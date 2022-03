LIVE Strade Bianche vrouwen: Amerikaanse Emily Newsom waagt zich solo aan Italiaanse grindwegen

11:35 11 uur 35. Livestream. Vanaf nu kan u de Strade Bianche bekijken via de livestream. Over 58 kilometer weten we wie de Italiaanse klassieker dit jaar op haar naam schrijft. . Livestream Vanaf nu kan u de Strade Bianche bekijken via de livestream. Over 58 kilometer weten we wie de Italiaanse klassieker dit jaar op haar naam schrijft.

11:30 1'45". Newsom moet op de San Martino wat tijd toegeven. Ze houdt nog 1'45" over.

11:25 11 uur 25. Emily Newsom begint met een voorsprong van 2'45" aan de langste grindstrook van de dag, de San Martino in Grania.

11:24 Vijfde grindstrook: San Martino . De San Martino in Grania is de langste strook van de dag. De rensters krijgen 9,5 kilometer grind voor de wielen geschoven. Het is ook geen gemakkelijke strook. Wat doet deze strook met de voorsprong van Emily Newsom?

11:18 11 uur 18. Emily Newsom op kop. EF Education-Tibco-SVB heeft nog altijd een pion op kop. Emily Newsom heeft momenteel een stabiele voorsprong van 3 minuten. Er komen wel nog 4 stroken aan die zeker bepalend zullen zijn. Kanshebbers als Van Vleuten, Longo Borghini, Vollering en Blaak zullen nog hun kans proberen te grijpen.

11:15 11 uur 15. Vos: "Ik heb me goed voorbereid".

11:14 11 uur 14. Ik heb me goed voorbereid. De ploeg is er klaar voor en we gaan er alles aan doen. Marianne Vos (Jumbo-Visma).

11:10 11 uur 10. Wat is er gebeurd tot nu toe? Na 60 kilometer koers rijdt Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) nog steeds voor het peloton uit met een voorsprong van 3 minuten. In het begin vormde ze een duo met de Deense Rebecca Koerner (Uno-X). Voor Koerner ging het te hard op de grindstroken en zo stond Newsom er vanaf de 3e strook alleen voor. De Amerikaanse is nu op weg naar de 5e grindstrook. Over 7 kilometer begint ze aan de San Martino. Deze strook is met zijn 9,5 kilometer de langste van de dag. In het peloton is de regie voornamelijk voor SD Worx en Jumbo-Visma.

11:04 11 uur 04. Veldrijdsters. Het veldritseizoen zit ondertussen achter slot en grendel. Enkele veldrijdsters hebben van een rustperiode genoten en blazen nu hun wegseizoen nieuw leven in.Yara Kastelijn en Sanne Cant rijden vandaag de Strade Bianche met hun ploeg Plantur-Pura en verdedigen de eer van de veldrijders. Shirin van Anrooij is hier vandaag ook met Trek-Segafredo.

10:59 10 uur 59. Kopecky: "De goede benen komen jammer genoeg niet op bestelling".

10:58 10 uur 58. Vorig jaar kwam die lekke band ongelegen want ik had een goeie dag. Lotte Kopecky.

10:57 10 uur 57. Na de 4e grindstrook van de dag heeft Newsom nog een voorsprong van 2'40". In het peloton doen ze er alles aan om seconden goed te maken op de Amerikaanse. Koerner maakt ondertussen weer deel uit van het peloton.

10:47 10 uur 47. Peloton aan het werk. De voorsprong van Newsom slinkt op de 4e grindstrook. Van 3'29" gaat het naar 2'40". De Amerikaanse staat er ook alleen voor. Rebecca Koerner is eraan voor de moeite en laat zich helemaal uitzakken. Het peloton heeft de Deense bijna ingerekend.

10:45 10 uur 45. Op La Piana zet het peloton de koploper steeds meer onder druk. SD Worx werkt aan kop van het peloton. De Nederlandse ploeg heeft heel wat troeven achter de hand vandaag.

10:41 2'54". Emily Newsom rijdt een goeie wedstrijd. Ze kan het peloton nog steeds afhouden en heeft een voorsprong van 2'54". Newsom is 38 jaar en boekte nog geen grootste overwinning.

10:37 Vierde grindstrook: La Piana. De 4e grindstrook van de dag krijgen de rensters nu voorgeschoteld. La Piana is 5,5 kilometer lang. Newsom begint eraan met een voorsprong van 3'29" op het peloton. Na deze grindstrook staan er nog 4 op het menu.

10:36 De Italiaanse grindwegen zorgen altijd voor mooie kiekjes.

10:35 10 uur 35. Over een uur start de livestream van de wedstrijd op deze pagina.

10:30 10 uur 30. Andere sporten Kijktip voor straks na de Strade Bianche: het pakkende verhaal van de broers Vansteelant

10:29 10 uur 29. Na de derde grindstrook staat Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) er alleen voor. Ze heeft haar voorsprong op het peloton kunnen uitbreiden: 3'29". Rebecca Koerner verdwijnt steeds meer in de achtergrond. Nog 3 kilometer tot de 4e grindstrook van de dag.

10:27 Wereldkampioene Elisa Balsamo verscheen met een glimlach aan de start vandaag.

10:23 10 uur 23. Koerner moet lossen. Emily Newsom moet het alleen doen. Koerner moet lossen en zo staat de Amerikaanse er alleen voor. De derde grindstrook is verteerd nu. Nog 95 kilometer te gaan.

10:21 10 uur 21. In de kopgroep heeft Rebecca Koerner (Uno-X) moeite om het tempo aan te houden op de derde grindstrook. Ze doet er alles aan om in het wiel van Emily Newsom te blijven zitten.

10:19 Het stof vliegt de rensters al om de oren op de Italiaanse grindwegen.

10:16 Derde grindstrook: Radi. De kopgroep begint nu aan de derde grindstrook van de dag. De Radi is 4,4 kilometer lang. De volgende strook is vlakbij.

10:13 10 uur 13. De rensters zijn op weg naar de 3e grindstrook van de dag. Newsom en Koerner hebben nog een voorsprong van 2'50". In het peloton neemt Jumbo-Visma de touwtjes in handen en zetten de achtervolging in op de 2 koplopers.

10:09 10 uur 09. Chantal Blaak heerste vorig jaar. Vorig jaar vochten Chantal Blaak (SD Worx) en Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) een spannende strijd uit op de slotklim in Siena. Blaak kletste de Italiaanse uit het wiel op de steile klim en pakte de overwinning. De Nederlandse is er vandaag bij om haar titel te verdedigen. Longo Borghini en Anna van der Breggen mochten mee op het podium. SD Worx beschikt ook dit jaar over een sterk offensief. Anna van der Breggen is er uiteraard niet meer bij op de fiets, maar de Nederlandse ploeg kan rekenen op Demi Vollering, Chantal Blaak en Lotte Kopecky als kanshebbers. Elisa Longo Borghini wil revanche voor vorig jaar en verdedigt de kleuren van Trek-Segafredo. De Italiaanse won de Strade al in 2017.

Elisa Longo Borghini wil revanche voor vorig jaar en verdedigt de kleuren van Trek-Segafredo. De Italiaanse won de Strade al in 2017.

10:03 10 uur 03. Een renster die aanvankelijk op het startblad stond, is niet aan de start verschenen vandaag. Valcar-Travel&Service moet vandaag de Italiaanse Carlotta Cipressi missen.

10:00 Lotte Kopecky in de Belgische driekleur aan de start van de Italiaanse klassieker met haar Nederlandse ploeg SD Worx.

09:57 09 uur 57. Tweede grindstrook: Bagnaia. Na 25 kilometer koers is het nu de beurt aan de tweede grindstrook. Op de Bagnaia gaan de rensters gedurende 5,8 kilometer de strijd aan met het grind. De kopgroep heeft nog altijd een voorsprong van 1'23". EF Education-Tibco-SVB en Uno-X hebben elk een pion vooraan de koers.

09:53 09 uur 53. Vos: "Zal niet makkelijk zijn om deze slopende koers op mijn erelijst te zetten".

09:50 09 uur 50. De rensters hebben de eerste grindstrook goed verteerd. Het duo Newsom-Koerner heeft een voorsprong van 1'23".

09:47 09 uur 47. Kopecky: "Ik hoop tot diep in finale mijn ding te doen".

09:46 09 uur 46. Eerste grindstrook: Vidritta. De rensters wennen aan het gevoel van het grind. Ze beginnen aan de eerste grindstrook, de Vidritta. Deze strook is 2 kilometer lang. Op de tweede strook is het 5 kilometer wachten.

09:40 40 seconden. Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) heeft de aansluiting gemaakt met Koerner. De 2 hebben een voorsprong van 40 seconden.

09:39 09 uur 39. Ook in Nederland wordt er nog gekoerst vandaag. Daar staat de 3e etappe van de Bloeizone Fryslan Tour op het programma. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) was de snelste in de openingstijdrit en gisteren won Lonneke Uneken (SD Worx) de 2e etappe. Van Dijk staat nog steeds aan de leiding van het algemeen klassement.

09:34 09 uur 34. 1e aanval. Na 10 kilometer wedstrijd kiest Rebecca Koerner voor de aanval. De renster van Uno-X gaat er alleen vandoor.

09:26 09 uur 26. 8 grindstroken. De eerst grindstrook doemt op na 18 kilometer. Het is de eerste van 8 grindstroken. De Vidritta is 2 kilometer lang. De laatste 3 stroken van de dag volgen elkaar snel op. Afsluiten doen de vrouwen met La Tolfe. Een venijnige oplopende strook.

09:22 09 uur 22. Het officiële startschot is gegeven. Over 18 kilometer beginnen de rensters aan de eerste grindstrook van de dag.

09:20 Annemiek van Vleuten staat fris aan de start vandaag. Kan ze de Strade Bianche voor de 3e keer winnen?

09:10 09 uur 10 match begonnen Start De vrouwen vertrekken in Siena voor de 8e editie van de Strade Bianche Donne. Na 3 kilometer volgt de officiële start en kan de koers helemaal losbarsten.

09:00 09 uur . Van Fayetteville naar Siena: Marianne Vos is terug. Marianne Vos rijdt vandaag haar eerste koers sinds ze in Fayetteville het Wereldkampioenschap veldrijden won. Vos won de Strade Bianche nog nooit, maar uiteraard wil de Nederlandse deze Italiaanse klassieker ook toevoegen aan haar palmares. Het is afwachten hoe Vos hier vandaag aan de start staat van haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

08:48 08 uur 48. Wereldkampioene aan de start. Wereldkampioene Elisa Balsamo is vandaag ook van de partij. In de regenboogtrui zal ze opvallen in het Italiaanse decor. Het parcours van vandaag is wel meer op maat van haar ploeggenote Elisa Longo Borghini. Longo Borghini kan rekenen op een sterke ploeg met onder andere Shirin van Anrooij. Van Anrooij reed een uitstekende Le Samyn en zal vandaag haar kopvrouw bijstaan.

08:39 In Siena worden de ploegen ondertussen voorgesteld voor de start. Hier zien we FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope met Cecilie Uttrup Ludwig en Grace Brown.

08:30 08 uur 30. De Strade Bianche Donne is meteen de eerste koers van de WorldTour-kalender van de vrouwen. Ze beginnen eraan in Siena om 9.10u. De rensters werken 136 kilometer af en krijgen 8 grindstroken voorgeschoteld, goed voor 31,6 kilometer aan grind. Tussen 13u en 13.30u kennen we de winnares van de 8e edit

09:52 09 uur 52. Wie zijn de kanshebbers? Topfavoriete is Annemiek van Vleuten. Zij won dit jaar al drie keer: eind- en ritwinst in de Setmana Valenciana en vorige week de Omloop Het Nieuwsblad na een lange sprint. Van Vleuten won al twee keer in Siena, in 2019 en 2020. Vorig jaar eindigde ze als vierde. Met nog een vijfde en zevende plaats eindigde ze nog nooit buiten de top tien in zes deelnames. Wie kan haar kloppen? Er zijn altijd gegadigden natuurlijk. Trek-Segafredo brengt een sterk blok aan de start met Elisa Longo Borghini die al drie keer op het podium stond en in 2017 won. SD Worx won vorig jaar met Chantal van den Broek-Blaak die opnieuw van de partij is, met ook nog Ashleigh Moolman, Demi Vollering en onze landgenote Lotte Kopecky vormen zij misschien wel het sterkste blok in deze Strade Bianche en kunnen ze, zoals zo vaak, hun collectief uitspelen. En wat gezegd van Katarzyna Niewiadoma? Zij stond al vier keer op het podium, driemaal als tweede (2018, 2017 en 2016) en één keer als derde (2019). Voorts maakte Marianne Vos haar rentree op de weg na haar titel in het veld, maar in de Strade Bianche brak ze nog nooit potten. . Wie zijn de kanshebbers? Topfavoriete is Annemiek van Vleuten. Zij won dit jaar al drie keer: eind- en ritwinst in de Setmana Valenciana en vorige week de Omloop Het Nieuwsblad na een lange sprint. Van Vleuten won al twee keer in Siena, in 2019 en 2020. Vorig jaar eindigde ze als vierde. Met nog een vijfde en zevende plaats eindigde ze nog nooit buiten de top tien in zes deelnames. Wie kan haar kloppen? Er zijn altijd gegadigden natuurlijk. Trek-Segafredo brengt een sterk blok aan de start met Elisa Longo Borghini die al drie keer op het podium stond en in 2017 won. SD Worx won vorig jaar met Chantal van den Broek-Blaak die opnieuw van de partij is, met ook nog Ashleigh Moolman, Demi Vollering en onze landgenote Lotte Kopecky vormen zij misschien wel het sterkste blok in deze Strade Bianche en kunnen ze, zoals zo vaak, hun collectief uitspelen. En wat gezegd van Katarzyna Niewiadoma? Zij stond al vier keer op het podium, driemaal als tweede (2018, 2017 en 2016) en één keer als derde (2019). Voorts maakte Marianne Vos haar rentree op de weg na haar titel in het veld, maar in de Strade Bianche brak ze nog nooit potten.

