LIVE Scheldeprijs: 7 vluchters met de Belgen Desal en Apers, alles wijst op massasprint

Stevig gemiddelde. Dat ze er geen zondagsritje van aan het maken zijn, blijkt ook uit de gemiddelde snelheid na één uur: 47,5 km/u.

clock 13:54 13 uur 54. Dit is een belangrijke dag voor een sprinter zoals ik. Mathieu is een grote troef voor ons, hij is ook heel gemotiveerd. We hebben een sterke ploeg, daar zal het niet aan liggen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

clock 13:52 Voorsprong stabiel. Bij de sprintersploegen hebben ze hun apothekersweegschaaltje bovengehaald, want het verschil is nu al een tijdje stabiel tussen 3 en 4 minuten. Zo ziet het er in ieder geval uiterst penibel uit voor de slaagkansen van de vluchters. Als ze überhaupt al slaagkansen hadden.



Zo ziet het er in ieder geval uiterst penibel uit voor de slaagkansen van de vluchters. Als ze überhaupt al slaagkansen hadden.

clock 13:35 13 uur 35. De leiders rijden voorbij het bord dat aangeeft dat we er al 30 kilometer hebben opzitten. In het peloton hebben ze hun jojo bovengehaald, want plots is het verschil weer boven de 3 minuten uitgegroeid.

clock 13:29 Fietswissel voor Kristoff. Alexander Kristoff is niet helemaal tevreden over zijn huidige fiets. Hij laat zich uitzakken naar de auto van Uno-X voor een fietswissel.

clock 13:28 Voorsprong slinkt snel. Ze maken er al vroeg werk van, geen gelanterfant meer in het peloton. Het verschil is nu zelfs nog maar 1'56".

clock 13:27 13 uur 27. Als ik hier kan winnen, zou dat de kers op de taart zijn van mijn voorjaar. Als je ziet wie hier allemaal aan de start staat ... hier kan ik tonen dat ik ze allemaal aankan. Philipsen is voor mij de favoriet, met Van der Poel heeft hij ook de sterkste lead-out. Ik ga mij op dat duo richten. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty).

clock 13:25 Tijdsverschil. Het werk van Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong nu al zakt, onder de 3 minuten.

clock 13:21 Ook geen Archbold. We meldden al eerder dat Casper Pedersen niet van start is gegaan bij Soudal-Quick Step. Met Shane Archbold hebben we nog een tweede naam die we al bij voorbaat van de startlijst mogen schrappen. Bij Bora-Hansgrohe kunnen ze zowel Jordi Meeus als Danny van Poppel (vorig jaar 2e) uitspelen.

clock 13:19 13 uur 19. Belgische ploegen leiden achtervolging. Sommige ploegen beginnen al een beetje zenuwachtig te worden in het peloton, omdat de voorsprong zo snel stijgt. Soudal-Quick Step (voor Jakobsen) en Lotto-Dstny (voor Ewan) onderhouden nu al het tempo.

clock 13:17 13 uur 17. Dit is mijn 5e Scheldeprijs, maar het is mij nog nooit gelukt om hier te winnen. Nochtans wil ik deze graag aan mijn palmares toevoegen. 2 keer werd ik eruit gewaaid, 1 keer ben ik gevallen en 1 keer was ik niet goed genoeg. Maar vandaag een nieuwe kans. Het moet al heel raar lopen als dit geen massasprint wordt. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla).

clock 13:13 Tijdsverschil. In het peloton smijten ze met de seconden op dit moment, omdat het tempo uiterst laag ligt. De 7 hebben in een vingerknip 3 minuten voorsprong.

clock 13:12 13 uur 12. Wie zijn de leiders? De kopgroep telt 2 Belgen, 2 Nederlanders, 2 Italianen en 1 Nieuw-Zeelander. De namen:



- Ceriel Desal

- Joshn Kench

- Giulio Masotto

- Ruben Apers

- Filippo Ridolfo

- Bram Dissel

- Vincent Hoppezak



De voorsprong is 1'40".

clock 13:08 13 uur 08. 7 leiders. Na iets minder dan 10 kilometer zijn 7 renners uit het peloton kunnen springen. Daar lijken ze wel te kunnen leven met deze situatie. De vlucht wordt meteen beschermd door de neutrale auto.

clock 13:06 13 uur 06. Ik ben hier één keer gestart en heb één keer gewonnen. Ik denk dat het ook nu een massasprint wordt, er staat te weinig wind. Caleb Ewan (Lotto-Dstny).

