LIVE Scheldeprijs vrouwen: Nog 2 ronden te gaan op het lokale circuit, vroege vluchters behouden mooie bonus

Parcours

Met start en aankomst in Schoten is deze vlakke wedstrijd een kolfje naar de hand van de pure sprintsters. Het parcours neemt de rensters eerst mee richting Brecht, waar in de open vlaktes in het noorden van België de wind een cruciale rol kan spelen. Eenmaal terug in Schoten wachten drie lokale ronden van elk 17 kilometer.