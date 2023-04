LIVE: De Scheldeprijs is begonnen! 3 op 3 voor Lorena Wiebes?

Fase per fase

wielrennen Shari Bossuyt verzekert haar toekomst bij Canyon/SRAM tot 2025

clock 11:35 11 uur 35.

Startschot is gegeven. Het peloton trekt zich op gang voor de start van de Scheldeprijs. Na enkele neutrale kilometers kunnen de rensters er echt aan beginnen.

Weergoden gunstig gezind. Bij de Scheldeprijs is het gewoonlijk uitkijken naar waaiers. Maar als we de weersvoorspellingen mogen geloven, blijven de rensters vandaag gespaard van felle windstoten en regen. Het ideale recept voor een massasprint of laat het peloton zich toch verrassen?

clock 11:26 11 uur 26.

Nu wel raak voor Consonni? Ook UAE Team ADQ komt met een sterk team aan de start. Als het peloton bij elkaar blijft, is Chiara Consonni de aangewezen vrouw. De Italiaanse spurtbom eindigde vorig jaar een trede onder winnares Lorena Wiebes.



clock 11:11 11 uur 11.

Alle ballen op Charlotte Kool. Bij Team DSM spelen ze Charlotte Kool uit als speerpunt. De Nederlandse gaat als een van de favorieten van start.

clock 11:02 11 uur 02.

clock 10:56 10 uur 56.

Geen Lotte Kopecky vandaag. Zoek niet naar Lotte Kopecky. De kersverse winnares van de Ronde van Vlaanderen koerst vandaag niet mee in Schoten. Bij SD Worx gaat Lorena Wiebes dus meer dan ooit van start als onbetwiste kopvrouw.

parcours. De rensters krijgen eerst een lus door de Kempen voorgeschoteld. Via Kalmthout en Wuustwezel rijden ze richting Hoogstraten, waar ook de wind een belangrijke rol kan spelen. Daarna koersen ze richting Schoten voor hun lokale ronden. start: 11.35 uur in Schoten finish: rond 14.45 uur in Schoten

De rensters krijgen eerst een lus door de Kempen voorgeschoteld. Via Kalmthout en Wuustwezel rijden ze richting Hoogstraten, waar ook de wind een belangrijke rol kan spelen. Daarna koersen ze richting Schoten voor hun lokale ronden.

start: 11.35 uur in Schoten finish: rond 14.45 uur in Schoten

De rensters slingeren vanmiddag door de Kempen.

3 op 3 voor Lorena Wiebes? In de 3e Scheldeprijs voor vrouwen zijn alle ogen gericht op Lorena Wiebes. De Nederlandse is de enige op de jonge erelijst van de koers in en rond Schoten. Wint de Europese kampioene van SD Worx vandaag voor de 3e keer op een rij?

Scheldeprijs Lorena Wiebes kroont zich in Scheldeprijs opnieuw tot sprintkoningin, Julie De Wilde 7e