Volg straks de eerste rit in Ster van Bessèges, livestream vanaf 14.45u

Vorig jaar: waaiers op dag 1. In deze streek kan de wind al eens lelijk huishouden, zo konden we ook vorig jaar vaststellen tijdens de openingsrit. Het peloton viel door waaiers in stukken en brokken uiteen, maar vermoedelijk zullen we vandaag geen bisnummer krijgen. De weersomstandigheden zijn vrij aangenaam - een graad of 15 - en de wind doet nog een dutje.

Deze etappe is een blauwdruk van de openingsrit van vorig jaar. De Fransman Alexys Brunel beschikte toen over het beste eindschot. Bekijk hier nog eens de ontknoping.

Deze finish is iets voor een sterke sprinter. Bryan Coquard won hier al, maar deze aankomst moet ook Greg Van Avermaet liggen. Op zo'n finish is hij altijd beter dan ik. Oliver Naesen (AG2R).

Finish voor punchers. Zondag stond met de GP la Marseillaise de eerste echte koersdag van 2021 op het programma, maar de meeste renners kunnen hun benen vandaag laten spreken. Het venijn zit in de staart, met een slotkilometer op maat van de punchers. De slothelling is 600 meter lang met een piek van 11 procent. De slotmeters zijn dan weer iets vlakker.

Het venijn zit in de staart, met een slotkilometer op maat van de punchers. De slothelling is 600 meter lang met een piek van 11 procent. De slotmeters zijn dan weer iets vlakker.

10:59 Het ritprofiel van vandaag. 10 uur 59. Het ritprofiel van vandaag

Eerbetoon aan organisator. Over 2 uur gaat de 51e editie van de Ster van Bessèges van start, meteen ook een eerbetoon aan organisator en stichter Roland Fangille. Hij liet eind vorig jaar het leven na een coronabesmetting. De Franse rittenkoers was de voorbije jaren wat in de vergeethoek beland door de vele internationale voorbereidingswedstrijden, maar door de coronacrisis liggen de kaarten anders en is de belangstelling voor deze rittenkoers bijzonder groot. Het deelnemersveld oogt bijzonder fraai en het parcours - geen al te lange etappes - nodigt ook uit tot een attractief koersverloop. Bij Sporza zit u de komende dagen alvast op de eerste rij.



De Franse rittenkoers was de voorbije jaren wat in de vergeethoek beland door de vele internationale voorbereidingswedstrijden, maar door de coronacrisis liggen de kaarten anders en is de belangstelling voor deze rittenkoers bijzonder groot.



Het deelnemersveld oogt bijzonder fraai en het parcours - geen al te lange etappes - nodigt ook uit tot een attractief koersverloop. Bij Sporza zit u de komende dagen alvast op de eerste rij.

Jonas Rickaert doet niet mee door vals positieve test. Bij Alpecin-Fenix hebben ze de laatste dagen nog wat moeten puzzelen. Jonas Rickaert testte positief op het coronavirus, waardoor hij niet mee afreisde naar Bessèges. Enkele dagen later testte Rickaert negatief. "Mijn seizoensstart is uitgesteld door een vals positieve coronatest", laat Rickaert weten. "Gezondheid gaat voor. Maar ik ben dus wel degelijk niet besmet met het coronavirus." Doordat Rickaert niet mocht afreizen naar Bessèges, voegde Alpecin-Fenix Dries De Bondt toe aan de selectie. De Belgische kampioen was voorzien voor de Ronde van Valencia, die uitgesteld werd. Vorig jaar stak De Bondt nog een ritzege op zak in Bessèges.

"Mijn seizoensstart is uitgesteld door een vals positieve coronatest", laat Rickaert weten. "Gezondheid gaat voor. Maar ik ben dus wel degelijk niet besmet met het coronavirus."

Doordat Rickaert niet mocht afreizen naar Bessèges, voegde Alpecin-Fenix Dries De Bondt toe aan de selectie. De Belgische kampioen was voorzien voor de Ronde van Valencia, die uitgesteld werd. Vorig jaar stak De Bondt nog een ritzege op zak in Bessèges.

Tim Merlier voert de selectie van Alpecin-Fenix aan.

