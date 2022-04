LIVESTREAM SCHELDEPRIJS: Kijk naar de finale (zonder Quick Step)

16:47 laatste ronde. De leiders gaan de laatste ronde in. Nog 17 kilometer en we weten wie Jasper Philipsen opvolgt in Schoten. Jasper Philipsen zelf is een van de 13 opties. . 16 uur 47. laatste ronde De leiders gaan de laatste ronde in. Nog 17 kilometer en we weten wie Jasper Philipsen opvolgt in Schoten.

Jasper Philipsen zelf is een van de 13 opties.

16:39 + 2 minuten. Nog 22 km: "De winnaar zit vooraan", luidt het wielergezegde en dat kunnen we vandaag beamen. Bij de achtervolgers hebben ze er de brui aangegeven. De bonus van de leiders loopt op tot 2 minuten.

"De winnaar zit vooraan", luidt het wielergezegde en dat kunnen we vandaag beamen.

Bij de achtervolgers hebben ze er de brui aangegeven. De bonus van de leiders loopt op tot 2 minuten.

16:36 Merlier voor Philipsen (?). Carl Berteele is zijn licht gaan opsteken bij de volgauto van Alpecin-Fenix. "Blijft Jasper Philipsen de kopman en Tim Merlier de lead-out", wilde hij weten. Teamchef Christoph Roodhooft antwoordde met een brede glimlach. "Dat is geen bevestiging", concludeert José De Cauwer.

Teamchef Christoph Roodhooft antwoordde met een brede glimlach.

"Dat is geen bevestiging", concludeert José De Cauwer.

16:29 laatste bevoorrading. Nog 30 km: Tijd om nog een keer te drinken en te eten. Bioj Bora is Rylan Mullen de man die zijn ploegmaats gaat bevoorraden.

Tijd om nog een keer te drinken en te eten. Bioj Bora is Rylan Mullen de man die zijn ploegmaats gaat bevoorraden.

16:29 16 uur 29. Als de voorsprong geruststellend is, wie valt dan aan? Karl Vannieuwkerke. Als de voorsprong geruststellend is, wie valt dan aan? Karl Vannieuwkerke

16:27 Nog 31 km: Tim Merlier vraagt zijn collega-koplopers om nog eens rond te draaien.

Tim Merlier vraagt zijn collega-koplopers om nog eens rond te draaien.

16:26 Bora-Hansgrohe met 4 in de kopgroep. In de kopgroep is het nu Bora-Hansgrohe dat in cockpit zit. Iers kampioen Ryan Mullen zit aan het stuur. Met Sam Bennett, Danny van Poppel en Jordi Meeus is het Duitse team het best vertegenwoordigd voorin.

Met Sam Bennett, Danny van Poppel en Jordi Meeus is het Duitse team het best vertegenwoordigd voorin.

16:26 Meeus op kop voor Bora die goed vertegenwoordigd zijn in de kopgroep. 16 uur 26. Meeus op kop voor Bora die goed vertegenwoordigd zijn in de kopgroep

16:23 16 uur 23. Als het hier straks in volle finale nat komt te liggen... Hopelijk blijven de schuifpartijen uit. Carl Berteele op de motor. Als het hier straks in volle finale nat komt te liggen... Hopelijk blijven de schuifpartijen uit. Carl Berteele op de motor

16:18 Regen. Nog 38 km: Zoals onze weerman Bram Verbruggen voorspeld heeft, begint het te druppelen in en rond Schoten.

Zoals onze weerman Bram Verbruggen voorspeld heeft, begint het te druppelen in en rond Schoten.

16:14 16 uur 14. Langs het kanaal in Schoten staat Forza Fabio geblokletterd. Maar of Jakobsen kan meesprinten voor een 3e zege in de Scheldeprijs? . Langs het kanaal in Schoten staat Forza Fabio geblokletterd. Maar of Jakobsen kan meesprinten voor een 3e zege in de Scheldeprijs?

16:13 16 uur 13. Onvoorstelbaar dat Quick Step de slag heeft gemist. José De Cauwer. Onvoorstelbaar dat Quick Step de slag heeft gemist. José De Cauwer

16:10 16 uur 10. Het vuur is er wat uit bij de achtervolgers. Carl Berteele op de motor. Het vuur is er wat uit bij de achtervolgers. Carl Berteele op de motor

16:03 + 1 minuut. Kijken de achtervolgers de kat uit de boom? Of gooien ze de handdoek in de ring. De mannen van Quick Step verliezen weer terrein en volgen op 1 minuut van de 13 voorin.

De mannen van Quick Step verliezen weer terrein en volgen op 1 minuut van de 13 voorin.

16:03 De achtervolgers verliezen weer tijd op de kopgroep. 16 uur 03. De achtervolgers verliezen weer tijd op de kopgroep

16:02 16 uur 02. De koplopers zouden het verdienen om te sprinten voor de zege. José De Cauwer. De koplopers zouden het verdienen om te sprinten voor de zege. José De Cauwer

16:01 Nog 3 ronden. De renners overschrijden een eerste keer de aankomst in Schoten. Tijd voor de lokale ronde van 17,2 kilometer. Die moeten ze 3 keer afleggen.

16:00 De namen van de 13 leiders. Alpecin-Fenix: Philipsen en Merlier Lotto-Soudal: Selig Intermarché-Wanty-Gobert: Kristoff Bora-Hansgrohe: Bennett, Meeus, Mullen en Van Poppel Cofidis: Vanbilsen DSM: Van Uden en Welsford Trek-Segafredo: Theuns Arkéa-Samsic: McLay

15:57 1 leider minder. In de kopgroep nemen ze afscheid van Søren Wærenskjold. De 22-jarige Noor heeft last van krampen en laat zich uitzakken. Zo blijven ze nog met 13 renners over.

Zo blijven ze nog met 13 renners over.

15:55 15 uur 55. Sam Bennett is aan het afzien in de kopgroep. Karl Vannieuwkerke. Sam Bennett is aan het afzien in de kopgroep. Karl Vannieuwkerke

15:50 15 uur 50. De kopgroep draait voor een eerste keer de Broekstraat op. De kopgroep draait voor een eerste keer de Broekstraat op

15:49 Fabio Jakobsen en zijn team rijden op 45 seconden van de leiders. Twee keer won hij al de Scheldeprijs: in 2018 en 2019. Dit zei hij vanmiddag voor de start: "Vertrekken in Nederland, waaiers rijden en dan sprinten: dat ligt me wel", lachte de kopman van Quick Step - Alpha Vinyl. Of hij dat straks nog eens herhaalt, hoort u na 17 uur.

Dit zei hij vanmiddag voor de start: "Vertrekken in Nederland, waaiers rijden en dan sprinten: dat ligt me wel", lachte de kopman van Quick Step - Alpha Vinyl.

Of hij dat straks nog eens herhaalt, hoort u na 17 uur.

15:49 15 uur 49. Fabio Jakobsen: "Heb getoond dat ik weer mee doe met de top". Fabio Jakobsen: "Heb getoond dat ik weer mee doe met de top"

15:42 Woonplaats Van der Poel. We doorkruisen voor de eerste keer 's Gravenwezel. Komt inwoner Mathieu van der Poel zijn ploegmaats aanvuren? Vorig jaar stond de kopman van Alpecin-Fenix langs de omloop. En wie won? Ploegmaat Jasper Philipsen.

Vorig jaar stond de kopman van Alpecin-Fenix langs de omloop. En wie won? Ploegmaat Jasper Philipsen.

15:41 15 uur 41. Terug naar vorig jaar: Van der Poel moedigt zijn ploeg aan. Terug naar vorig jaar: Van der Poel moedigt zijn ploeg aan

15:38 +30 seconden. Vele handen maken licht werk. Met de hulp van Vermeersch en Van Moer slinkt de voorsprong van de leiders. In een ruk happen ze 20 seconden van de bonus. Op de lange betonbanen in de Kempen zien de twee groepen mekaar zelfs.

Op de lange betonbanen in de Kempen zien de twee groepen mekaar zelfs.

15:32 Goed mogelijk, Aaron. 15 uur 32. Goed mogelijk, Aaron.

15:25 Quick Step bijt tanden stuk op leiders. Nog 80 km: Wat ze ook proberen bij Quick Step, ze krijgen de kloof op de koplopers niet dicht. Fabio Jakobsen heeft nochtans 3 pionnen mee: Stybar, Steels en Morkov. Lotto-renners Van Moer en Vermeersch komen de blauwhemden nu wel een handje toesteken voor hun kopman De Lie. De voorsprong van de koplopers: exact 1 minuut.

Wat ze ook proberen bij Quick Step, ze krijgen de kloof op de koplopers niet dicht. Fabio Jakobsen heeft nochtans 3 pionnen mee: Stybar, Steels en Morkov.

Lotto-renners Van Moer en Vermeersch komen de blauwhemden nu wel een handje toesteken voor hun kopman De Lie.

De voorsprong van de koplopers: exact 1 minuut.

15:25 15 uur 25. Het wordt lastiger en lastiger voor de achtervolgers. Carl Berteele op de motor. Het wordt lastiger en lastiger voor de achtervolgers. Carl Berteele op de motor

15:22 Quick Step-Alpha Vinyl probeert, voorlopig tevergeefs. 15 uur 22. Quick Step-Alpha Vinyl probeert, voorlopig tevergeefs

15:20 15 uur 20. Deze koers hakt erin. Zwaar labeur is het. José De Cauwer. Deze koers hakt erin. Zwaar labeur is het. José De Cauwer

15:18 Merlier trekt aan voor Philipsen. Zoek niet naar Mathieu van der Poel vandaag. De Rondewinnaar rust uit met het oog op de Amstel Gold Race van komende zondag. Zijn ploegmaats Tim Merlier en Jasper Philipsen rijden wel mee. De afspraken tussen de twee? Merlier: "Als we sprinten, ben ik de lead-out van Jasper." Philipsen: "Het kan een erg krachtig wapen zijn, zoals ik in de Tour voor Tim deed."

Zijn ploegmaats Tim Merlier en Jasper Philipsen rijden wel mee.

De afspraken tussen de twee?

Merlier: "Als we sprinten, ben ik de lead-out van Jasper."

Philipsen: "Het kan een erg krachtig wapen zijn, zoals ik in de Tour voor Tim deed."

15:18 15 uur 18. Tim Merlier: "In een sprint ben ik lead-out voor Philipsen". Tim Merlier: "In een sprint ben ik lead-out voor Philipsen"

15:18 15 uur 18. Jasper Philipsen: "In de Tour al getoond dat samenwerking met Merlier een wapen kan zijn". Jasper Philipsen: "In de Tour al getoond dat samenwerking met Merlier een wapen kan zijn"

15:17 15 uur 17. In de kopgroep herkent u links vooraan Tim Merlier.

15:15 + 1'04". De achtervolgers moeten terrein prijsgeven. Ze volgen nu op 1 minuut en 4 seconden van de koplopers.

15:05 15 uur 05. Scheldeprijs Lorena Wiebes kroont zich in Scheldeprijs opnieuw tot sprintkoningin, Julie De Wilde 7e

15:04 50,3 km/u. Nog minder dan 100 km: In de kopgroep houden ze hun gemiddelde van meer dan 50 km/u aan. In het tweede wedstrijduur hebben de leiders 50,1 km afgelegd. Gemiddeld halen ze 50,3 km voor 106 km.

In de kopgroep houden ze hun gemiddelde van meer dan 50 km/u aan. In het tweede wedstrijduur hebben de leiders 50,1 km afgelegd. Gemiddeld halen ze 50,3 km voor 106 km.

14:59 Wiebes wint weer. Bij de vrouwen is de koers gereden. Net als vorig jaar wint Lorena Wiebes (DSM) in Schoten. Zo blijft de Nederlandse de enige winnares van de Scheldeprijs voor vrouwen. Dit was de tweede editie.

Zo blijft de Nederlandse de enige winnares van de Scheldeprijs voor vrouwen. Dit was de tweede editie.

14:59 14 uur 59. Lorena Wiebes juicht in de Churchillaan.

14:56 14 uur 56. We kunnen weleens een verrassende winnaar krijgen vandaag. José De Cauwer. We kunnen weleens een verrassende winnaar krijgen vandaag. José De Cauwer

14:54 eerste bevoorrading. Op het grondgebied van Brasschaat - hallo familie Pfaff - kunnen de deelnemers een eerste keer eten.

14:51 14 uur 51. Terwijl de renners ons land binnenrijden, zien ze dat ze in minder dan 2 uur koers al 90 kilometer hebben afgelegd. . Terwijl de renners ons land binnenrijden, zien ze dat ze in minder dan 2 uur koers al 90 kilometer hebben afgelegd.

14:50 Livestream. De rechtstreekse uitzending van de Scheldeprijs is begonnen. Kijk hier bovenaan naar de livestream. Op uw tv-scherm zapt u naar Eén. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten klaar om u naar de streep in Schoten te gidsen.

14:44 De 17 achtervolgers. Alpecin-Fenix: Van Keirsbulck Quick Step-Alpha Vinyl: Jakobsen, Stybar, Morkov en Steels Lotto-Soudal: De Lie, Van Moer en Vermeersch Bora-Hansgrohe: Politt Cofidis: Sajnok BikeExchange: Mezgec DSM: Andresen Trek-Segafredo: Hoole en Liepins B&B Hotels-KTM: Mozzato en Morice Sport Vlaanderen-Baloise: Van Rooy achterstand op groep 1: 45 seconden

achterstand op groep 1: 45 seconden

14:44 De achtervolgende groep met Fabio Jakobsen. 14 uur 44. De achtervolgende groep met Fabio Jakobsen

14:27 Stabiele voorsprong van 30 seconden. De voorsprong van de kopgroep blijft klein, maar stabiel. 30 seconden bedraagt de bonus op waaier 2 nog altijd. Het is Quick Step dat zich keihard blijft inzetten om de leiders binnen schot te houden. Lotto-Soudal kan de kat uit de boom kijken. Zij hebben Selig mee.

Het is Quick Step dat zich keihard blijft inzetten om de leiders binnen schot te houden.

Lotto-Soudal kan de kat uit de boom kijken. Zij hebben Selig mee.

14:26 Bijna in België. Het peloton nadert stilaan de Belgische grens. In Putte-Kapellen, bekend van de Nationale Sluitingsprijs en de familie Van der Poel, rijden de renners ons land binnen.

14:22 14 uur 22. Gerben Thijssen valt letterlijk weg in de kopgroep.

14:18 De koplopers. Alpecin-Fenix: Philipsen en Merlier Lotto-Soudal: Selig Intermarché-Wanty-Gobert: Kristoff Bora-Hansgrohe: Bennett, Meeus, Mullen en Van Poppel Cofidis: Vanbilsen DSM: Van Uden en Welsford Trek-Segafredo: Theuns Arkéa-Samsic: McLay Uno-X: Waerenskjold Bonus op waaier 2: 30 seconden.

Bonus op waaier 2: 30 seconden.

14:16 Gerben Thijssen komt ten val. 14 uur 16. Gerben Thijssen komt ten val

14:15 Gerben Thijssen uit de kopgroep. In de kopgroep blijven ze met 13 renners over. Gerben Thijssen valt letterlijk weg. Hopelijk zonder erg. Enkele jaren geleden ging Thijssen zwaar onderuit in de Gentse Zesdaagse.

Hopelijk zonder erg. Enkele jaren geleden ging Thijssen zwaar onderuit in de Gentse Zesdaagse.

14:12 14 uur 12. wielrennen BEKIJK: Toptalent Arnaud De Lie vliegt op de steentjes naar de zege in de Volta Limburg Classic

14:11 Ook geen De Lie voorin. Niet alleen tweevoudig winnaar Fabio Jakobsen heeft de slag gemist, ook het Arnaud De Lie. Het 20-jarige raspaardje van Lotto-Soudal aast op zijn 4e zege van het seizoen. Zaterdag won hij net over de grens in Nederlands Limburg.

14:09 14 uur 09. Hoop doet leven voor waaier 2. Ze houden de kopgroep in hun vizier en naderen tot op 24 seconden. . Hoop doet leven voor waaier 2. Ze houden de kopgroep in hun vizier en naderen tot op 24 seconden.

14:05 Cees Bol. Cees Bol moet afhaken in de kopgroep. De Nederlandse sprinter rijdt lek.

14:03 50,5 km/u. Het eerste wedstrijduur is achter de rug. De gemiddelde snelheid op de fietscomputers van de kopgroep? 50,5 km/u! Waaier 2 geeft niet op. De groep volgt op 32 seconden van de 17 leiders.

Waaier 2 geeft niet op. De groep volgt op 32 seconden van de 17 leiders.

13:56 13 uur 56. Zijn de leiders gaan vliegen? In geen tijd breiden ze hun bonus op de eerste achtervolgers uit tot 40 seconden. Waaier 3 volgt op meer dan 1 minuut. . Zijn de leiders gaan vliegen? In geen tijd breiden ze hun bonus op de eerste achtervolgers uit tot 40 seconden. Waaier 3 volgt op meer dan 1 minuut.

13:52 + 30 seconden. De tweede waaier volgt op exact een halve minuut van de kopgroep.

13:47 De namen van de leiders. Alpecin-Fenix: Philipsen en Merlier Lotto-Soudal: Selig Intermarché-Wanty Gobert: Kristoff en Thijssen BORA-hansgrohe: Bennett, Meeus, Mullen en Van Poppel DSM: Bol, Van Uden en Welsford Trek-Segafredo: Theuns Arkéa-Samsic: McLay Uno-X-Pro: Waerenskjold

13:47 Merlier en Philipsen in de eerste waaier. 13 uur 47. Merlier en Philipsen in de eerste waaier

13:46 Quick Step niet vooraan. De kopgroep bestaat uit 15 renners. De namen volgen zo meteen, maar daar zit geen renner van Quick Step-Alpha Vinyl tussen. Werk aan de winkel dus voor de mannen van Patrick Lefevere.

13:41 De tijdsverschillen: - waaier 1 - waaier 2 - op 16" - waaier 3 - op 56"

- waaier 2 - op 16" - waaier 3 - op 56"

13:41 Het spel met de wind:. 13 uur 41. Het spel met de wind:

13:33 Waaiers :). Het scheurt weer. Het peloton ligt in 3 stukken. Daar hebben we exact een halfuur of 28 kilometer voor nodig gehad.

Daar hebben we exact een halfuur of 28 kilometer voor nodig gehad.

13:33 Nu is het spel met de waaiers helemaal begonnen. 13 uur 33. Nu is het spel met de waaiers helemaal begonnen

13:32 De vrouwen snijden de kasseien/kasseitjes van de Broekstraat aan:. 13 uur 32. De vrouwen snijden de kasseien/kasseitjes van de Broekstraat aan:

13:30 De renner met hoogste rugnummer (217), Yentl Vandevelde, moet afhaken. De 21-jarige Gentenaar koerst voor Minerva Cycling, het team van ploegleider Preben van Hecke. We hebben 24 kilometer afgelegd.

We hebben 24 kilometer afgelegd.

13:27 Peloton weer bij mekaar. Vals alarm: de renners vormen weer een groot peloton. Het gaat er alleszins keihard aan toe in Zeeland.

Het gaat er alleszins keihard aan toe in Zeeland.

13:24 Breuk! Het heeft nauwelijks een halfuur geduurd of het waaierfestival is al begonnen. Het peloton breekt in tweeën.

13:24 De eerste breuk in het peleton is al een feit. 13 uur 24. De eerste breuk in het peleton is al een feit

13:21 110e Scheldeprijs. De organisatoren vieren vandaag een mooi rond getal. Al voor de 110e keer staat de Scheldeprijs op de wielerkalender. Daarmee mogen ze zichzelf de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker noemen.

13:12 13 uur 12. Het peloton heeft de 6,6 km onder de Westerschelde achter de rug. Wie snelt als eerste weg? . Het peloton heeft de 6,6 km onder de Westerschelde achter de rug. Wie snelt als eerste weg?

13:07 13 uur 07. Het peloton rijdt nu onder de Westerschelde. Van Zeeuws-Vlaanderen gaat het nu naar Zuid-Beveland. In de Westerscheldetunnel gaan ze tot 60 meter onder zeeniveau. . Het peloton rijdt nu onder de Westerschelde. Van Zeeuws-Vlaanderen gaat het nu naar Zuid-Beveland. In de Westerscheldetunnel gaan ze tot 60 meter onder zeeniveau.

13:03 Start! En nu is de wedstrijd echt van start gegaan, met de Westerscheldetunnel als amuse-bouche.



12:57 De vrouwen bereiken Hoogstraten, het hoogste punt op hun parcours. In het aardbeiendorp maken ze rechtsomkeer richting Schoten. 12 uur 57. De vrouwen bereiken Hoogstraten, het hoogste punt op hun parcours. In het aardbeiendorp maken ze rechtsomkeer richting Schoten.

12:55 Keisse wisselt meteen. Enkele renners krijgen al een nieuwe fiets. Iljo Keisse is er een van. Hij moet straks tweevoudig winnaar Fabio Jakobsen in stelling brengen bij Quick Step - Alpha Vinyl.

12:54 12 uur 54. Een zenuwachtig begin in Terneuzen.

12:52 Val. Enkele renners gaan er meteen bij liggen. Het peloton houdt zich in en wacht (geduldig) het officiële startschot af.

12:51 12 uur 51. Arnaud De Lie: "Op training klopte ik Ewan al een keer maar dat is niet hetzelfde als in een wedstrijd". Arnaud De Lie: "Op training klopte ik Ewan al een keer maar dat is niet hetzelfde als in een wedstrijd"

12:50 12 uur 50 match begonnen Vertrek De wedstrijd is begonnen op het Stadsplein van Terneuzen.

Na enkele neutrale kilometers kunnen de renners er echt aan begonnen. De vliegende start ligt aan de Westerscheldetunnel, met 6,6 km de langste verkeerstunnel in Nederland.

12:47

12:45 12 uur 45. 3 leidsters. Terwijl de mannen zich opmaken voor de start, hebben 3 rensters voor de aanval gekozen in de vrouwenkoers. Abi Smith (GBr), Megan Armitrage (Ier) en Simone Boilard (Can) rijden bijna 2 minuten voor het peloton uit. De vrouwen moeten nog 86 km afleggen. . 3 leidsters Terwijl de mannen zich opmaken voor de start, hebben 3 rensters voor de aanval gekozen in de vrouwenkoers.

Abi Smith (GBr), Megan Armitrage (Ier) en Simone Boilard (Can) rijden bijna 2 minuten voor het peloton uit.

De vrouwen moeten nog 86 km afleggen.

12:19 12 uur 19. Sam Bennett: "Als je niet in de eerste twee waaiers zit is je koers al voorbij". Sam Bennett: "Als je niet in de eerste twee waaiers zit is je koers al voorbij"

12:15 12 uur 15. Dylan Groenewegen: "Jakobsen gewoon een concurrent net als Merlier en Philipsen dat zijn". Dylan Groenewegen: "Jakobsen gewoon een concurrent net als Merlier en Philipsen dat zijn"

12:08 12 uur 08. Edward Theuns: "Hoop een mooi resultaat te rijden nu Pedersen En Stuyven er niet bij zijn". Edward Theuns: "Hoop een mooi resultaat te rijden nu Pedersen En Stuyven er niet bij zijn"

12:05 12 uur 05. Ackermann: "Opletten vanaf kilometer 0". Weer of geen weer: Pascal Ackermann staat met een brede glimlach aan de start. "Ik ben hier om mijn kans te grijpen. Hopelijk blijft het droog, al geloof ik daar niet in", grijnst de Duitser. Ackermann won in Bredene, maar viel daarna in De Panne. "Het zal wel gaan", stelt de sprinter, die op zijn hoede is. "Vanaf kilometer 0 wordt het opletten geblazen, anders ben je gezien." . Ackermann: "Opletten vanaf kilometer 0" Weer of geen weer: Pascal Ackermann staat met een brede glimlach aan de start.

"Ik ben hier om mijn kans te grijpen. Hopelijk blijft het droog, al geloof ik daar niet in", grijnst de Duitser.

Ackermann won in Bredene, maar viel daarna in De Panne. "Het zal wel gaan", stelt de sprinter, die op zijn hoede is.

"Vanaf kilometer 0 wordt het opletten geblazen, anders ben je gezien."

12:04 12 uur 04. Pascal Ackermann: "Weet niet goed in welke vorm ik zit na mijn val in De Panne". Pascal Ackermann: "Weet niet goed in welke vorm ik zit na mijn val in De Panne"

12:03 12 uur 03. Geen wheelies, maar waaiers voor Timothy Dupont. Timothy Dupont houdt wel van een windje. "Het wordt plezant", blikt de kopman van Bingoal - Pauwels Sauzen vooruit aan de start. "Ik woon aan de kust en ben het gewend om in de wind te rijden. Waaiers liggen me." Op training trekt Dupont graag een wheelie. "Maar niet in de koers vandaag. Daar zal ik geen tijd voor krijgen", lacht hij. . Geen wheelies, maar waaiers voor Timothy Dupont Timothy Dupont houdt wel van een windje. "Het wordt plezant", blikt de kopman van Bingoal - Pauwels Sauzen vooruit aan de start.

"Ik woon aan de kust en ben het gewend om in de wind te rijden. Waaiers liggen me."



Op training trekt Dupont graag een wheelie. "Maar niet in de koers vandaag. Daar zal ik geen tijd voor krijgen", lacht hij.

12:01 12 uur 01. Timothy Dupont: "De waaiers liggen me wel". Timothy Dupont: "De waaiers liggen me wel"

11:40 11 uur 40. Geen Lotte Kopecky vandaag. Zoek niet naar Lotte Kopecky. De kersverse winnares van de Ronde van Vlaanderen koerst niet mee in Schoten. Julie De Wilde wel. Vorige week sprintte de 19-jarige renster van Plantur-Pura nog naar de 2e plaats in Dwars door Vlaanderen. . Geen Lotte Kopecky vandaag Zoek niet naar Lotte Kopecky. De kersverse winnares van de Ronde van Vlaanderen koerst niet mee in Schoten.

Julie De Wilde wel. Vorige week sprintte de 19-jarige renster van Plantur-Pura nog naar de 2e plaats in Dwars door Vlaanderen.

11:35 11 uur 35. Vrouwen zijn van start gegaan. De vrouwen zijn net aan hun Scheldeprijs begonnen. Start en finish liggen in Schoten. Eerst zetten ze koers door de Kempen. Na een passage in Loenhout, Hoogstraten en Rijkevorsel gaat het weer richting Schoten voor 3 lokale rondes. In totaal goed voor een race van 138 km. Rond 15 uur kent u de opvolgster van Lorena Wiebes. De Nederlandse klopte vorig jaar Emma Norsgaard (nu Emma Bjerg) en de huidige wereldkampioene Elisa Balsamo. . Vrouwen zijn van start gegaan De vrouwen zijn net aan hun Scheldeprijs begonnen. Start en finish liggen in Schoten.

Eerst zetten ze koers door de Kempen. Na een passage in Loenhout, Hoogstraten en Rijkevorsel gaat het weer richting Schoten voor 3 lokale rondes. In totaal goed voor een race van 138 km.

Rond 15 uur kent u de opvolgster van Lorena Wiebes. De Nederlandse klopte vorig jaar Emma Norsgaard (nu Emma Bjerg) en de huidige wereldkampioene Elisa Balsamo.

11:00 11 uur . Start 12.45 uur - finish rond 17.30 uur. Om 12.45 uur stappen de renners op hun fiets aan het stadhuis van Terneuzen. Een kwartiertje later volgt de vliegende start aan de Westerschelde. Na net geen 200 kilometer - 199 om precies te zijn - mogen ze zich opmaken voor de traditionele sprint in de Churchillaan in Schoten. Of verrast het peloton ons? Mag altijd. . Start 12.45 uur - finish rond 17.30 uur Om 12.45 uur stappen de renners op hun fiets aan het stadhuis van Terneuzen. Een kwartiertje later volgt de vliegende start aan de Westerschelde.

Na net geen 200 kilometer - 199 om precies te zijn - mogen ze zich opmaken voor de traditionele sprint in de Churchillaan in Schoten.

Of verrast het peloton ons? Mag altijd.

11:00 11 uur . Het parcours met de start in Zeeland en de aankomst in Schoten.

10:45 10 uur 45. Waaiers trekken in Zeeland? Over 2 uur gaat de Scheldeprijs van start in Zeeland. Wie daar al eens een rondje gaat fietsen, weet dat er altijd wind staat. Onze weerman voorspelt een matige en later vrije krachtige wind van 4 tot 5 beaufort uit het zuidwesten, met windstoten rond 60 km/u. Daar kan je wat mee als waaierliefhebber. . Waaiers trekken in Zeeland? Over 2 uur gaat de Scheldeprijs van start in Zeeland. Wie daar al eens een rondje gaat fietsen, weet dat er altijd wind staat.

Onze weerman voorspelt een matige en later vrije krachtige wind van 4 tot 5 beaufort uit het zuidwesten, met windstoten rond 60 km/u.

Daar kan je wat mee als waaierliefhebber.

10:44 10 uur 44. Krijgen we straks dit beeld te zien? Het peloton breekt in stukken.

10:43 10 uur 43. Onze weerman voorspelt: een beetje regen en windstoten. De voorspelling van onze weerman Bram Verbruggen: Deze voormiddag passeert er een beetje regen. Daarna verwachten we tijdelijk een droge periode, maar in de loop van de namiddag zal het opnieuw regenen. Wanneer die namiddagregen Schoten zal bereiken, is moeilijk in te schatten. Daarom geen garantie op een droge sprint. De wind: matig, later vrij krachtig (4-5 beaufort) uit het ZW met windstoten rond 60 km/u. Temperaturen rond 12°C. . Onze weerman voorspelt: een beetje regen en windstoten De voorspelling van onze weerman Bram Verbruggen:

Deze voormiddag passeert er een beetje regen. Daarna verwachten we tijdelijk een droge periode, maar in de loop van de namiddag zal het opnieuw regenen.

Wanneer die namiddagregen Schoten zal bereiken, is moeilijk in te schatten. Daarom geen garantie op een droge sprint. De wind: matig, later vrij krachtig (4-5 beaufort) uit het ZW met windstoten rond 60 km/u. Temperaturen rond 12°C.

06-04-2022 06-04-2022.

18:03 18 uur 03. Alpecin-Fenix met Philipsen én Merlier. Alpecin-Fenix wedt op twee paarden en brengt naast titelverdediger Jasper Philipsen ook Tim Merlier aan de start. Vorig jaar won Philipsen voor Sam Bennett en Mark Cavendish. Kopman Mathieu van der Poel is er niet bij. Hij spaart zich voor de Amstel Gold Race van zondag. Vuurt hij zijn teammaats weer aan langs het parcours? In de lokale rondes doorkruist de Scheldeprijs zijn woonplaats Schilde. . Alpecin-Fenix met Philipsen én Merlier Alpecin-Fenix wedt op twee paarden en brengt naast titelverdediger Jasper Philipsen ook Tim Merlier aan de start.



Vorig jaar won Philipsen voor Sam Bennett en Mark Cavendish.

Kopman Mathieu van der Poel is er niet bij. Hij spaart zich voor de Amstel Gold Race van zondag.

Vuurt hij zijn teammaats weer aan langs het parcours? In de lokale rondes doorkruist de Scheldeprijs zijn woonplaats Schilde.

17:58 17 uur 58. Alle ballen op Arnaud De Lie. Bij Lotto-Soudal spelen ze Arnaud De Lie uit als kopman. Na de Trofeo Playa de Palma, de GP Monseré en de Volta Limburg Classic mikt het 20-jarige sprinttalent op zijn 4e zege van het seizoen. Caleb Ewan komt niet aan de start. "Hij stoomt zich klaar voor de Ronde van Turkije (10-17 april) en trekt daarna naar de Giro", legt ploegleider Nikolas Maes uit. Brent Van Moer en Florian Vermeersch kunnen de koers hard maken in Zeeland. . Alle ballen op Arnaud De Lie Bij Lotto-Soudal spelen ze Arnaud De Lie uit als kopman. Na de Trofeo Playa de Palma, de GP Monseré en de Volta Limburg Classic mikt het 20-jarige sprinttalent op zijn 4e zege van het seizoen.

Caleb Ewan komt niet aan de start. "Hij stoomt zich klaar voor de Ronde van Turkije (10-17 april) en trekt daarna naar de Giro", legt ploegleider Nikolas Maes uit.



Brent Van Moer en Florian Vermeersch kunnen de koers hard maken in Zeeland.



16:50 16 uur 50. Zo ging het vorig jaar: Jasper Philipsen is de snelste. Zo ging het vorig jaar: Jasper Philipsen is de snelste

15:07 15 uur 07. Het is logisch dat we alles op Fabio (Jakobsen) zetten. Met Mørkøv hebben we een ideale lead-out en ook Ethan Vernon is snel aan de finish. Maar veel hangt af van het koersverloop. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl). Het is logisch dat we alles op Fabio (Jakobsen) zetten. Met Mørkøv hebben we een ideale lead-out en ook Ethan Vernon is snel aan de finish. Maar veel hangt af van het koersverloop. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl)

15:06 15 uur 06. Quick Step-Alpya Vinyl voor de Scheldeprijs. * Fabio Jakobsen * Ethan Vernon * Iljo Keisse * Zdenek Stybar * Stijn Steels * Jannik Steimle * Michael Mørkøv . Quick Step-Alpya Vinyl voor de Scheldeprijs * Fabio Jakobsen

* Ethan Vernon

* Iljo Keisse

* Zdenek Stybar

* Stijn Steels

* Jannik Steimle

* Michael Mørkøv

15:05 15 uur 05. Ik ben het parcours vandaag nog eens gaan verkennen. Normaal gezien verwacht je een groepssprint, maar de weersomstandigheden kunnen er wel eens voor zorgen dat dat niet het geval is. In Zeeland heeft de wind altijd vrij spel. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl). Ik ben het parcours vandaag nog eens gaan verkennen. Normaal gezien verwacht je een groepssprint, maar de weersomstandigheden kunnen er wel eens voor zorgen dat dat niet het geval is. In Zeeland heeft de wind altijd vrij spel. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl)