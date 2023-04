LIVESTREAM Scheldeprijs: de sprinters zijn hongerig, finale wordt ingezet

clock 17:24 17 uur 24. De Buyst zet nu al zijn sprint in. Philipsen en Ewan zitten het best. . De Buyst zet nu al zijn sprint in. Philipsen en Ewan zitten het best.

clock 17:23 17 uur 23. Cavendish heeft de strijd om het wiel van Philipsen gewonnen.

clock 17:23 17 uur 23. Ewan heeft nog 3 renners voor zich uit. Die lijken goed getimed te hebben.

clock 17:23 17 uur 23. Nu is het DSM dat helemaal vooraan opduikt. Ze worden bijna meteen overruled door Lotto-Dstny.

clock 17:22 17 uur 22. Op een goeie 2 kilometer zet Van der Poel zich dan toch aan de kant. Werk gedaan.

clock 17:22 17 uur 22. Als ze Van der Poel niet tegenhouden, rijdt hij zo als eerste over de streep in Schoten.

clock 17:21 17 uur 21. "Er is te weinig gekoerst", stelt José De Cauwer vast. En dus zit iedereen nog fris. Overal wordt met krachten gesmeten. De laatste krachten.

clock 17:21 17 uur 21. Ze komen nu van alle kanten. Karl Vannieuwkerke.

clock 17:21 17 uur 21. Mathieu van der Poel heeft het commando in het peloton genomen. Rickaert zit als laatste man voor Philipsen.

clock 17:21 17 uur 21. En nu is het ook voorbij voor Desal. Op iets meer dan 3 kilometer van de finish.

clock 17:20 17 uur 20. In zijn eentje zet Cériel Desal nog wat langer door.

clock 17:20 17 uur 20. Als de 4 leiders omkijken, zien ze de nauwelijks bezwete gezichten in het peloton. Een frustrerend beeld, ongetwijfeld. Maar toch blijven ze dapper voortzetten.

clock 17:19 17 uur 19. De strijdbijl wordt stilaan begraven vooraan. Renaat Schotte vanop de motor.

clock 17:18 17 uur 18. We zitten nu aan de strook naast het kanaal, moordend voor de koplopers, al hebben ze geluk dat er geen wind staat.

clock 17:17 Tijdsverschil. De 4 vluchters hebben nog altijd 15 seconden voorsprong. Ze hebben er hun werk aan. 17 uur 17. time difference

clock 17:16 17 uur 16. Cavendish zit ook gretig te wringen. José De Cauwer.

clock 17:14 Laatste keer Broekstraat. We "dokkeren" een laatste keer over de steentjes van de Broekstraat. Nu is het duidelijk Alpecin-Deceuninck dat als een wig het peloton aanvoert. 17 uur 14. cobble stones

clock 17:12 17 uur 12. Soudal-Quick Step, met een immer breed grijnzende Declercq, voert momenteel het hoge woord. Aan de andere kant van de weg die andere blauwe ploeg, Alpecin-Deceuninck.

clock 17:12 17 uur 12. We zitten bijna in de laatste 10 kilometer en de treintjes beginnen zich te formeren. Met zoveel verschillende sprinters zijn er natuurlijk ook heel veel verschillende treintjes. Die kunnen niet allemaal op de beste sporen zitten.

clock 17:09 17 uur 09. Het feit dat we Van der Poel nu al vooraan zien opduiken, wijst er toch op dat hij de lead-out aan iemand anders zal overlaten. Rickaert wellicht. José De Cauwer.

clock 17:06 17 uur 06. Banaszek ontploft. Alan Banaszek, de toch niet echt trage Pool van Human Powered Health, moet de groep laten gaan. Wellicht trekken ze daar de kaart van zijn landgenoot Stanislaw Aniolkowski.

clock 17:06 17 uur 06. Laatste ronde. Met een achterstand van 20 seconden beginnen ze in het peloton aan de laatste ronde van 17 kilometer. De spanning was zowat de hele dag afwezig, maar bouwt nu toch op.

clock 17:04 17 uur 04. Wie er zal winnen? Fabio Jakobsen. Zéker weten. Dit is een koers voor hem, hij is in vorm en de omstandigheden zijn goed. toeschouwer Niki Terpstra.

clock 17:03 17 uur 03. Het spel is langzaam maar zeker begonnen. Het spel voor de posities. Een spel dat je ook niet te vroeg mag spelen. Karl Vannieuwkerke.

clock 16:56 16 uur 56. 3 vluchters nemen parachute. We gaan van 7 naar 4 vluchters, want op de Broekstraat laat 3 koplopers het lopen. Giulio Masotto, Josh Kench en Vincent Hoppezak vallen af.



Vooraan, blijven nog Ruben Apers, Cériel Desal, Bram Dissel en Filippo Ridolfo over.

clock 16:56 16 uur 56. Het was te verwachten dat de vluchters nog zouden versnellen naar het einde toe. José De Cauwer.

clock 16:55 Broekstraat. De koplopers testen nog eens de stenen van de Broekstraat, met nog altijd iets meer dan een halve minuut voorsprong. 16 uur 55. cobble stones

clock 16:53 16 uur 53. Alles verloopt volgens plan momenteel. Caleb (Ewan) voelt zich goed. Hij is heel gemotiveerd. Hij wil het eerste deel van zijn seizoen afsluiten met een knaller. Allan Davis (ploegleider Lotto-Dstny).

clock 16:51 Val. Pech voor Marcus Sander Hensen. Eerst staat hij aan de kant met materiaalpech en in zijn jacht om aansluiting te vinden, komt de ploegmaat van Alexander Kristoff ten val. 16 uur 51. fall

clock 16:51 16 uur 51. Philipsen en Van der Poel haken opnieuw aan bij het peloton.

clock 16:50 16 uur 50.

clock 16:46 16 uur 46. Het is wel extra druk op de schouders van Jasper Philipsen nu Mathieu van der Poel de sprint voor hem zal aantrekken. José De Cauwer.

clock 16:45 Ook Thijs Zonneveld zou een relatief rustige middag moeten beleven. 16 uur 45.

clock 16:43 Nog 2 ronden. Ruben Apers, Cériel Desal, Bram Dissel, Vincent Hoppezak, Filippo Ridolfo, Giulio Masotto en Josh Kench beginnen aan de laatste 2 ronden met een halve minuut voorsprong op het peloton. 16 uur 43. time difference

clock 16:41 16 uur 41. Van Poppel past. Danny van Poppel vorig jaar tweede, zal het niet doen voor Bora-Hansgrohe vandaag. De Nederlander heeft wellicht nog te veel last van zijn val in de Ronde. Jordi Meeus weet nu helemaal zeker dat het voor hem is.

clock 16:39 16 uur 39. Plaspauze Philipsen. Jasper Philipsen vindt op 37 kilometer van het einde nog de tijd om zich even aan de kant te zetten om zijn blaas te legen. Dat wijst erop dat het tempo nog altijd niet té fors is in het peloton.

clock 16:36 Een handvol kasseien deert de renners niet. 16 uur 36.

clock 16:33 Kasseien. Vooraan zijn ze al opnieuw aan de Broekstraat, maar voorlopig kunnen ze hun broek nog goed ophouden. Het lijkt erop dat ze een pact hebben afgesloten om tot het einde solidair te blijven. 16 uur 33. cobble stones

clock 16:30 16 uur 30. Het is echt maatwerk van de sprintersploegen. Ze zouden de vluchters al véél eerder kunnen bijbenen, maar ze willen dat moment zo lang mogelijk uitstellen.

clock 16:23 16 uur 23. Oppassen voor brokken straks. De finish van de Scheldeprijs heeft jarenlang een bedenkelijke reputatie gehad, want door de combinatie van bochten in de laatste kilometer en een bijna voltallig én gretig peloton ging het regelmatig fout. Hopelijk krijgen we straks geen brokken.

clock 16:20 16 uur 20. Laatste kilometer! Of toch nog niet helemaal. Hierna volgen nog 3 lokale rondes rond Schoten.

clock 16:12 Broekstraat. De kasseien van de Broekstraat zorgen misschien voor wat opwinding. 1700 meter stenen, maar totaal niet te vergelijken met het werk dat we zaterdag en zondag zullen zien. 16 uur 12. cobble stones

clock 16:08 Tijdsverschil. Over 5 kilometer komen we een eerste keer het publiek groeten in Schoten. Het is ook voor het eerst dat de voorsprong onder de minuut zakt. 16 uur 08. time difference



We weten allemaal hoe dit zal aflopen, ook de renners vooraan. Maar toch moeten we nog even wachten ...

clock 16:04 Kan Stijn Steels na vandaag eindelijk zijn vriendin ten huwelijk vragen? 16 uur 04.

clock 15:57 Veel zon en weinig wind: de renners worden verwend in de Scheldeprijs. 15 uur 57.

clock 15:52 15 uur 52. DSM. Wie zich ook goed vooraan hebben verzameld, zijn de jongens van DSM. Afgelopen zondag kregen ze nog de hoon van het peloton (en daarbuiten) over zich heen met hun vreemde stop-start-tactiek op de Kortekeer. Maar nu zijn ze hier met andere plannetjes. Sam Welsford zou misschien wel voor de verrassing kunnen zorgen. Vorig jaar was hij 3e in Schoten.

clock 15:45 Tijdsverschil. De voorsprong van de 7 vluchters (Desal, Apers, Masotto, Ridolfo, Dissel, Hoppezak en Kench) verkruimelt maar héééél traag. Om de 5 kilometer een paar seconden. 15 uur 45. time difference

clock 15:38 15 uur 38. Grote samenwerking. Er is dan wel geen sprake van een al te fanatieke achtervolging, maar het is in ieder geval met vereende krachten. Zowat elke sprintersploeg heeft één mannetje ingezet.

clock 15:33 15 uur 33. Ruben Apers was de beste vriend van Bjorg Lambrecht. Hij heeft door diens dood een serieuze tik gekregen. José De Cauwer.

clock 15:27 15 uur 27. We ❤ Cav! Een man staat langs de kant met een groot spandoek met "We ❤ Cav!" erop. Dit zal de emotionele Brit niet onberoerd laten. Misschien inspireert het hem wel tot een van zijn sprints van weleer.

clock 15:22 15 uur 22. Nu al mijmeren over Parijs-Roubaix. Omdat het toch letterlijk windstil is in de koers kunnen we nu al mijmeren over Parijs-Roubaix van komend weekend. Vorig jaar durfde DSM het nog niet aan om met het revolutionaire Atmoz-systeem te starten, nu zullen ze er wel mee reden.



Hoe het systeem ervoor zorgt dat de banden tijdens de koers opgepomt en afgelaten kunnen worden op de kasseien lees je hieronder.

clock 15:17 Bevoorrading. Nog 99 kilometer en we zijn iets voorbij halfweg de koers. Het ideale moment voor een bevoorrading. Geen zenuwachtige toestanden hier, iedereen krijgt uitgebreid de tijd om zijn zakje te pakken. 15 uur 17. food

clock 15:15 15 uur 15. Saaie koers. "Dit is de meest saaie editie van de Scheldeprijs sinds ik deze koers volg op de motor", is de s



Er valt inderdaad niet veel te melden buiten de vlucht van de 7. In het peloton is het tot nu toe een veredelde trainingsritje. Letterlijk geen wolkje aan de lucht.

clock 15:11 15 uur 11. Ze kunnen vooraan beter iets rustiger rijden, want het maakt geen snars uit welk tempo ze rijden. Achteraan zullen ze sowieso hun tempo aanpassen en zullen ze komen als ze moeten komen. José De Cauwer. Ze kunnen vooraan beter iets rustiger rijden, want het maakt geen snars uit welk tempo ze rijden. Achteraan zullen ze sowieso hun tempo aanpassen en zullen ze komen als ze moeten komen. José De Cauwer

clock 15:09 15 uur 09.

clock 15:03 15 uur 03. Caleb Ewan, de man voor wie het vandaag misschien wel het meest 'van moeten' is. José De Cauwer. Caleb Ewan, de man voor wie het vandaag misschien wel het meest 'van moeten' is. José De Cauwer

clock 15:00 15 uur . Kalmthout, de roots van Van der Poel. Het peloton doorkruist nu Kalmthout, waar Mathieu van der Poel nog gevoetbald heeft voor KSK. . Kalmthout, de roots van Van der Poel Het peloton doorkruist nu Kalmthout, waar Mathieu van der Poel nog gevoetbald heeft voor KSK.

clock 14:59 Anderhalve minuut nog. De maximale voorsprong van de 7 leiders bedroeg 3'30", maar daar blijft nu nog maar 1'30" van over. . 14 uur 59. time difference Anderhalve minuut nog De maximale voorsprong van de 7 leiders bedroeg 3'30", maar daar blijft nu nog maar 1'30" van over.

clock 14:57 14 uur 57. Wie zijn de sprinters? Omdat iedereen een massasprint verwacht vandaag zijn er ook heel wat topsprinters van start gegaan. Het zou makkelijker te zijn om op te sommen wie er níét is, maar hier is toch het lijstje van de grootste kanshebbers bij een sprint: - Fabio Jakbosen - Dylan Groenewegen - Jasper Philipsen - Caleb Ewan - Alexander Kristoff - Jordi Meeus - Danny van Poppel - Gerben Thijssen - Sam Welsford - Mark Cavendish - Giacomo Nizzolo - Alberto Dainese - Hugo Hofstetter - Edward Theuns . Wie zijn de sprinters? Omdat iedereen een massasprint verwacht vandaag zijn er ook heel wat topsprinters van start gegaan. Het zou makkelijker te zijn om op te sommen wie er níét is, maar hier is toch het lijstje van de grootste kanshebbers bij een sprint:



- Fabio Jakbosen

- Dylan Groenewegen

- Jasper Philipsen

- Caleb Ewan

- Alexander Kristoff

- Jordi Meeus

- Danny van Poppel

- Gerben Thijssen

- Sam Welsford

- Mark Cavendish

- Giacomo Nizzolo

- Alberto Dainese

- Hugo Hofstetter

- Edward Theuns

clock 14:51 14 uur 51. Het moet al heel straf zijn als je van Zeeland naar Schoten rijdt en geen wind tegenkomt. Maar vandaag is blijkbaar een van die dagen. José De Cauwer. Het moet al heel straf zijn als je van Zeeland naar Schoten rijdt en geen wind tegenkomt. Maar vandaag is blijkbaar een van die dagen. José De Cauwer

clock 14:46 14 uur 46. Live op Eén. De vrouwen zijn net gefinisht, met daar opnieuw een zege voor Lorena Wiebes. Het is nu aan de mannen, Karl en José zitten al klaar om commentaar te geven op Eén. Vanaf nu ook te volgen met livestream op deze pagina. . Live op Eén De vrouwen zijn net gefinisht, met daar opnieuw een zege voor Lorena Wiebes. Het is nu aan de mannen, Karl en José zitten al klaar om commentaar te geven op Eén. Vanaf nu ook te volgen met livestream op deze pagina.

clock 14:38 14 uur 38. Welkom in België! Na 75 kilometer door Nederland zijn we weer in België aanbeland, voor de laatste 130 kilometer van deze Scheldeprijs. Op 57 kilometer van het einde passeren we een eerste keer aan de finish in Schoten. . Welkom in België! Na 75 kilometer door Nederland zijn we weer in België aanbeland, voor de laatste 130 kilometer van deze Scheldeprijs. Op 57 kilometer van het einde passeren we een eerste keer aan de finish in Schoten.

clock 14:28 14 uur 28. Cériel Desal. De andere Belg in de kopgroep is Bingoal-WB-renner Cériel Desal. Desal is de neef én ploeggenoot van Guillaume Van Keirsbulck, met wie hij zijn grootvader Benoni Beheyt (de wereldkampioen van Ronse 1963) deelt. De beste resultaten uit zijn profcarrière haalde Desal vorig jaar in de ZLM Tour, waar hij 8e werd in de 2e rit en 10e in de eindstand. . Cériel Desal De andere Belg in de kopgroep is Bingoal-WB-renner Cériel Desal. Desal is de neef én ploeggenoot van Guillaume Van Keirsbulck, met wie hij zijn grootvader Benoni Beheyt (de wereldkampioen van Ronse 1963) deelt.



De beste resultaten uit zijn profcarrière haalde Desal vorig jaar in de ZLM Tour, waar hij 8e werd in de 2e rit en 10e in de eindstand.

clock 14:27 Neven Guillaume Van Keirsbulck en Cériel Desal met tussenin hun opa Benoni Beheyt. 14 uur 27. Neven Guillaume Van Keirsbulck en Cériel Desal met tussenin hun opa Benoni Beheyt

clock 14:22 14 uur 22. Als je hier al 2 keer hebt kunnen winnen, moet dat een 3e keer ook lukken. Mijn gevoel is dat ik qua vorm en conditie op het niveau van vorig jaar zit, maar toen greep ik vaker mijn kansen. We zijn al een paar keer tactisch de mist ingegaan. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). Als je hier al 2 keer hebt kunnen winnen, moet dat een 3e keer ook lukken. Mijn gevoel is dat ik qua vorm en conditie op het niveau van vorig jaar zit, maar toen greep ik vaker mijn kansen. We zijn al een paar keer tactisch de mist ingegaan. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

clock 14:21 14 uur 21.

clock 14:20 Bij Beat Cycling hebben ze Thijs Zonneveld niet kunnen meesturen in de vlucht, maar hebben ze als enige wel een duo in de kopgroep: Vincent Hoppezak en Bram Dissel. 14 uur 20. Bij Beat Cycling hebben ze Thijs Zonneveld niet kunnen meesturen in de vlucht, maar hebben ze als enige wel een duo in de kopgroep: Vincent Hoppezak en Bram Dissel.

clock 14:18 Tijdsverschil. We naderen stilaan opnieuw de Belgische grens. De 7 vluchters (Apers, Desal, Ridolfo, Masotto, Hoppezak, Dissel en Kench) rijden zo'n 3 minuten voor het peloton met alle sprinters uit. . 14 uur 18. time difference Tijdsverschil We naderen stilaan opnieuw de Belgische grens. De 7 vluchters (Apers, Desal, Ridolfo, Masotto, Hoppezak, Dissel en Kench) rijden zo'n 3 minuten voor het peloton met alle sprinters uit.

clock 14:09 14 uur 09. Ruben Apers. Het lijkt erop dat de vroege vlucht ten dode is opgeschreven, maar dat neemt niet weg dat we die jongens vooraan niet hun moment de gloire moeten gunnen. Ruben Apers (Flanders-Baloise) kennen we nog van afgelopen zondag, toen hij samen met social man Bavo de Ronde volgde vanaf de andere kant. Hij outte zich er onder meer als een goed amateurfotograaf, maar hij zal wellicht ook graag met zijn pedalen willen flitsen. Een eerste profzege ontbreekt vooralsnog. . Ruben Apers Het lijkt erop dat de vroege vlucht ten dode is opgeschreven, maar dat neemt niet weg dat we die jongens vooraan niet hun moment de gloire moeten gunnen.



Ruben Apers (Flanders-Baloise) kennen we nog van afgelopen zondag, toen hij samen met social man Bavo de Ronde volgde vanaf de andere kant. Hij outte zich er onder meer als een goed amateurfotograaf, maar hij zal wellicht ook graag met zijn pedalen willen flitsen. Een eerste profzege ontbreekt vooralsnog.

clock 14:02 14 uur 02.

clock 13:59 Stevig gemiddelde. Dat ze er geen zondagsritje van aan het maken zijn, blijkt ook uit de gemiddelde snelheid na één uur: 47,5 km/u. . 13 uur 59. average speed Stevig gemiddelde Dat ze er geen zondagsritje van aan het maken zijn, blijkt ook uit de gemiddelde snelheid na één uur: 47,5 km/u.

clock 13:54 13 uur 54. Dit is een belangrijke dag voor een sprinter zoals ik. Mathieu is een grote troef voor ons, hij is ook heel gemotiveerd. We hebben een sterke ploeg, daar zal het niet aan liggen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Dit is een belangrijke dag voor een sprinter zoals ik. Mathieu is een grote troef voor ons, hij is ook heel gemotiveerd. We hebben een sterke ploeg, daar zal het niet aan liggen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:52 Voorsprong stabiel. Bij de sprintersploegen hebben ze hun apothekersweegschaaltje bovengehaald, want het verschil is nu al een tijdje stabiel tussen 3 en 4 minuten. Zo ziet het er in ieder geval uiterst penibel uit voor de slaagkansen van de vluchters. Als ze überhaupt al slaagkansen hadden. . 13 uur 52. time difference Voorsprong stabiel Bij de sprintersploegen hebben ze hun apothekersweegschaaltje bovengehaald, want het verschil is nu al een tijdje stabiel tussen 3 en 4 minuten.



Zo ziet het er in ieder geval uiterst penibel uit voor de slaagkansen van de vluchters. Als ze überhaupt al slaagkansen hadden.

clock 13:35 13 uur 35. De leiders rijden voorbij het bord dat aangeeft dat we er al 30 kilometer hebben opzitten. In het peloton hebben ze hun jojo bovengehaald, want plots is het verschil weer boven de 3 minuten uitgegroeid. . De leiders rijden voorbij het bord dat aangeeft dat we er al 30 kilometer hebben opzitten. In het peloton hebben ze hun jojo bovengehaald, want plots is het verschil weer boven de 3 minuten uitgegroeid.

clock 13:29 Fietswissel voor Kristoff. Alexander Kristoff is niet helemaal tevreden over zijn huidige fiets. Hij laat zich uitzakken naar de auto van Uno-X voor een fietswissel. . 13 uur 29. mechanical breakdown Fietswissel voor Kristoff Alexander Kristoff is niet helemaal tevreden over zijn huidige fiets. Hij laat zich uitzakken naar de auto van Uno-X voor een fietswissel.

clock 13:28 Voorsprong slinkt snel. Ze maken er al vroeg werk van, geen gelanterfant meer in het peloton. Het verschil is nu zelfs nog maar 1'56". . 13 uur 28. time difference Voorsprong slinkt snel Ze maken er al vroeg werk van, geen gelanterfant meer in het peloton. Het verschil is nu zelfs nog maar 1'56".

clock 13:27 13 uur 27. Als ik hier kan winnen, zou dat de kers op de taart zijn van mijn voorjaar. Als je ziet wie hier allemaal aan de start staat ... hier kan ik tonen dat ik ze allemaal aankan. Philipsen is voor mij de favoriet, met Van der Poel heeft hij ook de sterkste lead-out. Ik ga mij op dat duo richten. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Als ik hier kan winnen, zou dat de kers op de taart zijn van mijn voorjaar. Als je ziet wie hier allemaal aan de start staat ... hier kan ik tonen dat ik ze allemaal aankan. Philipsen is voor mij de favoriet, met Van der Poel heeft hij ook de sterkste lead-out. Ik ga mij op dat duo richten. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 13:25 Tijdsverschil. Het werk van Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong nu al zakt, onder de 3 minuten. . 13 uur 25. time difference Tijdsverschil Het werk van Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong nu al zakt, onder de 3 minuten.

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:21 Ook geen Archbold. We meldden al eerder dat Casper Pedersen niet van start is gegaan bij Soudal-Quick Step. Met Shane Archbold hebben we nog een tweede naam die we al bij voorbaat van de startlijst mogen schrappen. Bij Bora-Hansgrohe kunnen ze zowel Jordi Meeus als Danny van Poppel (vorig jaar 2e) uitspelen. . 13 uur 21. give up Ook geen Archbold We meldden al eerder dat Casper Pedersen niet van start is gegaan bij Soudal-Quick Step. Met Shane Archbold hebben we nog een tweede naam die we al bij voorbaat van de startlijst mogen schrappen. Bij Bora-Hansgrohe kunnen ze zowel Jordi Meeus als Danny van Poppel (vorig jaar 2e) uitspelen.

clock 13:19 13 uur 19. Belgische ploegen leiden achtervolging. Sommige ploegen beginnen al een beetje zenuwachtig te worden in het peloton, omdat de voorsprong zo snel stijgt. Soudal-Quick Step (voor Jakobsen) en Lotto-Dstny (voor Ewan) onderhouden nu al het tempo. . Belgische ploegen leiden achtervolging Sommige ploegen beginnen al een beetje zenuwachtig te worden in het peloton, omdat de voorsprong zo snel stijgt. Soudal-Quick Step (voor Jakobsen) en Lotto-Dstny (voor Ewan) onderhouden nu al het tempo.

clock 13:17 13 uur 17. Dit is mijn 5e Scheldeprijs, maar het is mij nog nooit gelukt om hier te winnen. Nochtans wil ik deze graag aan mijn palmares toevoegen. 2 keer werd ik eruit gewaaid, 1 keer ben ik gevallen en 1 keer was ik niet goed genoeg. Maar vandaag een nieuwe kans. Het moet al heel raar lopen als dit geen massasprint wordt. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Dit is mijn 5e Scheldeprijs, maar het is mij nog nooit gelukt om hier te winnen. Nochtans wil ik deze graag aan mijn palmares toevoegen. 2 keer werd ik eruit gewaaid, 1 keer ben ik gevallen en 1 keer was ik niet goed genoeg. Maar vandaag een nieuwe kans. Het moet al heel raar lopen als dit geen massasprint wordt. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla)

clock 13:13 Tijdsverschil. In het peloton smijten ze met de seconden op dit moment, omdat het tempo uiterst laag ligt. De 7 hebben in een vingerknip 3 minuten voorsprong. . 13 uur 13. time difference Tijdsverschil In het peloton smijten ze met de seconden op dit moment, omdat het tempo uiterst laag ligt. De 7 hebben in een vingerknip 3 minuten voorsprong.

clock 13:12 13 uur 12. Wie zijn de leiders? De kopgroep telt 2 Belgen, 2 Nederlanders, 2 Italianen en 1 Nieuw-Zeelander. De namen: - Ceriel Desal - Joshn Kench - Giulio Masotto - Ruben Apers - Filippo Ridolfo - Bram Dissel - Vincent Hoppezak De voorsprong is 1'40". . Wie zijn de leiders? De kopgroep telt 2 Belgen, 2 Nederlanders, 2 Italianen en 1 Nieuw-Zeelander. De namen:



- Ceriel Desal

- Joshn Kench

- Giulio Masotto

- Ruben Apers

- Filippo Ridolfo

- Bram Dissel

- Vincent Hoppezak



De voorsprong is 1'40".

clock 13:08 13 uur 08. 7 leiders. Na iets minder dan 10 kilometer zijn 7 renners uit het peloton kunnen springen. Daar lijken ze wel te kunnen leven met deze situatie. De vlucht wordt meteen beschermd door de neutrale auto. . 7 leiders Na iets minder dan 10 kilometer zijn 7 renners uit het peloton kunnen springen. Daar lijken ze wel te kunnen leven met deze situatie. De vlucht wordt meteen beschermd door de neutrale auto.

clock 13:06 13 uur 06. Ik ben hier één keer gestart en heb één keer gewonnen. Ik denk dat het ook nu een massasprint wordt, er staat te weinig wind. Caleb Ewan (Lotto-Dstny). Ik ben hier één keer gestart en heb één keer gewonnen. Ik denk dat het ook nu een massasprint wordt, er staat te weinig wind. Caleb Ewan (Lotto-Dstny)

clock 13:05 13 uur 05.

clock 13:00 13 uur match begonnen start time Officiële start En ze zijn vertrokken! Het eerste deel van deze Scheldeprijs brengt de renners langs tal van polders en dijken in Zeeland. Normaal gezien ideaal om waaiers te trekken, maar de wind waait te flauw vandaag. Al weet je het nooit.

clock 12:53 Fabio Jakobsen jaagt nog op één vette vis voor hij zijn voorjaar kan afsluiten. 12 uur 53. Fabio Jakobsen jaagt nog op één vette vis voor hij zijn voorjaar kan afsluiten.

clock 12:47 In Terneuzen zijn de renners op gang gevlagd. De neutralisatie is bijna 8 kilometer, dus het duurt nog even voor de officiële start is. 12 uur 47. In Terneuzen zijn de renners op gang gevlagd. De neutralisatie is bijna 8 kilometer, dus het duurt nog even voor de officiële start is.

clock 12:37 Caleb Ewan hoopt op een massasprint, zodat hij misschien eindelijk zijn eerste UCI-koers van het jaar kan winnen. 12 uur 37. Caleb Ewan hoopt op een massasprint, zodat hij misschien eindelijk zijn eerste UCI-koers van het jaar kan winnen.

clock 12:32 12 uur 32. Dubbel Ronde-Scheldeprijs. Mathieu van der Poel is een verrassende last minute toevoeging aan de startlijst van de Scheldeprijs. Hij rijdt de koers in zijn achtertuin vooral als training voor zondag. Bij Alpecin-Deceuninck leggen ze al hun eieren in de mand van Jasper Philipsen. Van der Poel is 1 van de 49 renners die zondag ook de Ronde hebben gereden. Ook onder meer Alexander Kristoff, Caleb Ewan en Zdenek Stybar dubbelen. . Dubbel Ronde-Scheldeprijs Mathieu van der Poel is een verrassende last minute toevoeging aan de startlijst van de Scheldeprijs. Hij rijdt de koers in zijn achtertuin vooral als training voor zondag. Bij Alpecin-Deceuninck leggen ze al hun eieren in de mand van Jasper Philipsen.



Van der Poel is 1 van de 49 renners die zondag ook de Ronde hebben gereden. Ook onder meer Alexander Kristoff, Caleb Ewan en Zdenek Stybar dubbelen.

clock 12:16 Het zonnetje schijnt in Terneuzen. 12 uur 16. Het zonnetje schijnt in Terneuzen

clock 12:06 12 uur 06. 5 ex-winnaars. Er staan maar liefst 5 renners aan de start die weten hoe het voelt om de Scheldeprijs te winnen, samen goed voor 9 zeges. Mark Cavendish spant de kroon met 3 zeges in Schoten, al is hij deze keer hoogstens een outsider. Titelverdediger Alexander Kristoff (rugnummer 1) zit aan 2 zeges, net als Fabio Jakobsen. Jasper Philipsen en Caleb Ewan hebben er elk eentje. . 5 ex-winnaars Er staan maar liefst 5 renners aan de start die weten hoe het voelt om de Scheldeprijs te winnen, samen goed voor 9 zeges.



Mark Cavendish spant de kroon met 3 zeges in Schoten, al is hij deze keer hoogstens een outsider. Titelverdediger Alexander Kristoff (rugnummer 1) zit aan 2 zeges, net als Fabio Jakobsen. Jasper Philipsen en Caleb Ewan hebben er elk eentje.

clock 12:05 12 uur 05.

clock 11:31 Geen Casper Pedersen. Soudal-Quick Step heeft een mannetje in steun minder voor Fabio Jakobsen. De snelle Casper Pedersen is ziek geworden en moet passen voor de tocht naar Schoten . 11 uur 31. give up Geen Casper Pedersen Soudal-Quick Step heeft een mannetje in steun minder voor Fabio Jakobsen. De snelle Casper Pedersen is ziek geworden en moet passen voor de tocht naar Schoten

clock 11:31 11 uur 31.

clock 09:49 09 uur 49.

clock 08:08 08 uur 08. Weerman Bram: "Wind zal geen rol spelen". Met windstoten tot 60 km/u kreeg u vorig jaar een beestachtige editie van de Scheldeprijs voorgeschoteld, dit jaar zullen de renners wat meer van hun rit door Zeeland kunnen genieten. "Er zal noordoostenwind staan, maar zeer weinig", voorspelt onze weerman Bram Verbruggen. "In de loop van de namiddag wordt hij zelfs variabel." "De wind zal dus geen rol spelen in de Scheldeprijs", weet hij. "De andere weerselementen ook niet. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het kwik geeft een graad of 10 aan." . Weerman Bram: "Wind zal geen rol spelen" Met windstoten tot 60 km/u kreeg u vorig jaar een beestachtige editie van de Scheldeprijs voorgeschoteld, dit jaar zullen de renners wat meer van hun rit door Zeeland kunnen genieten.

"Er zal noordoostenwind staan, maar zeer weinig", voorspelt onze weerman Bram Verbruggen. "In de loop van de namiddag wordt hij zelfs variabel."

"De wind zal dus geen rol spelen in de Scheldeprijs", weet hij.



"De andere weerselementen ook niet. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het kwik geeft een graad of 10 aan."

clock 08:05 08 uur 05.

clock 08:02 08 uur 02.

clock 05-04-2023 05-04-2023.

clock 14:35 Astana komt met meervoudig winnaar Mark Cavendish aan de start:. 14 uur 35. Astana komt met meervoudig winnaar Mark Cavendish aan de start:

clock 14:33 14 uur 33. Jordi Meeus kopman bij Bora-Hansgrohe. Bora-Hansgrohe rekent morgen op Jordi Meeus. De 24-jarige renner kwam zondag zonder kleerscheuren uit de Ronde van Vlaanderen, al kende zijn team een bijzonder bewogen editie van "Vlaanderens Mooiste". Danny van Poppel, vorig jaar tweede in de Scheldeprijs, moest zijn wonden likken net als Shane Archbold en Marco Haller. Het drietal prijkt evenwel op de deelnemerslijst voor de Scheldeprijs. "Jordi Meeus is in de Scheldeprijs onze man als het tot een massaspurt komt. Hij is paraat", geeft ploegleider Jean-Pierre Heynderickx mee. "Danny van Poppel is gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Izegem, maar daar werden geen breuken vastgesteld. Natuurlijk komt hij gehavend aan de start en is het af te wachten hoe ver hij zijn inspanningen kan volbrengen." . Jordi Meeus kopman bij Bora-Hansgrohe Bora-Hansgrohe rekent morgen op Jordi Meeus. De 24-jarige renner kwam zondag zonder kleerscheuren uit de Ronde van Vlaanderen, al kende zijn team een bijzonder bewogen editie van "Vlaanderens Mooiste".

Danny van Poppel, vorig jaar tweede in de Scheldeprijs, moest zijn wonden likken net als Shane Archbold en Marco Haller. Het drietal prijkt evenwel op de deelnemerslijst voor de Scheldeprijs.

"Jordi Meeus is in de Scheldeprijs onze man als het tot een massaspurt komt. Hij is paraat", geeft ploegleider Jean-Pierre Heynderickx mee.

"Danny van Poppel is gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Izegem, maar daar werden geen breuken vastgesteld. Natuurlijk komt hij gehavend aan de start en is het af te wachten hoe ver hij zijn inspanningen kan volbrengen."



clock 14:31 14 uur 31. Jordi Meeus in de Ronde van Vlaanderen.

clock 14:25 Het team van Flanders - Baloise:. 14 uur 25. Het team van Flanders - Baloise:

clock 13:58 Vorig jaar won Alexander Kristoff voor Intermarché. Nu rekent het team op Gerben Thijssen. 13 uur 58. Vorig jaar won Alexander Kristoff voor Intermarché. Nu rekent het team op Gerben Thijssen.

clock 13:37 Het team van titelverdediger Alexander Kristoff:. 13 uur 37. Het team van titelverdediger Alexander Kristoff:

clock 12:08 DSM komt met de nummer 3 van vorig jaar de start: Sam Welsford. 12 uur 08. DSM komt met de nummer 3 van vorig jaar de start: Sam Welsford.

clock 09:06 09 uur 06. Lotto-Dstny mikt op "snelle benen" van Caleb Ewan. Bij Lotto-Dstny rekenen ze in het sprintersfestival van de Scheldeprijs uiteraard op Caleb Ewan. De Australiër won al eens in 2020 en hoopt ook in de 111e editie zijn kans te grijpen. Met onder meer Jasper De Buyst, Liam Slock en Jacopo Guarnieri krijgt hij harde werkers mee in steun. "Het lijkt erop dat de wind minder een rol zal spelen, dus dat werkt in ons voordeel", zegt ploegleider Allan Davis. "We mikken op een sprint met Caleb Ewan, die zijn snelle benen kan tonen." "We willen het momentum van de klassiekers vasthouden en voortbouwen op het succes van de voorbije weken. De klassiekers gaan goed en we willen die positieve trend voortzetten." . Lotto-Dstny mikt op "snelle benen" van Caleb Ewan Bij Lotto-Dstny rekenen ze in het sprintersfestival van de Scheldeprijs uiteraard op Caleb Ewan. De Australiër won al eens in 2020 en hoopt ook in de 111e editie zijn kans te grijpen. Met onder meer Jasper De Buyst, Liam Slock en Jacopo Guarnieri krijgt hij harde werkers mee in steun.



"Het lijkt erop dat de wind minder een rol zal spelen, dus dat werkt in ons voordeel", zegt ploegleider Allan Davis. "We mikken op een sprint met Caleb Ewan, die zijn snelle benen kan tonen."



"We willen het momentum van de klassiekers vasthouden en voortbouwen op het succes van de voorbije weken. De klassiekers gaan goed en we willen die positieve trend voortzetten."

clock 08:58 08 uur 58.