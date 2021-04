LIVE: Mis niets van het waaierspektakel in de Scheldeprijs

13:17 4 opgaves. Voor 4 renners zit de wedstrijd er na een val al op: Frederik Frison, een helper voor Degenkolb bij Lotto, Ward Vanhoof van Sport Vlaanderen, de Fransman Florian Maitre en de snelle Kristoffer Halvorsen. . 13 uur 17. 4 opgaves Voor 4 renners zit de wedstrijd er na een val al op: Frederik Frison, een helper voor Degenkolb bij Lotto, Ward Vanhoof van Sport Vlaanderen, de Fransman Florian Maitre en de snelle Kristoffer Halvorsen.

13:16 3 waaiers. Er is nu sprake van 3 waaiers, met telkens zo'n 10-tal seconden ertussen. De eerste waaier is wel nog erg groot, dus daar zal zeker ook nog geschift worden.

13:15 Vooral Lotto-Soudal wil er vooraan werk van maken. Ook Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick Step (met Bennett én Cavendish die mee zijn) zijn goed vertegenwoordigd.

13:13 Daar zijn de waaiers! Onder meer door een val, maar ook door een eerste gunstige windstuk, breekt het peloton twee stukken.

13:13 De snelheid ligt bijzonder hoog. Het staat op barsten, maar het breekt nog niet.

13:11 We zullen Piotr Havik met ons arendsoog in de gaten houden!

13:09 Compact peloton. Voorlopig nog geen waaieroorlog. Na iets meer dan 15 kilometer is het nog een gegroepeerd peloton.

13:08 Ik verwacht hetzelfde scenario als een paar jaar geleden, toen we met zo'n 25 man naar de finish reden. John (Degenkolb) is goed, maar nog niet super. Hopelijk is hij vandaag wel paraat. Herman Frison (Lotto-Soudal).

13:07 Frison: "John is goed, maar niet super".

13:04 Er zijn enkele eerste uitvalspogingen, maar voorlopig nog geen waaiervorming. De wind zit voornamelijk schuin in de rug. Het tempo ligt dus erg hoog.

13:02 Val. Er is meteen een eerste val, met daarbij Michael Van Staeyen, die vandaag zijn thuiskoers rijdt. Geen goed begin voor de sprinter van EvoPro Racing.

13:01 "Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen is Nacer niet helemaal klaar om vandaag te koersen", laat zijn team weten. Bouhanni kreeg na zijn clash met Jake Stewart heel wat racistische beledigingen over hem heen gestort.

12:57 Geen Bouhanni. Bij Arkéa-Samsic is Nacer Bouhanni niet van start gegaan. Voorlopig is niet duidelijk waarom. De Fransman zou een van de favorieten zijn (hij werd hier ooit 3e), maar hij wordt ook wat met de nek aangekeken door zijn collega's na een nieuw bedenkelijk incident in de GP Cholet. Ook Adam De Vos en Matteo Dal-Cin, beiden van Rally Cycling, zijn niet van start gegaan.

Ook Adam De Vos en Matteo Dal-Cin, beiden van Rally Cycling, zijn niet van start gegaan.

12:55 Het peloton zit nu nog in de Westerscheldetunnel. Hier heeft de wind nog geen vrij spel, dus voorlopig blijft alles nog samen.

12:45 Start. Om klokslag 12.45 uur zijn de renners aan het Diamond Center van Terneuzen vertrokken. De neutrale zone is maar 1,3 kilometer, daarna is het meteen knallen.

12:35 Ik verwacht maximaal een man of 40 die voor de zege sprint aan de finish. Het zal een serieuze slag worden voor we in Schoten zijn. Of we voor Merlier of Philipsen gaan? Dat valt nu nog moeilijk te voorspellen. Philipsen is zeker ook goed in orde, alleen heeft hij nog niet gewonnen. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix).

12:34 Cornelisse: "Serieuze slag voor we Schoten bereiken".

12:19 Bennett of Cavendish? Bij Deceuninck-Quick Step rekenen ze vooral op Sam Bennett vandaag, maar toch houdt de ploeg drievoudig ex-winnaar Mark Cavendish achter de hand. "We hebben hem vrijdag aan het team voor de Scheldeprijs toegevoegd. Hij rijdt de Ronde van Turkije en hij mag toch niet naar Engeland terugkeren wegens de quarantaine. Altijd maar trainen is ook niet alles, daarom dat we hem hier een kans geven", zegt Wilfried Peeters.

"We hebben hem vrijdag aan het team voor de Scheldeprijs toegevoegd. Hij rijdt de Ronde van Turkije en hij mag toch niet naar Engeland terugkeren wegens de quarantaine. Altijd maar trainen is ook niet alles, daarom dat we hem hier een kans geven", zegt Wilfried Peeters.