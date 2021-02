Merlier mist Rickaert in Bessèges na vals positieve coronatest

14:46

14 uur 46. Jonas Rickaert doet niet mee door vals positieve test. Bij Alpecin-Fenix hebben ze de laatste dagen nog wat moeten puzzelen. Jonas Rickaert testte positief op het coronavirus, waardoor hij niet mee afreisde naar Bessèges. Enkele dagen later testte Rickaert negatief. "Mijn seizoensstart is uitgesteld door een vals positieve coronatest", laat Rickaert weten. "Gezondheid gaat voor. Maar ik ben dus wel degelijk niet besmet met het coronavirus." Doordat Rickaert niet mocht afreizen naar Bessèges, voegde Alpecin-Fenix Dries De Bondt toe aan de selectie. De Belgische kampioen was voorzien voor de Ronde van Valencia, die uitgesteld werd. Vorig jaar stak De Bondt nog een ritzege op zak in Bessèges. .