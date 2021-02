Rit 3 in de Ster van Bessèges: een herkansing voor de snelle mannen?

09:26

09 uur 26. Rit 3 in de Ster van Bessèges. Timothy Dupont heeft gisteren de Belgische rekening geopend in dit wielerseizoen. Onze landgenoot won de 2e etappe na een incidentrijke massasprint en kan vandaag misschien voor een bisnummer gaan. Het eerste deel van deze etappe bevat enkele obstakels en is behoorlijk golvend, maar de tweede helft zou de snelle mannen niet mogen afschrikken. Vanaf 14.40 u schenken we u op Eén rechtstreekse beelden. .