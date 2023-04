Scheldeprijs: onze weerman voorspelt nauwelijks tot geen waaiergevaar

clock 16:20 16 uur 20. Weerman Bram: "Wind zal geen rol spelen". Met windstoten tot 60 km/u kreeg u vorig jaar een beestachtige editie van de Scheldeprijs voorgeschoteld, dit jaar zullen de renners wat meer van hun rit door Zeeland kunnen genieten. "Er zal noordoostenwind staan, maar zeer weinig", voorspelt onze weerman Bram Verbruggen. "In de loop van de namiddag wordt hij zelfs variabel." "De wind zal dus geen rol spelen in de Scheldeprijs", weet hij. "De andere weerselementen ook niet. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het kwik geeft een graad of 10 aan." . Weerman Bram: "Wind zal geen rol spelen" Met windstoten tot 60 km/u kreeg u vorig jaar een beestachtige editie van de Scheldeprijs voorgeschoteld, dit jaar zullen de renners wat meer van hun rit door Zeeland kunnen genieten.

clock 14:33 14 uur 33. Jordi Meeus kopman bij Bora-Hansgrohe. Bora-Hansgrohe rekent morgen op Jordi Meeus. De 24-jarige renner kwam zondag zonder kleerscheuren uit de Ronde van Vlaanderen, al kende zijn team een bijzonder bewogen editie van "Vlaanderens Mooiste". Danny van Poppel, vorig jaar tweede in de Scheldeprijs, moest zijn wonden likken net als Shane Archbold en Marco Haller. Het drietal prijkt evenwel op de deelnemerslijst voor de Scheldeprijs. "Jordi Meeus is in de Scheldeprijs onze man als het tot een massaspurt komt. Hij is paraat", geeft ploegleider Jean-Pierre Heynderickx mee. "Danny van Poppel is gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Izegem, maar daar werden geen breuken vastgesteld. Natuurlijk komt hij gehavend aan de start en is het af te wachten hoe ver hij zijn inspanningen kan volbrengen." . Jordi Meeus kopman bij Bora-Hansgrohe Bora-Hansgrohe rekent morgen op Jordi Meeus. De 24-jarige renner kwam zondag zonder kleerscheuren uit de Ronde van Vlaanderen, al kende zijn team een bijzonder bewogen editie van "Vlaanderens Mooiste".

clock 14:31 14 uur 31. Jordi Meeus in de Ronde van Vlaanderen.

clock 13:58 Vorig jaar won Alexander Kristoff voor Intermarché. Nu rekent het team op Gerben Thijssen. 13 uur 58. Vorig jaar won Alexander Kristoff voor Intermarché. Nu rekent het team op Gerben Thijssen.

clock 12:08 DSM komt met de nummer 3 van vorig jaar de start: Sam Welsford. 12 uur 08. DSM komt met de nummer 3 van vorig jaar de start: Sam Welsford.

clock 12:05 12 uur 05. Scheldeprijs Uw gids voor de Scheldeprijs: wind- en sprintspektakel met Mathieu van der Poel als lokale gids

clock 09:06 09 uur 06. Lotto-Dstny mikt op "snelle benen" van Caleb Ewan. Bij Lotto-Dstny rekenen ze in het sprintersfestival van de Scheldeprijs uiteraard op Caleb Ewan. De Australiër won al eens in 2020 en hoopt ook in de 111e editie zijn kans te grijpen. Met onder meer Jasper De Buyst, Liam Slock en Jacopo Guarnieri krijgt hij harde werkers mee in steun. "Het lijkt erop dat de wind minder een rol zal spelen, dus dat werkt in ons voordeel", zegt ploegleider Allan Davis. "We mikken op een sprint met Caleb Ewan, die zijn snelle benen kan tonen." "We willen het momentum van de klassiekers vasthouden en voortbouwen op het succes van de voorbije weken. De klassiekers gaan goed en we willen die positieve trend voortzetten." . Lotto-Dstny mikt op "snelle benen" van Caleb Ewan Bij Lotto-Dstny rekenen ze in het sprintersfestival van de Scheldeprijs uiteraard op Caleb Ewan. De Australiër won al eens in 2020 en hoopt ook in de 111e editie zijn kans te grijpen. Met onder meer Jasper De Buyst, Liam Slock en Jacopo Guarnieri krijgt hij harde werkers mee in steun.



