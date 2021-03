Kijk zaterdag live naar de finale van de Strade Bianche voor vrouwen

10:54

10 uur 54. Zo was het vorig jaar: triomf van Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten maakte vorig jaar haar favorietenrol waar in de Strade Bianche. De wereldkampioene leek uitgeteld door een aanval van een groep outsiders, maar ze rolde in haar regenboogtrui nog iedereen op. .