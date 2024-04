LIVE: Gerben Thijssen moet snel opgeven, kijk nu naar de finale van de Scheldeprijs

Een outsider om in de gaten te houden, is Arvid de Kleijn. De 30-jarige Nederlander sprint sinds dit jaar voor de Zwitserse formatie Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara.



Onderweg kan De Kleijn beroep doen op de ervaring van Matteo Trentin. Aan de aankomst in Schoten kan hij zijn vormpeil in de vorm zetten.



Eerder dit jaar verzamelde De Kleijn ereplaatsen in de Emiraten en Saudi-Arabië. In Parijs-Nice sprintte hij dag 2 naar de zege.



"De vorm is goed", bevestigt De Kleijn aan de start, "maar in Koksijde en in De Panne kende ik pech. Als ik vandaag goed afgezet, doe ik sowieso mee", verzekert hij.



"Voor Merlier of Philipsen hoef ik niet onder te doen, denk ik."