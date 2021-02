LIVE: Rit 3 in de Ster van Bessèges: een herkansing voor de snelle mannen?

13:10 De Tourwinnaar van 2019 werkte gisteren in het peloton: doet Egan Bernal ook vandaag zijn duit in het zakje? 13 uur 10. De Tourwinnaar van 2019 werkte gisteren in het peloton: doet Egan Bernal ook vandaag zijn duit in het zakje?

13:06 13 uur 06. Hergroepering. Het viel een beetje te verwachten door de beelden van de opwarmingen: de eerste vlucht is nog niet de goeie. Het peloton hijgt weer in de nek van De Bondt en co. We trekken een streep door hun plannen. . Hergroepering Het viel een beetje te verwachten door de beelden van de opwarmingen: de eerste vlucht is nog niet de goeie. Het peloton hijgt weer in de nek van De Bondt en co. We trekken een streep door hun plannen.

13:03 20 seconden. Het gekissebis tussen de verschillende partijen is toch nog niet voorbij. Voorin krijgt Menten het moeilijk, het peloton beperkt de achterstand en geeft zijn fiat nog niet aan de kopgroep. . 13 uur 03. 20 seconden Het gekissebis tussen de verschillende partijen is toch nog niet voorbij. Voorin krijgt Menten het moeilijk, het peloton beperkt de achterstand en geeft zijn fiat nog niet aan de kopgroep.

13:00 13 uur . De Bondt schuift mee. Zit het overlegcomité er al op? We tellen 5 aanvallers: Milan Menten, Alexis Gougeard, Alexandre Delettre, Lars van den Berg en Dries De Bondt. . De Bondt schuift mee Zit het overlegcomité er al op? We tellen 5 aanvallers: Milan Menten, Alexis Gougeard, Alexandre Delettre, Lars van den Berg en Dries De Bondt.

12:58 12 uur 58. Wie heeft een leiderstrui aan? Christophe Laporte is leider in het algemene klassement en in de puntenstand, maar Nacer Bouhanni draagt die laatste trui. Aanvaller Alexandre Delettre is de bergkoning, Jake Stewart is de beste jongere. . Wie heeft een leiderstrui aan? Christophe Laporte is leider in het algemene klassement en in de puntenstand, maar Nacer Bouhanni draagt die laatste trui. Aanvaller Alexandre Delettre is de bergkoning, Jake Stewart is de beste jongere.

De opwarming is gedaan, de benen mogen nu spreken. 12 uur 56. De opwarming is gedaan, de benen mogen nu spreken.

12:54 12 uur 54. Jordi (Meeus) zou de lead-out voor Pascal (Ackermann) doen, maar hij ging tegen de grond. Gelukkig heeft niemand van onze ploeg een ernstige blessure opgelopen. Christian Pömer, ploegleider Bora-Hansgrohe. Jordi (Meeus) zou de lead-out voor Pascal (Ackermann) doen, maar hij ging tegen de grond. Gelukkig heeft niemand van onze ploeg een ernstige blessure opgelopen. Christian Pömer, ploegleider Bora-Hansgrohe

12:52 Ook Jordi Meeus schoof gisteren onderuit op de rotonde op 500 meter van de finish: hij is zijn trui van beste jongere kwijt. 12 uur 52. Ook Jordi Meeus schoof gisteren onderuit op de rotonde op 500 meter van de finish: hij is zijn trui van beste jongere kwijt

12:51 12 uur 51. Het startschot is gegeven. Tenzij iemand ons nog verrast, tellen we nog 142 kopjes in dit peloton. Ook de slachtoffers van de dubbele valpartij van gisteren peddelen vandaag mee. . Het startschot is gegeven. Tenzij iemand ons nog verrast, tellen we nog 142 kopjes in dit peloton. Ook de slachtoffers van de dubbele valpartij van gisteren peddelen vandaag mee.

12:49 12 uur 49 match begonnen Start



12:46 12 uur 46. De renners zijn stilaan klaar voor de etappe. Het wolkendek kleurt grijs, maar beenstukken zijn nog altijd geen must. Sommige ploegen houden wel rekening met aanvalsgeweld, want er wordt her en der opgewarmd op de rollen. . De renners zijn stilaan klaar voor de etappe. Het wolkendek kleurt grijs, maar beenstukken zijn nog altijd geen must. Sommige ploegen houden wel rekening met aanvalsgeweld, want er wordt her en der opgewarmd op de rollen.

Er werd vanochtend hulde gebracht aan de organisator. Roland Fangille overleed vorig jaar na een coronabesmetting. . 12 uur 36. Er werd vanochtend hulde gebracht aan de organisator. Roland Fangille overleed vorig jaar na een coronabesmetting.

12:34 12 uur 34. Ik verwacht een geanimeerd wedstrijdbegin. Ik zal mee moeten waken over de aanvallen. . Leider Christophe Laporte (Cofidis). Ik verwacht een geanimeerd wedstrijdbegin. Ik zal mee moeten waken over de aanvallen. Leider Christophe Laporte (Cofidis)

12:31 12 uur 31. Over 20 minuten klikken de renners zich weer vast in hun pedalen voor de 3e opdracht. Vandaag moet 157 kilometer overbrugd worden in een etappe die als "Souvenir Raymond Poulidor" gedoopt werd. De beginfase is golvend met een beklimming van 2e en 1e categorie in de eerste 55 kilometer. Even voorbij halfkoers ontmoeten we nog een heuvel van 2e categorie, maar die bergjes mogen niet al te zwaar op de maag liggen. . Over 20 minuten klikken de renners zich weer vast in hun pedalen voor de 3e opdracht. Vandaag moet 157 kilometer overbrugd worden in een etappe die als "Souvenir Raymond Poulidor" gedoopt werd.

De beginfase is golvend met een beklimming van 2e en 1e categorie in de eerste 55 kilometer. Even voorbij halfkoers ontmoeten we nog een heuvel van 2e categorie, maar die bergjes mogen niet al te zwaar op de maag liggen.

09:28 09 uur 28. Kijk hier nog eens naar het ritverslag van gisteren. Kijk hier nog eens naar het ritverslag van gisteren