LIVESTREAM: Belgische toppers schuiven mee in zeer mooie kopgroep

15:07 15 uur 07. Geen hellingen meer. We vlakken de kansen van het peloton nog niet helemaal uit, maar Cofidis en EF zullen toch steun moeten krijgen. Als de kopgroep voorop blijft, zijn er geen hellingen meer om het verschil te maken. Een pukkeltje links of rechts, dat wel, maar zijn die zwaar genoeg om snelle mannen als Theuns en Coquard te dumpen? . Geen hellingen meer We vlakken de kansen van het peloton nog niet helemaal uit, maar Cofidis en EF zullen toch steun moeten krijgen. Als de kopgroep voorop blijft, zijn er geen hellingen meer om het verschil te maken. Een pukkeltje links of rechts, dat wel, maar zijn die zwaar genoeg om snelle mannen als Theuns en Coquard te dumpen?

15:05 Egan Bernal voerde mee de forcing voor de goeie vlucht. 15 uur 05. Egan Bernal voerde mee de forcing voor de goeie vlucht

15:02 15 uur 02. In het klassement zijn de verschillen min of meer verwaarloosbaar. Stewart, de snelle Brit van Groupama-FDJ en beste jongere, is als 13e in de stand de beste geplaatste renner in de kopgroep. Van Avermaet staat één trede lager. . In het klassement zijn de verschillen min of meer verwaarloosbaar. Stewart, de snelle Brit van Groupama-FDJ en beste jongere, is als 13e in de stand de beste geplaatste renner in de kopgroep. Van Avermaet staat één trede lager.

14:59 14 uur 59. Voorin is de verstandhouding optimaal, al lijkt Theuns geregeld de laatste bank van de klas op te zoeken. De achterstand van het peloton loopt zoetjesaan op: 2'30". De werkmieren zien in hun rug ook de leerlingen van Trek-Segafredo, die de vlucht van Theuns beschermen. . Voorin is de verstandhouding optimaal, al lijkt Theuns geregeld de laatste bank van de klas op te zoeken. De achterstand van het peloton loopt zoetjesaan op: 2'30". De werkmieren zien in hun rug ook de leerlingen van Trek-Segafredo, die de vlucht van Theuns beschermen.

14:54 14 uur 54. Kijk eens naar wat de renners in de kopgroep allemaal al gewonnen hebben. We zijn op pad met een olympisch kampioen, een ex-Tourwinnaar, voormalige wereldkampioenen... Renaat Schotte. Kijk eens naar wat de renners in de kopgroep allemaal al gewonnen hebben. We zijn op pad met een olympisch kampioen, een ex-Tourwinnaar, voormalige wereldkampioenen... Renaat Schotte

Edward Theuns is zeer goed uit de winter gekomen. 14 uur 53. Edward Theuns is zeer goed uit de winter gekomen.

14:52 Tijdsverschil. Vooraan draaien ze met het nodige gezond verstand rond, in het peloton verachteren ze niet, maar komen ze ook geen meter dichter: 2'14" leert de chrono ons. . 14 uur 52. Tijdsverschil Vooraan draaien ze met het nodige gezond verstand rond, in het peloton verachteren ze niet, maar komen ze ook geen meter dichter: 2'14" leert de chrono ons.

14:50 14 uur 50. Bij Lotto-Soudal sparen ze hun krachten niet. Wellens zit misschien niet met deze rit in zijn hoofd, maar kan ook al aan de slotdag denken. Hij heeft een goeie tijdrit in de benen en kan hier een stap zetten naar een zeer mooi eindklassement. . Bij Lotto-Soudal sparen ze hun krachten niet. Wellens zit misschien niet met deze rit in zijn hoofd, maar kan ook al aan de slotdag denken. Hij heeft een goeie tijdrit in de benen en kan hier een stap zetten naar een zeer mooi eindklassement.

14:46 14 uur 46. Hoe vordert deze rit? Is het peloton kansloos? Niet noodzakelijk, want het verschil blijft beperkt tot 2'04" en er moet nog 72 kilometer afgehaspeld worden. Het zwaarste deel van deze rit is ook al achter de rug. De hamvraag is vooral welke snelle mannen nog aan boord zijn in de grote groep. En zij moeten geen gat dichtknallen op een trio, wel op een pakket van 17 aanvalslustigen. . Hoe vordert deze rit? Is het peloton kansloos? Niet noodzakelijk, want het verschil blijft beperkt tot 2'04" en er moet nog 72 kilometer afgehaspeld worden. Het zwaarste deel van deze rit is ook al achter de rug. De hamvraag is vooral welke snelle mannen nog aan boord zijn in de grote groep. En zij moeten geen gat dichtknallen op een trio, wel op een pakket van 17 aanvalslustigen.

14:44 14 uur 44. In een sprint is Theuns zeker een kanshebber, maar ook Coquard is natuurlijk mee. En wie zegt dat het een sprint wordt? Gilbert en co zullen zeker nog iets proberen. . José De Cauwer. In een sprint is Theuns zeker een kanshebber, maar ook Coquard is natuurlijk mee. En wie zegt dat het een sprint wordt? Gilbert en co zullen zeker nog iets proberen. José De Cauwer

14:43 Wellens heeft de boot niet gemist. 14 uur 43. Wellens heeft de boot niet gemist

14:42 14 uur 42. Nog 75 kilometer. We beginnen aan de laatste "officiële" helling van de dag. Het verschil tussen de vluchters en het peloton blijft status quo: 2'05". Er wordt naar Cofidis en EF gekeken, maar zij staan voor een loodzware opdracht. . Nog 75 kilometer We beginnen aan de laatste "officiële" helling van de dag. Het verschil tussen de vluchters en het peloton blijft status quo: 2'05". Er wordt naar Cofidis en EF gekeken, maar zij staan voor een loodzware opdracht.

14:36 14 uur 36. De kopgroep. Theuns (Trek-Segafredo) Barthe Coquard (B&B) Oldani Wellens Gilbert (Lotto-Soudal) Kwiatkowski Bernal (Ineos) Van den Berg Stewart (Groupama-FDJ) Gogl (Qhubeka-Assos) Carisey (Delko) Van Avermaet (AG2R-Citroën) Politt (Bora-Hansgrohe) Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) Schmidt (Israel Start-Up Nation) Marquez (Kern) . De kopgroep Theuns (Trek-Segafredo) Barthe Coquard (B&B) Oldani

Wellens Gilbert (Lotto-Soudal) Kwiatkowski Bernal (Ineos) Van den Berg Stewart (Groupama-FDJ)

Gogl (Qhubeka-Assos) Carisey (Delko) Van Avermaet (AG2R-Citroën) Politt (Bora-Hansgrohe) Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) Schmidt (Israel Start-Up Nation) Marquez (Kern)

14:35 14 uur 35. Na al het stof van de voorbije uren is er nu wat orde in de chaos. Het lijkt wel een klassieker, zeker gezien het koersgedrag en de samenstelling van de kopgroep. Als ze vooraan dezelfde taal spreken, dan wordt de ritwinnaar uit dat lot getrokken. . Na al het stof van de voorbije uren is er nu wat orde in de chaos. Het lijkt wel een klassieker, zeker gezien het koersgedrag en de samenstelling van de kopgroep. Als ze vooraan dezelfde taal spreken, dan wordt de ritwinnaar uit dat lot getrokken.

14:34 14 uur 34. De 17 leiders bundelen hun krachten en kijken niet om. In het peloton moeten Cofidis en EF aan de bak, maar ze staan al op 2'10". . De 17 leiders bundelen hun krachten en kijken niet om. In het peloton moeten Cofidis en EF aan de bak, maar ze staan al op 2'10".

14:32 14 uur 32. Het is oorlog. Er zit peper en zout in deze etappe en dit is een ontsnapping om u tegen te zeggen. Renaat Schotte. Het is oorlog. Er zit peper en zout in deze etappe en dit is een ontsnapping om u tegen te zeggen. Renaat Schotte

14:29 14 uur 29. Het ziet er steeds beter uit voor deze vluchtersgroep. De Belgen zijn uitstekend vertegenwoordigd met Gilbert, Wellens, Van Avermaet en Theuns, maar we identificeren nog veel kleppers zoals Kwiatkowski, Bernal, Politt, Coquard, Gogl, Barthe, Schmidt, Eiking en Oldani. . Het ziet er steeds beter uit voor deze vluchtersgroep. De Belgen zijn uitstekend vertegenwoordigd met Gilbert, Wellens, Van Avermaet en Theuns, maar we identificeren nog veel kleppers zoals Kwiatkowski, Bernal, Politt, Coquard, Gogl, Barthe, Schmidt, Eiking en Oldani.

14:28 Zouden Naesen en Van Avermaet deze dollemansrit voorspeld hebben? 14 uur 28. Zouden Naesen en Van Avermaet deze dollemansrit voorspeld hebben?

14:25 14 uur 25. Het is koers! Over 5 minuten laten we Renaat Schotte en José De Cauwer op u los. We durven niet te zeggen bij welk scenario zij zullen inpikken, want het beeld wisselt voortdurend. De groep met Van Avermaet en Gilbert is uitgebreid met onder meer Wellens en Kwiatkowski. . Het is koers! Over 5 minuten laten we Renaat Schotte en José De Cauwer op u los. We durven niet te zeggen bij welk scenario zij zullen inpikken, want het beeld wisselt voortdurend. De groep met Van Avermaet en Gilbert is uitgebreid met onder meer Wellens en Kwiatkowski.