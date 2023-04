Lorena Wiebes is onklopbaar in Scheldeprijs, Nederlandse scoort 3 op 3

Lorena Wiebes (SD Worx) is en blijft de koningin van de Scheldeprijs. Voor de 3e keer op een rij was de Europese kampioene de snelste in Schoten. Samen met haar ploeg leverde ze een kabinetstuk af in de finale van de semiklassieker. Al kwam ex-ploeggenote Charlotte Kool nog dicht in de sprint.