LIVE: Strade Bianche voor vrouwen: Boekt Van Vleuten 3e zege op rij?

10:29 10 uur 29. Eerste aanval. Daar is dan toch de eerste aanval van de dag! De 22-jarige Elena Pirrone kiest het hazenpad en springt weg uit het peloton. De Italiaanse rijdt voorlopig 20 seconden voor het grote pak uit. . Eerste aanval Daar is dan toch de eerste aanval van de dag! De 22-jarige Elena Pirrone kiest het hazenpad en springt weg uit het peloton. De Italiaanse rijdt voorlopig 20 seconden voor het grote pak uit.

10:24 10 uur 24. Wat kan debutante Kopecky? Na haar sterke prestatie in de Omloop Het Nieuwsblad is het duidelijk dat Lotte Kopecky in uitstekende vorm verkeert. Toch wordt het moeilijk voor de Belgische sprintster om ook vandaag mee te doen voor de hoofdprijs. Kan ze vandaag meteen verrassen bij haar eerste deelname? . Wat kan debutante Kopecky? Na haar sterke prestatie in de Omloop Het Nieuwsblad is het duidelijk dat Lotte Kopecky in uitstekende vorm verkeert. Toch wordt het moeilijk voor de Belgische sprintster om ook vandaag mee te doen voor de hoofdprijs. Kan ze vandaag meteen verrassen bij haar eerste deelname?

10:18 10 uur 18. Alles nog samen. Na 30 kilometer valt er nog steeds geen ontsnapping te bespeuren. Ondertussen hebben de rensters de eerste 2 grindstroken al achter de rug. Nog 6 te gaan dus. . Alles nog samen Na 30 kilometer valt er nog steeds geen ontsnapping te bespeuren. Ondertussen hebben de rensters de eerste 2 grindstroken al achter de rug. Nog 6 te gaan dus.

10:15 10 uur 15. Momenteel denk ik nog niet aan die 3e zege op rij. Ik wil gewoon alles geven en een goede wedstrijd rijden. Opnieuw winnen zou mooi zijn, maar het wordt niet makkelijk. Annemiek van Vleuten voor de start. Momenteel denk ik nog niet aan die 3e zege op rij. Ik wil gewoon alles geven en een goede wedstrijd rijden. Opnieuw winnen zou mooi zijn, maar het wordt niet makkelijk. Annemiek van Vleuten voor de start

10:06 10 uur 06. Chaos. Steeds meer rensters lijken nu toch al in moeilijkheden te komen in deze fase van de wedstrijd. Terwijl Floortje Mackaij zonet kennis maakte met het Italiaanse asfalt, kreeg Emilia Fahlin af te rekenen met mechanische pech. Beide rensters voerden ondertussen al een fietswissel door. . Chaos Steeds meer rensters lijken nu toch al in moeilijkheden te komen in deze fase van de wedstrijd. Terwijl Floortje Mackaij zonet kennis maakte met het Italiaanse asfalt, kreeg Emilia Fahlin af te rekenen met mechanische pech. Beide rensters voerden ondertussen al een fietswissel door.

10:02 Opgave Georgia Williams. Georgia Williams (Team BikeExchange) is zonet uit de wedstrijd gestapt. De reden is momenteel nog niet duidelijk, maar het lijkt alvast niet door een val te komen. Voelde ze zich niet fit genoeg om nog door te gaan in deze helse wedstrijd? . 10 uur 02. Opgave Georgia Williams Georgia Williams (Team BikeExchange) is zonet uit de wedstrijd gestapt. De reden is momenteel nog niet duidelijk, maar het lijkt alvast niet door een val te komen. Voelde ze zich niet fit genoeg om nog door te gaan in deze helse wedstrijd?

09:57 09 uur 57. Het peloton is ongeschonden uit de eerste onverharde strook gekomen. Voorlopig zien we wereldkampioene Anna van der Breggen nog helemaal achteraan in het peloton zitten. De Nederlandse schreef onlangs nog de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam en behoort ook vandaag tot de kanshebbers. . Het peloton is ongeschonden uit de eerste onverharde strook gekomen. Voorlopig zien we wereldkampioene Anna van der Breggen nog helemaal achteraan in het peloton zitten. De Nederlandse schreef onlangs nog de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam en behoort ook vandaag tot de kanshebbers.

09:52 09 uur 52. Eerste koers voor Marianne Vos. Vandaag is het de eerste wedstrijd van het seizoen voor Marianne Vos. De Nederlandse beweert alvast een goede voorbereiding achter de rug te hebben en liet weten dat "het team (Jumbo-Visma) er klaar voor is". . Eerste koers voor Marianne Vos Vandaag is het de eerste wedstrijd van het seizoen voor Marianne Vos. De Nederlandse beweert alvast een goede voorbereiding achter de rug te hebben en liet weten dat "het team (Jumbo-Visma) er klaar voor is".

09:49 09 uur 49. Voorlopig nog geen ontsnappingen in de openingsfase van de wedstrijd. Ook niet onlogisch, als je weet dat deze koers als een echte uitputtingsslag bekend staat. . Voorlopig nog geen ontsnappingen in de openingsfase van de wedstrijd. Ook niet onlogisch, als je weet dat deze koers als een echte uitputtingsslag bekend staat.

09:43 09 uur 43. Eerste grindstrook in zicht. We zijn ondertussen 16 kilometer ver en de eerste grindstrook komt dichterbij. De 'Vidritta' is 2,1 kilometer lang en gaat lichtjes bergaf. Het peloton lijkt er alvast zin in te hebben vandaag en legt een strak tempo op in het begin van deze wedstrijd. . Eerste grindstrook in zicht We zijn ondertussen 16 kilometer ver en de eerste grindstrook komt dichterbij. De 'Vidritta' is 2,1 kilometer lang en gaat lichtjes bergaf. Het peloton lijkt er alvast zin in te hebben vandaag en legt een strak tempo op in het begin van deze wedstrijd.

09:35 09 uur 35. Het parcours. De vrouwen krijgen een wedstrijd van 136 kilometer voorgeschoteld, waarvan ruim 30 kilometer onverhard is. Hoewel de meeste onverharde stroken in het eerste deel van de wedstrijd liggen, verschijnen de langste stroken wel in het tweede deel. In totaal is deze wedstrijd goed voor 8 sectoren grind. Mocht er regen vallen, kan deze koers wel snel in een modderpoel veranderen. . Het parcours De vrouwen krijgen een wedstrijd van 136 kilometer voorgeschoteld, waarvan ruim 30 kilometer onverhard is. Hoewel de meeste onverharde stroken in het eerste deel van de wedstrijd liggen, verschijnen de langste stroken wel in het tweede deel. In totaal is deze wedstrijd goed voor 8 sectoren grind. Mocht er regen vallen, kan deze koers wel snel in een modderpoel veranderen.

09:29 09 uur 29. Het is de eerste keer dat ik de Strade rijd. Ik weet dus niet echt goed wat te verwachten, maar ik ben erg gemotiveerd. Lotte Kopecky voor de start. Het is de eerste keer dat ik de Strade rijd. Ik weet dus niet echt goed wat te verwachten, maar ik ben erg gemotiveerd. Lotte Kopecky voor de start

09:25 09 uur 25. Officiële start. Het officiële startschot is gegeven in Siena. Wanneer springen de eerste dappere vrouwen weg uit het peloton? En valt er straks regen uit de lucht? . Officiële start Het officiële startschot is gegeven in Siena. Wanneer springen de eerste dappere vrouwen weg uit het peloton? En valt er straks regen uit de lucht?

