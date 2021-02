LIVESTREAM Bessèges: 5 vluchters, peloton aast op een massasprint

14:43 14 uur 43. In het peloton wordt het werk nog steeds op de schouders van Cofidis en Total Direct Energie gelegd. Bij die laatste ploeg waait ook een nieuwe wind na het aantrekken van onder meer Boasson Hagen, Lawless en Latour. Met ook nog Soupe, Petit, Terpstra en Turgis in dit peloton, zijn ze hier met een sterke formatie aanwezig. . In het peloton wordt het werk nog steeds op de schouders van Cofidis en Total Direct Energie gelegd. Bij die laatste ploeg waait ook een nieuwe wind na het aantrekken van onder meer Boasson Hagen, Lawless en Latour. Met ook nog Soupe, Petit, Terpstra en Turgis in dit peloton, zijn ze hier met een sterke formatie aanwezig.

14:42 14 uur 42. We krijgen vandaag een koninklijke laatste rechte lijn. . Renaat Schotte. We krijgen vandaag een koninklijke laatste rechte lijn. Renaat Schotte

14:40 "Dat Renaat en José nu op Canvas en onze livestream aan de uitzending beginnen." Zo, dat weet Sep Vanmarcke dan ook. 14 uur 40. "Dat Renaat en José nu op Canvas en onze livestream aan de uitzending beginnen." Zo, dat weet Sep Vanmarcke dan ook.

14:32 Sprint. De finishlijn doet bij de eerste passage dienst als tussensprint. Die centjes belanden in de koffer van Picoux. . 14 uur 32. Sprint De finishlijn doet bij de eerste passage dienst als tussensprint. Die centjes belanden in de koffer van Picoux.

14:29 14 uur 29. Wat mogen we de komende dagen nog verwachten? Morgen zal in principe een kopie worden en biedt dus een nieuwe kans aan de snelle mannen. Zaterdag wordt het klassement mee bepaald op een pittige aankomst en afsluiten doen we met een tijdrit, weliswaar een chrono van slechts 11 kilometer die eindigt met een heuvel van 3 kilometer. . Wat mogen we de komende dagen nog verwachten? Morgen zal in principe een kopie worden en biedt dus een nieuwe kans aan de snelle mannen. Zaterdag wordt het klassement mee bepaald op een pittige aankomst en afsluiten doen we met een tijdrit, weliswaar een chrono van slechts 11 kilometer die eindigt met een heuvel van 3 kilometer.

14:23 14 uur 23. De snelle mannen in dit peloton komen straks niet voor verrassingen te staan. Dadelijk passeren we voor het eerst aan de finish en dat zullen we in een latere fase nog eens doen. We hebben dus twee repetities aan de aankomst. . De snelle mannen in dit peloton komen straks niet voor verrassingen te staan. Dadelijk passeren we voor het eerst aan de finish en dat zullen we in een latere fase nog eens doen. We hebben dus twee repetities aan de aankomst.

14:19 14 uur 19. Het vijftal wordt netjes binnen schot gehouden. Met 2'50" op de chronometer zullen ze zich niet te veel illusies maken. . Het vijftal wordt netjes binnen schot gehouden. Met 2'50" op de chronometer zullen ze zich niet te veel illusies maken.

14:12 Bohli (Cofidis) en Terpstra (Total Direct Energie) mennen het peloton. 14 uur 12. Bohli (Cofidis) en Terpstra (Total Direct Energie) mennen het peloton

14:07 14 uur 07. Het klassement? We hebben geen druk en verwachtingen voor Bernal en Thomas. . Servais Knaven (ploegleider Ineos) bij Wielerflits. Het klassement? We hebben geen druk en verwachtingen voor Bernal en Thomas. Servais Knaven (ploegleider Ineos) bij Wielerflits

14:06 Clarensac. Delettre was met een missie op pad en scoort 2 op 2: ook de 2e helling belandt in zijn mandje. Hij raapt voorlopig dus de volle pot op. . 14 uur 06. Clarensac Delettre was met een missie op pad en scoort 2 op 2: ook de 2e helling belandt in zijn mandje. Hij raapt voorlopig dus de volle pot op.

13:58 13 uur 58. In de kopgroep worstelt Repa met zijn fiets. Er is zelfs sprake van een val, maar de Tsjechische vluchter zit weer op zijn tweewieler. . In de kopgroep worstelt Repa met zijn fiets. Er is zelfs sprake van een val, maar de Tsjechische vluchter zit weer op zijn tweewieler.

13:57 13 uur 57. Thomas en Bernal. Het Britse topteam heeft zijn sterren voor de grote rondes verdeeld. Bernal en Thomas rijden samen in dit peloton, maar gaan normaal niet met z'n tweeën naar de Tour. Al is het niet uitgesloten dat de Colombiaanse winnaar van 2019 alsnog aan de selectie wordt toegevoegd, zoals u in onderstaand artikel kan lezen. . Thomas en Bernal Het Britse topteam heeft zijn sterren voor de grote rondes verdeeld. Bernal en Thomas rijden samen in dit peloton, maar gaan normaal niet met z'n tweeën naar de Tour. Al is het niet uitgesloten dat de Colombiaanse winnaar van 2019 alsnog aan de selectie wordt toegevoegd, zoals u in onderstaand artikel kan lezen.

13:53 Regen. Het begint te druppelen en er is zelfs sprake van sneeuwregen. Het voorjaarsweer omarmt dus ook het peloton. Na één uur hebben we overigens afgeklokt op 40,4 kilometer. . 13 uur 53. Regen Het begint te druppelen en er is zelfs sprake van sneeuwregen. Het voorjaarsweer omarmt dus ook het peloton.

13:49 13 uur 49. 14.40 u op Canvas. Renaat Schotte en José De Cauwer worden over iets minder dan een uur in stelling gebracht. We schakelen dan in op Canvas. Op Eén kunt u vanaf 15.50u naar de Belgian Cats kijken. . 14.40 u op Canvas Renaat Schotte en José De Cauwer worden over iets minder dan een uur in stelling gebracht. We schakelen dan in op Canvas. Op Eén kunt u vanaf 15.50u naar de Belgian Cats kijken.

13:43 13 uur 43. Het wedstrijdverhaal zal nog wel een tijdje op slot zitten. De 5 leiders - met de Belgen Robeet en Picoux - spartelen 3'20" voor het peloton uit. . Het wedstrijdverhaal zal nog wel een tijdje op slot zitten. De 5 leiders - met de Belgen Robeet en Picoux - spartelen 3'20" voor het peloton uit.

13:36 13 uur 36. Ik wilde mezelf testen op de lastige aankomst. Ik ben tevreden en ik zie nog kansen in deze editie. Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) viel aan en werd 2e na een lange sprint. Ik wilde mezelf testen op de lastige aankomst. Ik ben tevreden en ik zie nog kansen in deze editie. Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) viel aan en werd 2e na een lange sprint

13:31 Montagnac. Het eerste klimmetje van de dag is achter de rug en Delettre krijgt de punten niet op een schoteltje aangeboden, maar de Fransan is toch de primus. Deze beklimming duikt straks overigens nog eens op. . 13 uur 31. Montagnac Het eerste klimmetje van de dag is achter de rug en Delettre krijgt de punten niet op een schoteltje aangeboden, maar de Fransan is toch de primus. Deze beklimming duikt straks overigens nog eens op.

13:27 De Fransman wil zijn bergtrui bewaren en kan vandaag sprokkelen. . 13 uur 27. De Fransman wil zijn bergtrui bewaren en kan vandaag sprokkelen.