade Bianche: Snelt Lotte Kopecky opnieuw naar de zege?

clock 09:48 09 uur 48. Van Vleuten verscheen ontspannen aan de start. Van Vleuten verscheen ontspannen aan de start

clock 09:44 09 uur 44. Na 7 kilometer is het peloton nog compleet. Binnen enkele kilometers volgt een eerste gravelstrook, maar dat is een opwarmertje. Strook nummer twee is wel al meteen een pittige opgave. . Na 7 kilometer is het peloton nog compleet. Binnen enkele kilometers volgt een eerste gravelstrook, maar dat is een opwarmertje. Strook nummer twee is wel al meteen een pittige opgave.

clock 09:39 09 uur 39. Karl en José nemen u mee op parcoursverkenning. Karl en José nemen u mee op parcoursverkenning

clock 09:34 09 uur 34. Veel tijd voor een babbeltje is er niet. Binnen 15 kilometer volgt namelijk al de eerste grindstrook. . Veel tijd voor een babbeltje is er niet. Binnen 15 kilometer volgt namelijk al de eerste grindstrook.

clock 09:32 09 uur 32 match begonnen start time Siamo partiti! De vlag wappert in Toscane. We zijn vertrokken!

clock 09:29 09 uur 29. De rensters zijn onderweg naar de officiële start. . De rensters zijn onderweg naar de officiële start.

clock 09:21 Slaat Van Vleuten nog voor een laatste keer toe op de Toscaanse grindwegen? 09 uur 21. Slaat Van Vleuten nog voor een laatste keer toe op de Toscaanse grindwegen?

clock 08:43 08 uur 43. Strade Bianche De sterren voor de Strade Bianche: een nieuwe tweestrijd tussen Kopecky en Van Vleuten?

clock 08:32 08 uur 32. Er is meer dan de strijd tussen Lotte en mezelf. Anders doe je het vrouwenwielrennen tekort. Annemiek van Vleuten. Er is meer dan de strijd tussen Lotte en mezelf. Anders doe je het vrouwenwielrennen tekort. Annemiek van Vleuten

clock 08:24 Het strijdtoneel van vandaag. 08 uur 24. Het strijdtoneel van vandaag.

clock 08:20 08 uur 20. Het parcours. Goeiemorgen! Binnen iets meer dan een uur weerklinkt het startschot van de Strade Bianche Donne in Sienna. De 136 kilometer lange race herbergt acht ongeplaveide stroken en 2.647 hoogtemeters. In totaal gaat het 31,4 kilometer over grindpaden, vaak stevig omhoog, terwijl de slotkilometer in Siena ook nog eens stroken tot 16% serveert. . Het parcours Goeiemorgen! Binnen iets meer dan een uur weerklinkt het startschot van de Strade Bianche Donne in Sienna. De 136 kilometer lange race herbergt acht ongeplaveide stroken en 2.647 hoogtemeters. In totaal gaat het 31,4 kilometer over grindpaden, vaak stevig omhoog, terwijl de slotkilometer in Siena ook nog eens stroken tot 16% serveert.

clock 04-03-2023 04-03-2023.

clock 17:56 17 uur 56. Ik kom na mijn zege in de Omloop zonder druk aan de start van de Strade Bianche. Dezelfde wedstrijd twee keer op rij winnen is moeilijk, maar ik ga het toch proberen. Ik houd van het parcours. Deze koers ligt me en het vertrouwen is er. . Lotte Kopecky (SD Worx). Ik kom na mijn zege in de Omloop zonder druk aan de start van de Strade Bianche. Dezelfde wedstrijd twee keer op rij winnen is moeilijk, maar ik ga het toch proberen. Ik houd van het parcours. Deze koers ligt me en het vertrouwen is er. Lotte Kopecky (SD Worx)

clock 15:50 15 uur 50. De koers bij de vrouwen gaat zaterdag al om 9.25 u van start. De rechtstreekse uitzending begint om 11.50 u op Eén en gaat om 12.55 u over naar Canvas. . De koers bij de vrouwen gaat zaterdag al om 9.25 u van start. De rechtstreekse uitzending begint om 11.50 u op Eén en gaat om 12.55 u over naar Canvas.