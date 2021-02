LIVESTREAM: Kleine kopgroep in Bessèges, finale voor punchers

15:30 15 uur 30. Nog 45 kilometer. Nog een dik uur en de dagtaak zit erop. Het wedstrijdverhaal is magertjes, maar met het slotklimmetje - de eerste van twee passages - in aantocht, groeit de nervositeit toch een beetje. AG2R wordt links en rechts afgelost door golven van Cofidis, B&B en Arkéa. . Nog 45 kilometer Nog een dik uur en de dagtaak zit erop. Het wedstrijdverhaal is magertjes, maar met het slotklimmetje - de eerste van twee passages - in aantocht, groeit de nervositeit toch een beetje. AG2R wordt links en rechts afgelost door golven van Cofidis, B&B en Arkéa.

15:24 15 uur 24. De Côte de la Tour is vandaag de scherprechter en die hindernis duikt straks al op. De gegadigden voor de dagzege kunnen straks dus al op verkenning gaan en zullen dan wellicht al voelen hoe laat het is. . De Côte de la Tour is vandaag de scherprechter en die hindernis duikt straks al op. De gegadigden voor de dagzege kunnen straks dus al op verkenning gaan en zullen dan wellicht al voelen hoe laat het is.

15:18 15 uur 18. Edvald Boasson Hagen heeft een pitstop bij zijn volgwagen achter de rug na een lekke band. De Noor schrijft ook een nieuw hoofdstuk. Wie het voormalige toptalent (?) wil monsteren, moet naar het shirt van Total Direct Energie speuren. . Edvald Boasson Hagen heeft een pitstop bij zijn volgwagen achter de rug na een lekke band. De Noor schrijft ook een nieuw hoofdstuk. Wie het voormalige toptalent (?) wil monsteren, moet naar het shirt van Total Direct Energie speuren.

15:17 Gemiddelde snelheid. Het gemiddelde na 2 uur: 42,85 km/u. . 15 uur 17. Gemiddelde snelheid Het gemiddelde na 2 uur: 42,85 km/u.

15:16 15 uur 16. Dag 1 en 4 zijn voor de punchers, rit 2 en 3 reserveren we voor de sprinters en op dag 5 hebben we een slottijdrit met een pittige beklimming in het begin. . Renaat Schotte. Dag 1 en 4 zijn voor de punchers, rit 2 en 3 reserveren we voor de sprinters en op dag 5 hebben we een slottijdrit met een pittige beklimming in het begin. Renaat Schotte

15:16 Van Avermaet laat zijn nieuwe ploegmaats werken. 15 uur 16. Van Avermaet laat zijn nieuwe ploegmaats werken

15:14 15 uur 14. Het wordt de komende dagen overigens bang afwachten als we de term "chute" op de wedstrijdradio horen. Valpartijen zijn inherent aan deze sport, maar gezien de onzekerheid over alle koersen en de gretigheid in het peloton zullen ze nog meer dan anders onvermijdelijk zijn. En in de eerste koersen vallen er helaas altijd slachtoffers. . Het wordt de komende dagen overigens bang afwachten als we de term "chute" op de wedstrijdradio horen. Valpartijen zijn inherent aan deze sport, maar gezien de onzekerheid over alle koersen en de gretigheid in het peloton zullen ze nog meer dan anders onvermijdelijk zijn. En in de eerste koersen vallen er helaas altijd slachtoffers.

15:08 Val. Er werd een val gemeld, gelukkig zonder erg. Het ging om Antoine Berlin, een renner van het zeer bescheiden Cambodia Cycling Academy. Dat is ook de ploeg van Davide Rebellin, maar de veteraan is hier niet aanwezig. Of Rebellin het zelf nog goed en wel beseft, weten we niet, maar de Italiaan is intussen 49 jaar jong. . 15 uur 08. Val Er werd een val gemeld, gelukkig zonder erg. Het ging om Antoine Berlin, een renner van het zeer bescheiden Cambodia Cycling Academy. Dat is ook de ploeg van Davide Rebellin, maar de veteraan is hier niet aanwezig. Of Rebellin het zelf nog goed en wel beseft, weten we niet, maar de Italiaan is intussen 49 jaar jong.

15:03 15 uur 03. Het ziet er goed uit bij AG2R. Ze ogen gemotiveerd. . José De Cauwer. Het ziet er goed uit bij AG2R. Ze ogen gemotiveerd. José De Cauwer

15:02 15 uur 02. Met z'n zevenen bevolkt AG2R de eerste rijen van het peloton. In laatste stelling: de regerende olympische kampioen Van Avermaet. Iets verderop vertoeven Gilbert en Thomas in elkaar gezelschap. . Met z'n zevenen bevolkt AG2R de eerste rijen van het peloton. In laatste stelling: de regerende olympische kampioen Van Avermaet. Iets verderop vertoeven Gilbert en Thomas in elkaar gezelschap.

15:00 Zondag nog op het strand van Oostende, vandaag weer op zijn wegfiets: Tim Merlier maakt wel heel snel de switch. 15 uur . Zondag nog op het strand van Oostende, vandaag weer op zijn wegfiets: Tim Merlier maakt wel heel snel de switch

14:58 3'37". Voorin beseffen ze ook wel dat ze een vogel voor de kat zijn. Hun voorsprong krimpt steeds sneller: 3'36" op 68 kilometer van de aankomst. . 14 uur 58. 3'37" Voorin beseffen ze ook wel dat ze een vogel voor de kat zijn. Hun voorsprong krimpt steeds sneller: 3'36" op 68 kilometer van de aankomst.

14:55 14 uur 55. We hadden het zonet over Coquard, maar de Fransen zullen ook uitkijken naar Laporte. De Cofidis-kopman was in 2019 eindwinnaar en won in die editie ook 2 etappes. 2020 was een jaar om snel te vergeten voor de sprinter, maar dit terrein haalt misschien weer het beste in hem naar boven. . We hadden het zonet over Coquard, maar de Fransen zullen ook uitkijken naar Laporte. De Cofidis-kopman was in 2019 eindwinnaar en won in die editie ook 2 etappes. 2020 was een jaar om snel te vergeten voor de sprinter, maar dit terrein haalt misschien weer het beste in hem naar boven.

"Corona is nog altijd aanwezig", opent José De Cauwer. "En winnen is winnen. Wees er maar zeker van dat Greg Van Avermaet staat te springen als hij straks wint." Zijn nieuwe ploegmaats geven alvast gas in het peloton. De olympische kampioen rekent op de broertjes Naesen, Sarreau, Duval, Gougeard en Touzé.

Zijn nieuwe ploegmaats geven alvast gas in het peloton. De olympische kampioen rekent op de broertjes Naesen, Sarreau, Duval, Gougeard en Touzé.

14:51 Ineos vaardigt meteen zijn kanonnen af met onder meer Bernal, Ganna, Kwiatkowski en Thomas. 14 uur 51. Ineos vaardigt meteen zijn kanonnen af met onder meer Bernal, Ganna, Kwiatkowski en Thomas

14:50 14 uur 50. Dat dit nu plots een topkoers is? Een geweldig deelnemersveld hebben we alleszins. . José De Cauwer. Dat dit nu plots een topkoers is? Een geweldig deelnemersveld hebben we alleszins. José De Cauwer

14:47 14 uur 47. In het peloton ontloopt AG2R zijn verantwoordelijkheid niet, maar ze bundelen hun krachten met een mannetje van Bora-Hansgrohe. Gelooft Ackermann in zijn kansen? Trekken ze de kaart van Grossschartner, Politt of Pöstlberger? Of mag Meeus bij zijn debuut al proberen te scoren? . In het peloton ontloopt AG2R zijn verantwoordelijkheid niet, maar ze bundelen hun krachten met een mannetje van Bora-Hansgrohe. Gelooft Ackermann in zijn kansen? Trekken ze de kaart van Grossschartner, Politt of Pöstlberger? Of mag Meeus bij zijn debuut al proberen te scoren?

