LIVESTREAM: Belgisch kampioen De Bondt en Robeet kleuren de kopgroep

15 uur 05. In het peloton hebben ze voorlopig alles onder controle. De koplopers blijven hangen rond 1'40" met nog een goeie 50 kilometer te gaan. .

42,5 km/u. Na twee uur koersen geeft de snelheidsmeter gemiddeld 42,5 kilometer per uur aan. . 14 uur 54.

14 uur 51. Ja zou denken dat een klepper als Ganna vandaag niet ten aanval zou trekken en morgen de puntjes op de i zou zetten in de tijdrit. José De Cauwer.

14 uur 45. Lotto-Soudal krijgt hulp. De mannen van Lotto-Soudal worden volledig uit de wind gezet, want zowel Total Direct Energie, EF Education en B&B Hotels zetten een mannetje vooraan. .

