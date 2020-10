Kan iemand de massasprint ontlopen in de Scheldeprijs?

14:45 14 uur 45. Stybar vervangt Mørkøv. Zdenek Stybar wordt op de valreep opgetrommeld om Michael Mørkøv te vervangen bij Deceuninck-Quick Step. "We moeten schuiven, omdat Michael zich niet zo lekker voelt", klinkt het. "Na de eerste symptomen hebben we een coronatest afgenomen, maar die bleek negatief. Toch nemen we geen enkel risico." De ploeg van Deceuninck-Quick Step ziet er dan als volgt uit: Sam Bennett, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Shane Archbold. . Stybar vervangt Mørkøv Zdenek Stybar wordt op de valreep opgetrommeld om Michael Mørkøv te vervangen bij Deceuninck-Quick Step. "We moeten schuiven, omdat Michael zich niet zo lekker voelt", klinkt het. "Na de eerste symptomen hebben we een coronatest afgenomen, maar die bleek negatief. Toch nemen we geen enkel risico."

De ploeg van Deceuninck-Quick Step ziet er dan als volgt uit: Sam Bennett, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Shane Archbold.

14:44 14 uur 44. Er zijn dit jaar geen kasseien in de lokale rondes opgenomen, dus meer dan waarschijnlijk eindigt de koers in een sprint. Sam (Bennett) is onze kopman, we vertrouwen op een goed resultaat. Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step). Er zijn dit jaar geen kasseien in de lokale rondes opgenomen, dus meer dan waarschijnlijk eindigt de koers in een sprint. Sam (Bennett) is onze kopman, we vertrouwen op een goed resultaat. Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step)

16:35 16 uur 35. Woensdag gaan we in de Scheldeprijs op zoek naar een opvolger voor Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step, die nog altijd revalideert na zijn zware val in de Ronde van Polen, won in 2018 en 2019 de Scheldeprijs. . Woensdag gaan we in de Scheldeprijs op zoek naar een opvolger voor Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step, die nog altijd revalideert na zijn zware val in de Ronde van Polen, won in 2018 en 2019 de Scheldeprijs.

16:35 16 uur 35. Zo was het vorig jaar: Jakobsen wint de sprint. Zo was het vorig jaar: Jakobsen wint de sprint

