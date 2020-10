LIVE: Wie wint het "WK voor de sprinters" in de Scheldeprijs?

14:10 Casper Pedersen uit koers. Casper Pedersen heeft de wedstrijd verlaten. Is de deelname aan de Ronde van Vlaanderen in gevaar voor de ploegmaat van Tiesj Benoot? . 14 uur 10. Casper Pedersen uit koers Casper Pedersen heeft de wedstrijd verlaten. Is de deelname aan de Ronde van Vlaanderen in gevaar voor de ploegmaat van Tiesj Benoot?

14:09 14 uur 09. Nieuwe kopgroep met Cavendish. Vanuit het peloton zijn enkele renners komen aansluiten en vooraan zijn enkele renners weggevallen. Dat brengt ons tot een kopgroep van 8 renners: Cavendish, Groezdev, Schär, McCabe, Askey, Juul Jensen, Luc Wirtgen en Havik. . Nieuwe kopgroep met Cavendish Vanuit het peloton zijn enkele renners komen aansluiten en vooraan zijn enkele renners weggevallen. Dat brengt ons tot een kopgroep van 8 renners: Cavendish, Groezdev, Schär, McCabe, Askey, Juul Jensen, Luc Wirtgen en Havik.

14:06 14 uur 06. 5 vluchters. De 5 renners die zijn weggereden zijn Fominich en Groezdev, allebei Astana, Schär, Askey en Luc Wirtgen. . 5 vluchters De 5 renners die zijn weggereden zijn Fominich en Groezdev, allebei Astana, Schär, Askey en Luc Wirtgen.

14:05 Val. Casper Pedersen, afgelopen zondag nog winnaar van Parijs-Tour, komt ten val. . 14 uur 05. Val Casper Pedersen, afgelopen zondag nog winnaar van Parijs-Tour, komt ten val.

14:03 14 uur 03. 5 renners hebben nu een kleine voorsprong, maar het is echt knokken om voorop te blijven. In het peloton blijft het onrustig. . 5 renners hebben nu een kleine voorsprong, maar het is echt knokken om voorop te blijven. In het peloton blijft het onrustig.

14:01 14 uur 01. Voorlopig geen nieuwe ontsnappingspogingen. We trekken met een gegroepeerd peloton naar Wijnegem. . Voorlopig geen nieuwe ontsnappingspogingen. We trekken met een gegroepeerd peloton naar Wijnegem.

13:56 13 uur 56. Hergroepering. Na 18 kilometer koekt alles weer samen. Wie is de volgende? . Hergroepering Na 18 kilometer koekt alles weer samen. Wie is de volgende?

13:55 13 uur 55. Ronde 1/10. Van Hooydonck en Reinders hebben na de eerste ronde nog maar 10 seconden voorsprong. . Ronde 1/10 Van Hooydonck en Reinders hebben na de eerste ronde nog maar 10 seconden voorsprong.

13:51 13 uur 51. Snel. Door de 10 lokale rondjes rond Schoten heeft dit een beetje weg van een kermiskoers, maar de snelheid laat iets anders verstaan. We razen momenteel rond met een gemiddelde boven de 50 km/u. . Snel Door de 10 lokale rondjes rond Schoten heeft dit een beetje weg van een kermiskoers, maar de snelheid laat iets anders verstaan. We razen momenteel rond met een gemiddelde boven de 50 km/u.

13:50 13 uur 50.

13:44 13 uur 44. In het peloton hebben ze er niet zomaar vrede mee. Van Hooydonck en Reinders hebben nog maar 15 seconden voorsprong. Het peloton is 1 lang lint. . In het peloton hebben ze er niet zomaar vrede mee. Van Hooydonck en Reinders hebben nog maar 15 seconden voorsprong. Het peloton is 1 lang lint.

13:41 13 uur 41. 2 vluchters. Het lijkt vandaag onmogelijk om een massasprint te ontlopen, maar toch zijn er 2 moedigen gevonden om in de vlucht van de dag te sluipen. Ze hebben 25 seconden verschil. . 2 vluchters Het lijkt vandaag onmogelijk om een massasprint te ontlopen, maar toch zijn er 2 moedigen gevonden om in de vlucht van de dag te sluipen. Ze hebben 25 seconden verschil.

13:32 13 uur 32 match begonnen Renners zijn vertrokken Aan de Churchill-laan, waar straks ook de finish is, zijn de renners van start gegaan voor een koers van 173 kilometer.

13:20 13 uur 20. Vandaag is een mooie koers voor mij. Dit is mijn laatste koers voor de ploeg in België en Kristoff gaat de sprint voor mij aantrekken. Ik probeer dit hoofdstuk op een mooie manier af te sluiten. Jasper Philipsen (UAE). Vandaag is een mooie koers voor mij. Dit is mijn laatste koers voor de ploeg in België en Kristoff gaat de sprint voor mij aantrekken. Ik probeer dit hoofdstuk op een mooie manier af te sluiten. Jasper Philipsen (UAE)

13:20 13 uur 20. Philipsen: "Mag geen enkele fout maken in finale". Philipsen: "Mag geen enkele fout maken in finale"

13:17 13 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:16 13 uur 16. De conditie is goed, maar ik ben niet in supervorm. Toch ben ik heel gemotiveerd voor vandaag, al zal ik wat geluk van bovenaf nodig hebben. Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De conditie is goed, maar ik ben niet in supervorm. Toch ben ik heel gemotiveerd voor vandaag, al zal ik wat geluk van bovenaf nodig hebben. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

13:16 13 uur 16. Merlier: "Goeie conditie, maar geen supervorm". Merlier: "Goeie conditie, maar geen supervorm"

13:13 13 uur 13. Ik heb hier al eens gewonnen, maar vandaag willen we onze jonge Belgische renner (Jasper Philipsen) na 2 jaar bij de ploeg uitzwaaien met een zege. Ik ben dus vooral helper en focus mij op zondag. Alexander Kristoff (UAE). Ik heb hier al eens gewonnen, maar vandaag willen we onze jonge Belgische renner (Jasper Philipsen) na 2 jaar bij de ploeg uitzwaaien met een zege. Ik ben dus vooral helper en focus mij op zondag. Alexander Kristoff (UAE)

13:13 13 uur 13. Kristoff: "Vandaag ben ik helper voor Jasper". Kristoff: "Vandaag ben ik helper voor Jasper"

13:06 13 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:05 13 uur 05. Ik heb weinig kunnen koersen en ben dus weinig in beeld geweest de voorbije maanden. Zo geraakte ik niet in mijn ritme. Heel lastig. Kris Boeckmans (B&B Hotels). Ik heb weinig kunnen koersen en ben dus weinig in beeld geweest de voorbije maanden. Zo geraakte ik niet in mijn ritme. Heel lastig. Kris Boeckmans (B&B Hotels)

13:04 13 uur 04. Boeckmans: "Ik heb weinig kunnen koersen". Boeckmans: "Ik heb weinig kunnen koersen"

12:57 12 uur 57. Ik heb de Gooikse Pijl gewonnen en ik denk dat ik dat hier ook kan. Je moet alleen wat geluk hebben. Misschien raakt Bennett wel ingesloten? Als je je eigen sprint kunt rijden vandaag, is het al heel wat. Danny van Poppel (Circus-Wanty). Ik heb de Gooikse Pijl gewonnen en ik denk dat ik dat hier ook kan. Je moet alleen wat geluk hebben. Misschien raakt Bennett wel ingesloten? Als je je eigen sprint kunt rijden vandaag, is het al heel wat. Danny van Poppel (Circus-Wanty)

12:57 12 uur 57. Van Poppel: "Hoop dat ik kan winnen of podium rijden". Van Poppel: "Hoop dat ik kan winnen of podium rijden"

12:50 12 uur 50. Dit wordt het WK van de sprinters en ik wil mij als jonge gast bewijzen tussen die grote kanonnen. Het zal een zenuwachtig gedoe worden. Ik zal wat mijn eigen weg moeten zoeken. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen). Dit wordt het WK van de sprinters en ik wil mij als jonge gast bewijzen tussen die grote kanonnen. Het zal een zenuwachtig gedoe worden. Ik zal wat mijn eigen weg moeten zoeken. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen)

12:50 12 uur 50. Weemaes: "WK van de sprinters". Weemaes: "WK van de sprinters"

12:44 12 uur 44. Normaal gezien hoor ik hier bij de start overal mijn naam roepen, nu zal dat minder zijn. Een sprint wordt vandaag onvermijdelijk. Alle topsprinters staan hier aan de start. Als ik top 10 haal, zou dat een goeie prestatie zijn. Streekrenner Michael Van Staeyen (Tarteletto-Isorex). Normaal gezien hoor ik hier bij de start overal mijn naam roepen, nu zal dat minder zijn. Een sprint wordt vandaag onvermijdelijk. Alle topsprinters staan hier aan de start. Als ik top 10 haal, zou dat een goeie prestatie zijn. Streekrenner Michael Van Staeyen (Tarteletto-Isorex)

12:44 12 uur 44. Van Staeyen: "Normaal gezien hoogdag in Schoten, nu minder". Van Staeyen: "Normaal gezien hoogdag in Schoten, nu minder"

12:18 12 uur 18. Cavendish. Mark Cavendish is samen met Alexander Kristoff de enige ex-winnaar die aan de start komt. Van de vorige 8 edities namen Kittel en Jakobsen er immers 7 van voor hun rekening. Cavendish barstte afgelopen zondag nog in tranen uit na de koers, omdat hij vreesde dat hij met Gent-Wevelgem zijn laatste koers had gereden. Maar vandaag en misschien ook nog volgende week komt hij toch nog in actie. . Cavendish Mark Cavendish is samen met Alexander Kristoff de enige ex-winnaar die aan de start komt. Van de vorige 8 edities namen Kittel en Jakobsen er immers 7 van voor hun rekening.

Cavendish barstte afgelopen zondag nog in tranen uit na de koers, omdat hij vreesde dat hij met Gent-Wevelgem zijn laatste koers had gereden. Maar vandaag en misschien ook nog volgende week komt hij toch nog in actie.

12:01 12 uur 01. Sprinters, sprinters en nog eens sprinters. De Scheldeprijs mag dan geen WorldTour zijn, je zal ver moeten gaan zoeken om een beter deelnemersveld qua sprinters te vinden dan hier. Favorieten zijn zonder twijfel Sam Bennett, Caleb Ewan, Mads Pedersen, Cees Bol en Pascal Ackermann. Maar dat vijftal wordt nog aangevuld met jongens als Kristoff, Philipsen, Mezgec, Walscheid, Merlier, Coquard, Bouhanni, Bonifazio, Greipel, Hofstetter, Laporte, Mareczko, Modolo, Stuyven, Theuns, Colbrelli en... Cavendish. . Sprinters, sprinters en nog eens sprinters De Scheldeprijs mag dan geen WorldTour zijn, je zal ver moeten gaan zoeken om een beter deelnemersveld qua sprinters te vinden dan hier.



Favorieten zijn zonder twijfel Sam Bennett, Caleb Ewan, Mads Pedersen, Cees Bol en Pascal Ackermann. Maar dat vijftal wordt nog aangevuld met jongens als Kristoff, Philipsen, Mezgec, Walscheid, Merlier, Coquard, Bouhanni, Bonifazio, Greipel, Hofstetter, Laporte, Mareczko, Modolo, Stuyven, Theuns, Colbrelli en... Cavendish.

11:52 11 uur 52. Schoten naar Schoten. Normaal gezien was ook dit jaar de Scheldeprijs in Nederland vertrokken voor een lusje waaierrijden door Zeeland. Maar door de verstrengde maatregelen bij onze noorderburen is het parcours gewijzigd en is finishplaats Schoten nu ook de startplaats. Er worden 10 rondjes van 17 kilometer gereden. . Schoten naar Schoten Normaal gezien was ook dit jaar de Scheldeprijs in Nederland vertrokken voor een lusje waaierrijden door Zeeland. Maar door de verstrengde maatregelen bij onze noorderburen is het parcours gewijzigd en is finishplaats Schoten nu ook de startplaats. Er worden 10 rondjes van 17 kilometer gereden.

14-10-2020 14-10-2020.

14:45 14 uur 45. Stybar vervangt Mørkøv. Zdenek Stybar wordt op de valreep opgetrommeld om Michael Mørkøv te vervangen bij Deceuninck-Quick Step. "We moeten schuiven, omdat Michael zich niet zo lekker voelt", klinkt het. "Na de eerste symptomen hebben we een coronatest afgenomen, maar die bleek negatief. Toch nemen we geen enkel risico." De ploeg van Deceuninck-Quick Step ziet er dan als volgt uit: Sam Bennett, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Shane Archbold. . Stybar vervangt Mørkøv Zdenek Stybar wordt op de valreep opgetrommeld om Michael Mørkøv te vervangen bij Deceuninck-Quick Step. "We moeten schuiven, omdat Michael zich niet zo lekker voelt", klinkt het. "Na de eerste symptomen hebben we een coronatest afgenomen, maar die bleek negatief. Toch nemen we geen enkel risico."

De ploeg van Deceuninck-Quick Step ziet er dan als volgt uit: Sam Bennett, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Shane Archbold.

14:44 14 uur 44. Er zijn dit jaar geen kasseien in de lokale rondes opgenomen, dus meer dan waarschijnlijk eindigt de koers in een sprint. Sam (Bennett) is onze kopman, we vertrouwen op een goed resultaat. Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step). Er zijn dit jaar geen kasseien in de lokale rondes opgenomen, dus meer dan waarschijnlijk eindigt de koers in een sprint. Sam (Bennett) is onze kopman, we vertrouwen op een goed resultaat. Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step)

13-10-2020 13-10-2020.

16:35 16 uur 35. Woensdag gaan we in de Scheldeprijs op zoek naar een opvolger voor Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step, die nog altijd revalideert na zijn zware val in de Ronde van Polen, won in 2018 en 2019 de Scheldeprijs. . Woensdag gaan we in de Scheldeprijs op zoek naar een opvolger voor Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step, die nog altijd revalideert na zijn zware val in de Ronde van Polen, won in 2018 en 2019 de Scheldeprijs.

16:35 16 uur 35. Zo was het vorig jaar: Jakobsen wint de sprint. Zo was het vorig jaar: Jakobsen wint de sprint

16:31 16 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten