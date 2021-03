LIVE: Strade Bianche voor vrouwen: Kopecky trekt mee ten aanval

Fase per fase

12:12 12 uur 12. De achtervolging door het peloton loopt niet van een leien dakje. Om de haverklap proberen er namelijk rensters weg te springen, waardoor er geen strak tempo opgelegd kan worden. . De achtervolging door het peloton loopt niet van een leien dakje. Om de haverklap proberen er namelijk rensters weg te springen, waardoor er geen strak tempo opgelegd kan worden.

12:09 Kopecky is opnieuw in uitstekende doen vandaag. 12 uur 09. Kopecky is opnieuw in uitstekende doen vandaag.

12:08 Ook de mannen zijn ondertussen vertrokken. 12 uur 08. Ook de mannen zijn ondertussen vertrokken.

12:01 12 uur 01. Voorlopig blijft het even status-quo tussen het peloton en de 2 leidsters. De voorsprong is natuurlijk niet bijzonder groot, dus het blijft wachten op een aanval van een van de grote kanonnen. . Voorlopig blijft het even status-quo tussen het peloton en de 2 leidsters. De voorsprong is natuurlijk niet bijzonder groot, dus het blijft wachten op een aanval van een van de grote kanonnen.

12:00 12 uur . LIVESTREAM. Nog 25 minuten en dan kunt u de Strade Bianche bij de vrouwen ook met beeld volgen. Rond 12.25 u verschijnt de livestream op deze pagina. . LIVESTREAM Nog 25 minuten en dan kunt u de Strade Bianche bij de vrouwen ook met beeld volgen. Rond 12.25 u verschijnt de livestream op deze pagina.

11:52 33". Kopecky en Fisher-Black moeten opnieuw enkele seconden prijsgeven. Het duo heeft nog een halve minuut voorsprong op het achtervolgende peloton. . 11 uur 52. 33" Kopecky en Fisher-Black moeten opnieuw enkele seconden prijsgeven. Het duo heeft nog een halve minuut voorsprong op het achtervolgende peloton.

11:49 11 uur 49.

11:46 Tijdsverschil. Achteraan in het peloton komen er veel gelosten opnieuw aansluiten. De 'San Martino in Grania' heeft dus niet voor eerste grote schifting kunnen zorgen in deze wedstrijd. Ondertussen fietsen de 2 leidsters bijna een minuut voor het peloton uit. . 11 uur 46. Tijdsverschil Achteraan in het peloton komen er veel gelosten opnieuw aansluiten. De 'San Martino in Grania' heeft dus niet voor eerste grote schifting kunnen zorgen in deze wedstrijd. Ondertussen fietsen de 2 leidsters bijna een minuut voor het peloton uit.

11:44 11 uur 44.

11:39 11 uur 39. 45" voor Kopecky. Kopecky en Fisher-Black bouwen hun voorsprong gestaag uit tot 45". Achter de 2 leidsters is het peloton ondertussen volledig uit elkaar gevallen, waardoor veel rensters opnieuw proberen aan te sluiten. . 45" voor Kopecky Kopecky en Fisher-Black bouwen hun voorsprong gestaag uit tot 45". Achter de 2 leidsters is het peloton ondertussen volledig uit elkaar gevallen, waardoor veel rensters opnieuw proberen aan te sluiten.

11:35 11 uur 35. Daar is Kopecky! Fisher-Black krijgt zowaar het gezelschap van onze landgenote Lotte Kopecky. Wil de Belgische de klim gewoon zonder kleerscheuren doorkomen of zit er meer achter deze aanval? Het duo heeft voorlopig 32" voorsprong op het peloton. . Daar is Kopecky! Fisher-Black krijgt zowaar het gezelschap van onze landgenote Lotte Kopecky. Wil de Belgische de klim gewoon zonder kleerscheuren doorkomen of zit er meer achter deze aanval? Het duo heeft voorlopig 32" voorsprong op het peloton.

11:30 11 uur 30. Aanval Fisher-Black. Lang hebben we niet moeten wachten op een nieuwe aanval, want Fisher-Black van Team SD Worx gaat er alleen vandoor. De Nieuw-Zeelandse rijdt 20 seconden voor het peloton uit. . Aanval Fisher-Black Lang hebben we niet moeten wachten op een nieuwe aanval, want Fisher-Black van Team SD Worx gaat er alleen vandoor. De Nieuw-Zeelandse rijdt 20 seconden voor het peloton uit.

11:28 11 uur 28. Het is vechten voor plekje vooraan in het peloton op dit moment. De favorieten moeten bij de les blijven, want een positioneringsfout kan abrupt een einde maken aan de winstkansen. . Het is vechten voor plekje vooraan in het peloton op dit moment. De favorieten moeten bij de les blijven, want een positioneringsfout kan abrupt een einde maken aan de winstkansen.

11:28 11 uur 28.

11:26 11 uur 26. Hergoepering is een feit. Pirrone zingt de laatste noten van haar liedje, terwijl ze opnieuw wordt ingerekend door het peloton. Alles te herdoen op 64 kilometer van de meet. . Hergoepering is een feit Pirrone zingt de laatste noten van haar liedje, terwijl ze opnieuw wordt ingerekend door het peloton. Alles te herdoen op 64 kilometer van de meet.

11:22 11 uur 22. Door het hogere tempo van het peloton worden de stofwolken steeds groter. Ondertussen lijkt Pirrone een vogel voor de kat terwijl ze aan het steilere gedeelte van de 'San Martino in Grania' begint. . Door het hogere tempo van het peloton worden de stofwolken steeds groter. Ondertussen lijkt Pirrone een vogel voor de kat terwijl ze aan het steilere gedeelte van de 'San Martino in Grania' begint.

11:21 Bijna einde verhaal voor Pirrone. 11 uur 21. Bijna einde verhaal voor Pirrone.

11:17 11 uur 17. Grindstrook 5. We zijn halverwege deze wedstrijd en het peloton schroeft het tempo nog maar eens op, waardoor de voorsprong van Pirrone opnieuw is gezakt naar 35". De eenzame leidster is ondertussen begonnen aan de 5e grindstrook. Krijgen we straks een reactie te zien uit het peloton? . Grindstrook 5 We zijn halverwege deze wedstrijd en het peloton schroeft het tempo nog maar eens op, waardoor de voorsprong van Pirrone opnieuw is gezakt naar 35". De eenzame leidster is ondertussen begonnen aan de 5e grindstrook. Krijgen we straks een reactie te zien uit het peloton?

11:09 11 uur 09. We bevinden ons momenteel op de weg die ons terug naar Siena brengt. Elk jaar blijft het peloton hier traditioneel samen om wat te eten en drinken voor ze naar de beruchte 5e strook van de dag trekken: de 'San Martino in Grania'. Krijgen we straks vuurwerk te zien bij de favorieten? . We bevinden ons momenteel op de weg die ons terug naar Siena brengt. Elk jaar blijft het peloton hier traditioneel samen om wat te eten en drinken voor ze naar de beruchte 5e strook van de dag trekken: de 'San Martino in Grania'. Krijgen we straks vuurwerk te zien bij de favorieten?