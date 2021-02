Timothy Dupont schreeuwt het uit na ontregelde massasprint in Ster van Bessèges

Bekijk de ontknoping:

Bingoal-Wallonie Bruxelles van a tot z

Bingoal-Wallonie Bruxelles is maar wat blij dat het kan en mag deelnemen aan deze opgewaardeerde rittenkoers en wil hier niet anoniem rondrijden.

Gisteren was het ProTeam al vertegenwoordigd in de vlucht van de dag, vandaag was Ludovic Robeet de gezant met dienst.

Hij liet zijn vluchters in het laatste wedstrijduur in de steek en zong het uit tot op 10 kilometer van de finish.

Missie geslaagd, denk je dan, want in de massasprint zou het hoge woord gevoerd worden door de WorldTour-teams en hun snelle mannen, maar niets was minder waar.

Op 3 kilometer van de finish dikte de chaos nog wat aan door een valpartij, een pijnlijk beeld dat bij een rotonde op 500 meter van de finish helaas een herhaling kreeg.

Door die dubbele crash - met onder meer Meeus en Boasson Hagen als slachtoffers - was de sprint chaotisch en ontregeld.

Europees kampioen Giacomo Nizzolo ging van ver aan, maar timing was cruciaal en dat had Timothy Dupont uitstekend begrepen.

Onze landgenoot dook op het gepaste moment op en snelde krachtig naar de zege. Hij schreeuwde zijn vreugde en frustratie na enkele mindere jaren uit.