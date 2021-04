Jasper Philipsen klopt Sam Bennett en Mark Cavendish in Scheldeprijs

Jasper Philipsen (23) heeft zijn eerste zege in het shirt van Alpecin-Fenix behaald. Onze landgenoot forceerde zijn doorbraak in het Vlaamse werk in de Scheldeprijs, waar hij sneller was dan onder meer Deceuninck-Quick Step-tandem Sam Bennett en Mark Cavendish. Het is de eerste Belgische zege in Schoten sinds Tom Boonen in 2006.