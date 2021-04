Scheldeprijs, zonder Démare, krijgt groen licht van Nederlandse overheid

10:36 10 uur 36. Wedstrijd krijgt groen licht van Nederlandse overheid. De Scheldeprijs hing even aan een zijden draadje, maar de Nederlandse overheid heeft dan toch groen licht gegeven voor de semiklassieker. Eerst was er de vrees dat de koers niet zou begeleid kunnen worden door de Nederlandse politie, maar de weersverwachtingen in Nederland worden alsmaar gunstiger, waardoor er zonder problemen kan gestart worden om 12.45u. "Het was bang afwachten maar wij hebben daarnet de bevestiging ontvangen dat onze 109e Scheldeprijs groen licht heeft gekregen. Wij mogen starten zoals gepland en de koers zal het voorziene traject afleggen", meldde koersdirecteur Scott Sunderland. . Wedstrijd krijgt groen licht van Nederlandse overheid De Scheldeprijs hing even aan een zijden draadje, maar de Nederlandse overheid heeft dan toch groen licht gegeven voor de semiklassieker.

10:35 10 uur 35. Wij houden de weersvoorspellingen nauwlettend in het oog. Het zal windering en koud zijn, maar er worden geen sneeuwbuien of hagelstormen meer verwacht. Uit respect voor de renners en rensters hebben wij wel beslist geen ploegenpresentatie te doen. Koersdirecteur Scott Sunderland.

09:59 09 uur 59. Geen Groupama-FDJ en Arnaud Démare. Groupama-FDJ verschijnt straks niet aan de start van de 109e Scheldeprijs. Het Franse team trekt zich terug door een positief coronageval binnen het team. Dat is vooral een streep door de rekening van Arnaud Démare. De Franse snelle man was in vorm, dat bewees hij vorige zondag nog door naar de zege te knallen in de Franse eendagswedstrijd Trophée Harmonie Mutuelle (1.1).

08:09 08 uur 09. Massaspurt of niet? In Terneuzen (Nederland) wordt rond de middag de 109e editie van de Scheldeprijs (1.Pro) op gang geschoten. Traditioneel eindigt die op de Churchilllaan in Schoten op een massasprint. Het parcours is dan ook biljartvlak. Desondanks belooft het dit jaar door de slechte weersomstandigheden een zware wedstrijd te worden. De koude, sneeuw, hagel, regen en een stevige westenwind zullen er wellicht voor zorgen dat het geen compact peloton zal zijn dat voor de zege sprint.

07:54 07 uur 54. In Zeeland is het met een vleugje wind al gevaarlijk, met de wind die voorspeld wordt is het bijna onmogelijk dat er geen waaiers zullen zijn. Ik verwacht dus niet dat er een massaspurt zal zijn. Tim Merlier, spurter van Alpecin-Fenix. In Zeeland is het met een vleugje wind al gevaarlijk, met de wind die voorspeld wordt is het bijna onmogelijk dat er geen waaiers zullen zijn. Ik verwacht dus niet dat er een massaspurt zal zijn. Tim Merlier, spurter van Alpecin-Fenix

13:40 13 uur 40. Scheldeprijs Onze weerman voorspelt sneeuw, hagel én waaiers in de Scheldeprijs

11:42 11 uur 42. Sam Bennett, Mark Cavendish, Tim Merlier, ... De 109e editie van de Scheldeprijs wordt er een met ronkende namen aan de start. Deceuninck-Quick-Step pakt uit met groenetruiwinnaar Sam Bennett en 3-voudig winnaar Mark Cavendish (2007, 2008 en 2011). Alpecin-Fenix komt in Terneuzen met de snelste Belg aan de start: Tim Merlier. Hij kan rekenen op de steun van Jasper Philipsen, ook niet traag. Meer deelnemers: Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), Alexander Kristoff (UAE-Emirates), Elia Viviani (Cofidis) en Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka).

11:41 Alexander Kristoff is de kopman van Team Emirates:

11:40 Pascal Ackermann moet het afmaken voor BORA-hansgrohe:

11:40 11 uur 40. In 2011 won Mark Cavendish voor de 3e keer de Scheldeprijs.

11:39 Deceuninck-Quick Step racet met Sam Bennett en 3-voudig winnaar Mark Cavendish:

11:38 Alpecin-Fenix brengt de snelle mannen Tim Merlier en Jasper Philipsen aan de start:

11:38 De selectie van Lotto-Soudal (zonder Caleb Ewan, de winnaar van vorig jaar):