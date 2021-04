Merlier is favoriet in Scheldeprijs: "Bijna onmogelijk dat er geen waaiers zijn"

08:09

08 uur 09. Massaspurt of niet? In Terneuzen (Nederland) wordt rond de middag de 109e editie van de Scheldeprijs (1.Pro) op gang geschoten. Traditioneel eindigt die op de Churchilllaan in Schoten op een massasprint. Het parcours is dan ook biljartvlak. Desondanks belooft het dit jaar door de slechte weersomstandigheden een zware wedstrijd te worden. De koude, sneeuw, hagel, regen en een stevige westenwind zullen er wellicht voor zorgen dat het geen compact peloton zal zijn dat voor de zege sprint. .