LIVESTREAM Scheldeprijs: Peloton scheurt dan toch in waaiers uit elkaar

15:13 15 uur 13. Het lijkt erop dat ze bij Bora-Hansgrohe beseffen dat het geen zin heeft om oorlog te blijven voeren met die tweede groep. Ze gaan opzichtig in de remmen, waardoor we naar een hergroepering vooraan komen.

15:12 15 uur 12. We hebben hier al een tijdje aangekondigd dat groep 1 en 2 zouden samensmelten, maar het komt er maar niet van. Nog altijd 20 à 25 seconden tussen de twee pakketjes. Het peloton is ook nog niet helemaal uitgeteld, al komen ze daar ook geen stap dichterbij. Nog altijd 2 minuten.



Het peloton is ook nog niet helemaal uitgeteld, al komen ze daar ook geen stap dichterbij. Nog altijd 2 minuten.

15:09 15 uur 09. Wil dat nu zeggen dat ze bij Alpecin-Fenix de kaart van Philipsen moeten trekken? Michel Wuyts.

15:07 15 uur 07. Wel Politt, geen Vahtra meer. De eerste groep telt wel degelijk 13 renners, ondanks dat Vahtra door zijn lekke band naar de tweede groep is gewaaid. Nils Politt, nochtans geen kleine jongen, was de hele tijd aan het oog van de wedstrijdleiding ontsnapt. Bora-Hansgrohe heeft dus maar liefst 4 renners in de spits.

15:03 15 uur 03. Merlier en Kristoff in peloton. Tim Merlier en Alexander Kristoff zitten niet meer in groep 2 na hun valpartij, maar wel in het grotere peloton. Dat volgt nog altijd op ongeveer anderhalve minuut.

15:01 15 uur 01. Pech voor Vahtra. De Est Norman Vahtra was een opvallende naam in de kopgroep. Was, want door een lekke band moet hij gedepanneerd worden door de neutrale auto van Shimano.

14:54 14 uur 54. Tijdsverschil. Het lijkt erop dat het plan van Deceuninck-Quick Step zal lukken en groep 2 nog voor de lokale rondes weer zal aansluiten. Het verschil is nog 25 seconden. Een zware gok, want zo brengen ze ook Merlier weer in de wedstrijd.

14:52 14 uur 52. Bora-Hansgrohe. Bora-Hansgrohe is met 3 renners (Ackermann, Schwarzmann en Burghardt) vooraan het best vertegenwoordigd. Hulp hoeven ze niet meer te verwachten van het duo Bennett-Mørkøv. Zij houden zich afzijdig, omdat ze hopen dat Sénéchal, Cavendish en Van Lerberghe nog terugkeren uit de achtergrond.

14:48 14 uur 48. Scheldeprijs VIDEO: Lorena Wiebes is de winnares van de eerste Scheldeprijs bij de vrouwen

14:44 14 uur 44. Tijdsverschil. Terwijl de groep met Merlier al een tijdje op 40 seconden blijft hangen, geeft het peloton steeds meer prijs: 1'45" al.

14:42 Is er iets mooiers dan waaiers in de koers? 14 uur 42. Is er iets mooiers dan waaiers in de koers?

14:42 Ook Ivo Oliveira moest opgeven na een valpartij. 14 uur 42. Ook Ivo Oliveira moest opgeven na een valpartij

14:39 14 uur 39. Val van Merlier en Kristoff. Ze vallen als vliegen vandaag, met nu ook Tim Merlier en Alexander Kristoff in de 2e groep. De twee spurtbommen kunnen wel vrij snel weer op hun fiets kruipen.

14:33 14 uur 33. In de 2e groep houdt ook Mark Cavendish zich schuil. Die groep verliest wel steeds meer terrein. Het is nu dat de verschillen gemaakt moeten worden, want straks in de lokale ronden is het makkelijker om een achtervolging op poten te zetten.

Het is nu dat de verschillen gemaakt moeten worden, want straks in de lokale ronden is het makkelijker om een achtervolging op poten te zetten.

14:28 14 uur 28. Tijdsverschil. Groep 1
Groep 2 op 28"
Groep 3 op 53"
Groep 4 op 1'07"
Groep 5 op 1'28"



Groep 2 op 28"



Groep 3 op 53"



Groep 4 op 1'07"



Groep 5 op 1'28"

14:23 14 uur 23. Merlier en Kristoff in groep 2. Het verschil tussen groep 1 en 2 wordt weer groter: 28 seconden. De 2e groep bestaat uit 15 renners: Dewulf, Selig, Sénéchal, Van Lerberghe, Koch, Bol, Kristoff, Merlier, De Bondt, Mozzato, Siskevicius, Van Gestel, Van Schip, Bugter en Piotr Havik.

De 2e groep bestaat uit 15 renners: Dewulf, Selig, Sénéchal, Van Lerberghe, Koch, Bol, Kristoff, Merlier, De Bondt, Mozzato, Siskevicius, Van Gestel, Van Schip, Bugter en Piotr Havik.

14:21 14 uur 21. Tijdsverschil. De tweede groep is genaderd tot op 12 seconden van de kop van de koers. Dat feestje lijkt dus niet door te gaan.

14:20 14 uur 20. Tim Merlier is de opvallendste afwezige in de kopgroep, al is Alpecin-Fenix met Philipsen en Rickaert toch goed vertegenwoordigd. Voor de rest missen we vooraan ook Kristoff, Degenkolb, Viviani, Bol, Dupont, Cavendish en Coquard.

Voor de rest missen we vooraan ook Kristoff, Degenkolb, Viviani, Bol, Dupont, Cavendish en Coquard.